SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Estadounidense Albemarle presenta proyecto récord para su operación de litio por más de US$3.000 millones

    La iniciativa consiste en habilitar la operación para realizar la extracción directa de litio en la faena de Albemarle en el salar de Atacama y es la inversión de mayor valor relacionada con el mineral no metálico ingresada al Seia.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Albemarle invertirá US$3.100 millones en su operación en Chile. La inversión considera la implementación del “primer sistema de extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés)” en Chile.

    “Una iniciativa que busca avanzar hacia una producción más eficiente y sostenible en el Salar de Atacama“, dijo la firma tras ingresar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).

    El proyecto se ubicará en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, a unos 31 kilómetros del poblado de Peine, y contempla dos ubicaciones.

    La primera instalación corresponde a la planta de DLE de 73 hectáreas (un poco menos del tamaño de las 76 hectáreas del Parque O’Higgins), dentro de la concesión minera de Albemarle en el salar de Atacama. Mientras que la segunda parte es una línea de transmisión eléctrica paralela a la infraestructura de este tipo ya existente. “Evitando zonas de valor ambiental, patrimonial o de uso comunitario”, explicaron, y agregaron que podría abastecer a las localidades cercanas.

    El proyecto también considera la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real de caudales, niveles y química, con un Plan de Alerta Temprana (PAT) asociado a la reincorporación de salmuera, “con la participación de comunidades, universidades y consultoras independientes”.

    La empresa, vía un comunicado, explicó que mediante la DLE se espera “recuperar casi el doble de litio al tiempo que reduce la cantidad de salmuera extraída en comparación con las operaciones actuales, aumentando la eficiencia del proceso y contribuyendo a reducir el bombeo neto”.

    “Utilizando gravedad, la salmuera empobrecida en litio es devuelta al Salar de Atacama, resguardando su equilibrio hidrológico y geoquímico. Se espera que el proyecto complemente la producción actual de Albemarle sin requerir un aumento en los volúmenes autorizados de extracción de salmuera, estanques adicionales de evaporación solar ni nuevas áreas de extracción”, agregó.

    Se espera que el proyecto genere, en promedio, 350 empleos durante la fase de construcción, con un máximo de 540 trabajadores, dice el informe ante el Seia. En la fase de operación, se estima una dotación promedio de 200 trabajadores y un máximo de 250 trabajadores.

    De acuerdo con el EIA del proyecto, posterior a la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), se espera que inicie la fase de construcción en septiembre de 2028 y que esté listo para el primer semestre del 2030.

    Según el catastro de proyectos del Seia, la iniciativa de Albemarle es la de mayor inversión ingresada al sistema con relación al litio. Antes de este proyecto, la mayor inversión que pasó por esta instancia de tramitación ambiental, vinculada al mineral no metálico, fue una declaración de impacto ambiental (DIA) por US$987 en 2021. El proyecto, ya aprobado, era de SQM y tenía relación con aumentar la capacidad de producción de la planta de litio de Carmen en la Región de Antofagasta.

    Más sobre:MineríaLitioProyectos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exembajador Viera-Gallo critica decisión de retirar apoyo a candidatura de Bachelet y dice que determinación “es muy ideológica”

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Ministra Toledo afirma que en la revisión de decretos medioambientales se están priorizando “los que tienen mayor interés local”

    Alcalde Tomás Vodanovic: “Hay un gobierno que entró un poco pasado de revoluciones, no propiciando climas de diálogo”

    Detienen a cinco sujetos de “La Jauría”: estarían involucrados en homicidio de Cristóbal Miranda

    Lo más leído

    1.
    Claudio Agostini recomienda aprovechar la coyuntura y subir el impuesto al diésel de manera permanente

    Claudio Agostini recomienda aprovechar la coyuntura y subir el impuesto al diésel de manera permanente

    2.
    Andrea Repetto por Mepco: “Puede que la guerra dure poco y se van a tragar un problema político muy importante”

    Andrea Repetto por Mepco: “Puede que la guerra dure poco y se van a tragar un problema político muy importante”

    3.
    Alza histórica de combustibles tensiona a apps de transporte: DiDi, Cabify y Uber anuncian medidas

    Alza histórica de combustibles tensiona a apps de transporte: DiDi, Cabify y Uber anuncian medidas

    4.
    Alza de las bencinas: Ministra Rincón dice que gobierno de Boric dejó la “caja vacía” para absorber esta crisis

    Alza de las bencinas: Ministra Rincón dice que gobierno de Boric dejó la “caja vacía” para absorber esta crisis

    5.
    Reintegración del sistema tributario que propone Kast implica una menor recaudación fiscal de US$700 a US$800 millones

    Reintegración del sistema tributario que propone Kast implica una menor recaudación fiscal de US$700 a US$800 millones

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Rating del martes 24 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 24 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 25 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 25 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del martes 24 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del martes 24 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Ministra Toledo afirma que en la revisión de decretos medioambientales se están priorizando “los que tienen mayor interés local”

    Claudio Agostini recomienda aprovechar la coyuntura y subir el impuesto al diésel de manera permanente
    Negocios

    Claudio Agostini recomienda aprovechar la coyuntura y subir el impuesto al diésel de manera permanente

    Estadounidense Albemarle presenta proyecto récord para su operación de litio por más de US$3.000 millones

    Banco Central baja crecimiento, sube inflación y alerta por los efectos del alza del petróleo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo
    Tendencias

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    Joaquín Niemann regresa con su histórico entrenador para reencontrar el camino en el LIV
    El Deportivo

    Joaquín Niemann regresa con su histórico entrenador para reencontrar el camino en el LIV

    “Una mala racha que se potencia”: en Argentina analizan el debut de Fernando Gago en la U

    Igor Lichnovsky comparte su confianza en el proceso liderado por Nicolás Córdova: “Los grandes proyectos llevan tiempo”

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar
    Tecnología

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Nintendo reduce en más de un 30% la producción de la Switch 2

    PlayStation 5 Pro anuncia nuevos juegos compatibles con su PSSR

    John Malkovich se presenta en la UDP: “El material de Roberto Bolaño demanda distancia y disciplina”
    Cultura y entretención

    John Malkovich se presenta en la UDP: “El material de Roberto Bolaño demanda distancia y disciplina”

    Confirman reboot de Si Yo Tuviera 30 en Netflix

    “¡Lleva una cámara!”: la íntima y divertida complicidad entre John Lennon y Elton John en Nueva York

    Maduro ante la Justicia de EE.UU.: ¿qué se espera de la audiencia del 26 de marzo en Nueva York?
    Mundo

    Maduro ante la Justicia de EE.UU.: ¿qué se espera de la audiencia del 26 de marzo en Nueva York?

    Irán advierte a EE.UU. que “no volverá a ver” los precios del petróleo anteriores y que no llegarán a un acuerdo

    Irán insiste en la navegación “segura” por el estrecho de Ormuz para los “buques no hostiles”

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias
    Paula

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones