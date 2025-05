Etcheberry se ausenta de sesión en Comisión de Hacienda y desata críticas de la oposición

Si a nivel de los expertos tributarios ya comienzan a aparecer las primeras críticas públicas a la gestión de Javier Etcheberry, a los diputados de la oposición también comienzan a levantar voces contrarias.

El hecho que detonó la molestia de los legisladores fue la ausencia y la excusa que entregó el director del SII por no asistir este lunes a una sesión en la Comisión de Hacienda que tenía como objetivo responder las preguntas pendientes que quedaron del informe de incumplimiento tributario y de otras problemáticas como el cobro de las contribuciones. Esa sesión se realizó el 16 de abril.

Y si la ausencia molestó, las razones que entregó irritó un poco más. El recado lo leyó la secretaria de la comisión quien dijo que “el director del SII pidió reprogramar la sesión para junio, en lo posible el 3 de junio a las 17:30 horas, ya que ese mismo día tiene que asistir a la Comisión de Economía”. A esas razones se sumó el hecho de que “las preguntas eran muchas y de bastante peso entonces quiere venir muy bien informado”.

Uno de los más críticos fue el diputado RN Frank Sauerbaum, quien dijo que “el director de SII no lleva 2 meses en el cargo. A estas alturas se le exige un posicionamiento en la gestión más acabado. Puntualmente el informe de evasión es un insumo clave para el diagnóstico y combate de este fenómeno que merma la recaudación fiscal”, dijo.

Asimismo, añadió que “la falta de confianza e incertidumbre es bastante alta. Se nos comprometió dar cuenta del informe y a la fecha no han sido aclaradas las diversas dudas que existen, lo que afecta negativamente la credibilidad del estudio que tiene relación con las proyecciones de ingreso y los recortes proyectados por el gobierno. Es una falta de respeto y poca seriedad la que demuestra excusándose ante la comisión con argumentos poco atendibles”.

Otro que manifestó sus reparos fue el diputado Miguel Mellado (también RN): “Lamento que el director de SII no entienda que la Cámara de Diputados es un ente fiscalizador de lo que él haga o deje de hacer y nosotros no debemos ajustarnos a sus tiempos, sino que él debe ajustarse al nuestro dado que lo fiscalizamos”.

Mellado espera que “algún asesor le explique claramente lo que debe hacer. Nosotros no estamos jugando, estamos requiriendo que entregue respuestas concretas sobre inquietudes relevantes. Espero que no se esté escondiendo de nuestra labor fiscalizadora”.

El diputado Agustín Romero, diputado del partido Republicano, calificó lo sucedido hoy como “una falta de respeto, porque, además, él quiere que lo citemos el día que venga a la Comisión de Economía para que aproveche el viaje. Eso no puede ser, porque al Senado no le faltan el respeto de esa manera. Cada vez que el Senado cita a alguien tiene que venir y por lo tanto es primero una falta de respeto”.

A Romero le extraña este comportamiento de Javier Echeverry, que “es una persona con mucha experiencia. Yo no tengo ninguna duda de su capacidad técnica, pero en este caso en particular me llama la atención de realmente cómo ha eludido las explicaciones”.

Si bien no se fijó el día de la próxima citación, no será el día 3 de junio como lo pidió Etcheberry.