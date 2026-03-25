Estadounidense Albemarle presenta proyecto récord para su operación de litio por más de US$3.000 millones

Albemarle invertirá US$3.100 millones en su operación en Chile. La inversión considera la implementación del “primer sistema de extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés)” en Chile.

“Una iniciativa que busca avanzar hacia una producción más eficiente y sostenible en el Salar de Atacama“, dijo la firma tras ingresar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).

El proyecto se ubicará en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, a unos 31 kilómetros del poblado de Peine, y contempla dos ubicaciones.

La primera instalación corresponde a la planta de DLE de 73 hectáreas (un poco menos del tamaño de las 76 hectáreas del Parque O’Higgins), dentro de la concesión minera de Albemarle en el salar de Atacama. Mientras que la segunda parte es una línea de transmisión eléctrica paralela a la infraestructura de este tipo ya existente. “Evitando zonas de valor ambiental, patrimonial o de uso comunitario”, explicaron, y agregaron que podría abastecer a las localidades cercanas.

El proyecto también considera la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real de caudales, niveles y química, con un Plan de Alerta Temprana (PAT) asociado a la reincorporación de salmuera, “con la participación de comunidades, universidades y consultoras independientes”.

La empresa, vía un comunicado, explicó que mediante la DLE se espera “recuperar casi el doble de litio al tiempo que reduce la cantidad de salmuera extraída en comparación con las operaciones actuales, aumentando la eficiencia del proceso y contribuyendo a reducir el bombeo neto”.

“Utilizando gravedad, la salmuera empobrecida en litio es devuelta al Salar de Atacama, resguardando su equilibrio hidrológico y geoquímico. Se espera que el proyecto complemente la producción actual de Albemarle sin requerir un aumento en los volúmenes autorizados de extracción de salmuera, estanques adicionales de evaporación solar ni nuevas áreas de extracción”, agregó.

Se espera que el proyecto genere, en promedio, 350 empleos durante la fase de construcción, con un máximo de 540 trabajadores, dice el informe ante el Seia. En la fase de operación, se estima una dotación promedio de 200 trabajadores y un máximo de 250 trabajadores.

De acuerdo con el EIA del proyecto, posterior a la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), se espera que inicie la fase de construcción en septiembre de 2028 y que esté listo para el primer semestre del 2030.

Según el catastro de proyectos del Seia, la iniciativa de Albemarle es la de mayor inversión ingresada al sistema con relación al litio. Antes de este proyecto, la mayor inversión que pasó por esta instancia de tramitación ambiental, vinculada al mineral no metálico, fue una declaración de impacto ambiental (DIA) por US$987 en 2021. El proyecto, ya aprobado, era de SQM y tenía relación con aumentar la capacidad de producción de la planta de litio de Carmen en la Región de Antofagasta.