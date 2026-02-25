Estudio afirma que más del 50% de los empleados está abierto a cambiar de trabajo

La primera edición del estudio realizado sobre el Panorama del Mercado Laboral por ManpowerGroup Chile, concluye que más de la mitad de los empleados de distintos sectores productivos declararon una intención de cambio al ser consultado por el nivel de satisfacción con su actual trabajo.

El público encuestado consistió en trabajadores en relación de dependencia, profesionales independientes y excolaboradores, segmentados por sector productivo.

“La intención de cambio laboral no se concentra únicamente en sectores operativos o de menor remuneración; es un fenómeno transversal que supera el 50% en todas las industrias analizadas, lo que evidencia un mercado de talento con alta movilidad”, se lee en el informe.

El estudio plantea la necesidad de un “salario emocional” demandado por los empleados. Además de la renta, aparecen factores como la estabilidad laboral, sin olvidar el desarrollo de la carrera y la modalidad híbrida. “En un contexto económico incierto, la seguridad del empleo es el activo más preciado”, dice el estudio.

Nivel de satisfacción

Considerando la categoría de “muy satisfecho” y “satisfecho”, se acumula un 57,5% de satisfacción positiva para la industria de Tecnologías de la Información (TI) y banca, liderando el ranking.

En segundo lugar queda el sector de Logística y Supply, con un 45,2%, luego le sigue Facilities Management, con un 39,6%, mientras que en el sector de Minería y Energía la satisfacción acumulada llega a un 38,6%, exactamente igual a la categoría de “medianamente satisfecho”. En último lugar queda el sector Retail, con un 30,7%.

Lo que tienen en común las cinco áreas productivas analizadas es que más del 52% tiene una intención de cambio o se encuentra abierto a nuevas posibilidades laborales, esto, pese a que el promedio de insatisfacción acumulada sea de 27% y el salario promedio, del percentil 50, sobrepasa los $2,1 millones en los seis sectores.

Por ejemplo, de quienes lideran la categoría de satisfacción o bienestar, como Minería y Banca, las rentas promedio de posiciones estratégicas son de $5.598.000 y $5.352.000, los más altos, pero aun así, presentan niveles de intención de cambio de trabajo superiores al 52,3%.

Eso sí, no se trata de los sectores con mayor inteción de cambio. Retail y Logística encabezan la categoría con un 59,3% y les sigue Facilities Management con un 54,5%.

No solo la intención de cambio es compleja, sino que la “satisfacción media”, un segmento que al no manifestarse activamente por una u otra opción, tiene un alto riesgo de optar por cambiar de empleo si es que recibe ofertas con remuneraciones más altas.

Los sectores con riesgo crítico de rotación son Logística y Banca. Para hacer frente a ello, los expertos recomiendan incrementar la calidad de vida laboral y gestionar el bienestar de sus empleados. Para Facilities Management y Retail el riesgo es alto, por lo que se recomiendan desarrollar rutas de crecimiento para incentiavar las “micro-carreras” y fomentar la sensación de pertenencia y estabilidad.

En el rango medio alto y medio están TI y Minería, respectivamente. En estos sectores sugieren priorizar el aprendizaje continuo de sus trabajadores y conciliar el tiempo de trabajo y familia de sus empleados.

Las proyecciones por sector

Para Minería y Energía, el gerente de regiones de ManpowerGroup, Cristián Órdenes, asegura que este sector vive un momento de bonanza, lo que urge a avanzar hacia “una nueva manera de hacer industria: más consciente, más tecnológica y profundamente humana”.

De esta manera, “los desafíos actuales, desde la automatización hasta la creciente demanda por minerales como el cobre y el litio (...) nos invitan a repensar cómo atraemos, retenemos y potenciamos a las personas que liderarán esta evolución”, agrega.

En el caso de TI, el reto está en la alta demanda de competencias en desarrollo de tecnologías cloud, ciberseguridad y análisis de datos. Este panorama se ve atravesado por una alta rotación de profesionales y una presión competitiva global por talento especializado, según da cuenta el managing director de Experis, Gastón Daurat.

“Nuevas modalidades de atención al cliente redefinen los perfiles de talento requeridos”, transformarían al sector de Banca y Servicios Financiaros según el director de administración y finanzas del centro de estudio, Martin Bianchi. “La demanda de profesionales con habilidades híbridas, tanto técnicas como comerciales, es intensa, y las expectativas de los empleados se han transformado significativamente en materia de desarrollo profesional, beneficios y flexibilidad laboral”, afirma Bianchi.

El sector de Facilities Management se enmarca en “un escenario marcado por la transformación tecnológica, la sostenibilidad y la resiliencia corporativa. El sector enfrenta desafíos y oportunidades que redefinen su rol”, declara la directora de operaciones de ManpowerGroup, Jimena López.

De la misma forma, asegura que Logística y Supply enfrentan una cadena de suministro que “atraviesa transformaciones decisivas impulsadas por la volatilidad del mercado, la digitalización, la necesidad de resiliencia operativa y la presión por integrar prácticas más sostenibles en cada eslabón”.

En el sector de Retail, el desafío es múltiple: “La consolidación de modelos omnicanal, la digitalización acelerada, la evolución en los hábitos de consumo, las crecientes exigencias en sostenibilidad y las nuevas expectativas de los colaboradores en materia de desarrollo profesional, flexibilidad y propósito”, declara López. Al igual que TI, enfrenta altos niveles de rotación, particularmente en posiciones de punto de venta.