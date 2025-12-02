Telefonía móvil: Entel aumenta ventaja como líder, mientras pelea por el segundo lugar se estrecha

10.07.2016 - SMARTPHONES - TELEFONOS CELULARES - TELEFONIA MOVIL - TELECOMUNICACIONES - PRODUCCION - TEMATICA - NORMATIVA - SUBTEL - ECONOMIA - SANTIAGO - PUBLICADA - LA TERCERA - NEGOCIOS - PAG25 - Santiago 10 de julio del 2016 Produccion de smartfone para seccion negocios Foto:Javier Salvo / La Tercera - Santiago - Region Metropolitana - Chile - Javier Salvo

El último reporte de la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel), correspondiente al tercer trimestre del 2025, muestra que la competencia en la telefonía móvil se ha ido estrechando en el último tiempo. Aunque Entel sigue siendo el líder indiscutido, el segundo lugar no corre con tanta ventaja.

Al revisar las cuotas de mercado de cada una de las empresas se observa que Entel se adelanta con un 33,3% de los abonados de telefonía móvil, lo que significó un aumento de un 1 punto porcentual versus lo que consolidaba en el tercer trimestre del 2024, aumentando su distancia en relación al resto de los operadores.

En tanto, el segundo lugar corre con tanta ventaja. Actualmente dicha posición la tiene Movistar con una participación de mercado de 22,6%, casi un punto porcentual menos de lo que tenía en el mismo periodo del 2024. ClaroVTR, sobre todo, ha ido ajustando la distancia.

Claro tenía una cuota de mercado de 19,8% en el tercer trimestre del 2024, y este año llegó a 20,8%. Con la participación de VTR, de 0,9%, al ser ambas pertenecientes al mismo grupo, suman un total de 21,7% de participación de mercado en la telefonía móvil, con menos de un 1% menos de participación que la filial de Telefónica en Chile.

Wom concentra casi el mismo porcentaje, finalizando en trimestre con un 21,6%, aunque un poco menos que al mismo periodo del 2024, cuando consolidaba 21,9% del mercado.

Con esto, la telefonía móvil tiene a Entel como líder, seguido de Movistar en el segundo lugar, ClaroVTR en el tercero y Wom en el cuarto.

La competencia del internet

En el internet móvil se observan dinámicas un poco diferentes. Entel lidera con un total de 35,2% de participación de mercado, manteniendo el mismo número que hace 12 meses atrás. Wom le sigue en el segundo lugar con un 24,6%. Aunque disminuyó su cuota, la compañía logra sacar una ventaja más considerable en este segmento de sus otros dos competidores.

Pero Movistar y ClaroVTR se pelean punto a punto el tercer lugar. La primera consolidó una cuota de mercado de 19,3%, ligeramente menos que en el tercer trimestre del 2024. La segunda suma 19,9% de participación: un 18,9% de Claro y un 1% de VTR. Con esto la filial chilena de América Móvil, logra aventajar a Movistar y quedarse con el tercer lugar.

En el número de subscripciones, el informe de la Subtel explica que entre julio y septiembre “se observan alzas en algunos operadores en los últimos 12 meses (Claro con 7,6%), y bajas en los últimos 12 meses (Movistar con 3,3%, Entel con 1,8% y Wom con 5,1%)“.

Por otro lado, en internet fijo Entel no es el líder. Este segmento de las telecomunicaciones es encabezado por Movistar y ClaroVTR. Aquí también las compañías mantienen una estrecha competición por ser el número 1 del mercado. Para el cierre del tercer trimestre fue Movistar quien consolidó dicha posición con un 27,9%, a penas con una distancia de 0,6%, puesto que Claro VTR se queda con el segundo con 27,3%.

El tercer lugar es de Mundo Pacífico con un 20,8%, un aumento de más de 1% versus el año pasado. Esta compañía desde el 2019 que se mantiene en esta posición en el mercado, dejando por detrás a Entel y GTD, que actualmente tienen una cuota de 9,8% y 6,2% respectivamente.

Entel y Mundo Pacífico son las compañías que más han crecido en suscripciones al cierre del tercer trimestre del 2025. Las compañías crecieron un 13,7% y 10,8% respectivamente en conexiones en un año, de acuerdo a las cifras de la Subtel.

Por otro lado, la entidad también informó sobre las cifras en internet satelital, donde se observa que Starlink, del empresario Elon Musk, no ha detenido su acelerado crecimiento. Este trimestre tuvo un alza de suscripciones de casi un 78% llegando a 119.409.

Su competidor, Hughesnet, también creció, al subir un 3,4%, pero aún muy alejado de Starlink, con apenas 5.179 conexiones.

Televisión de pago sigue en picada

Desde hace varios años que la curva de suscriptores de televisión de pago ha ido en picada. Los clientes de TV pagada han disminuido en un 7,6% en los últimos 12 meses, alcanzando 2.698.606. Este es su nivel más bajo desde el primer trimestre del 2014.

El acceso alámbrico a la televisión no cae tan drásticamente, pero se encuentra en su nivel más bajo desde 2021. En cambio, la televisión satelital está en un estado crítico, encontrándose en su punto más bajo al menos desde el 2010.

En esta línea, casi todas las compañías han ido disminuyendo su participación de mercado en los últimos 12 meses: VTR, Movistar, y Directv, hasta 29%, 20,2% y 16,5% respectivamente. Claro por su parte, se mantuvo en una cuota de 5%.

La excepción es Mundo Pacífico, que no ha detenido su crecimiento acelerado de suscriptores, y ahora alcanza un total de 15,9% de participación, casi 2% más que en el mismo periodo del año pasado.