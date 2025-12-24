ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

El exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans Ossandón, uno de los principales acusados en el caso de fraude contra el factoring, por la entrega de información falsa al mercado y al regulador, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Patricio Cárdenas Briones, director de asuntos legales del factoring, por el presunto delito de usurpación de nombre.

En octubre de este año, Coeymans, quien se encuentra bajo arresto domiciliario total, interpuso la denuncia ante la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. En ese momento, fue asesorado por el abogado Mario Vargas, quien actualmente permanece detenido en el penal Capitán Yáber, imputado por los presuntos delitos de cohecho, soborno y lavado de activos en el marco de la conocida “trama Bielorrusa”.

Hoy Coeymans -ingeniero comercial- es representado por los abogados Ignacio Pinto, Ricardo Gertosio y Andrés Iturra.

A raíz de lo anterior, este martes la plataforma del Poder Judicial abrió una causa de procedimiento ordinario por usurpación de nombre en contra del abogado de Primus Capital, quien está siendo representado por el penalista Francisco Velozo Alcaide.

La defensa de Francisco Coeymans, ex gerente general de Primus Capital, denunció en el escrito que su firma electrónica fue utilizada sin su consentimiento para firmar una “Carta de Responsabilidad” enviada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el 27 de marzo de 2023.

El ejecutivo explicó que, a lo largo de su tiempo en la empresa, siempre utilizó una firma electrónica consistente en una imagen digitalizada de su firma manuscrita, que es diferente a la que aparece en ese documento.

Según su versión, mientras él estaba fuera de Chile, específicamente en Panamá, su dispositivo Token fue utilizado por un tercero, el entonces Director de Asuntos Legales de Primus Capital, Patricio Cárdenas, para firmar la carta sin su autorización. Coeymans se enteró de esto, acusa, cuando empleados de la empresa le comentaron que Cárdenas había sacado el Token de su oficina para firmar el documento.

Contactado por Pulso, Patricio Cárdenas desestimó la veracidad de la denuncia planteada por el exgerente general del factoring.

“Es una más de las decenas de denuncias infundadas que se han presentado en este caso y que han sido desestimadas. Los hechos que se relatan en la denuncia presentada por el abogado Mario Vargas Cociña son falsos y estoy seguro que esta denuncia seguirá la suerte de todas las otras acciones civiles y penales que se han presentado por los imputados en contra de los ejecutivos de la empresa”, explicó Cárdenas.

Argumento

Según Francisco Coeymans, la firma contenida en la carta no coincide con el formato que siempre utilizó, lo que sugiere que no fue él quien la estampó. Además, en la fecha en que supuestamente se firmó el documento, Coeymans no estaba en las oficinas de Primus Capital, lo que hacía imposible que él hubiera firmado el documento desde su equipo.

También sostuvo que las firmas de los demás directores en documentos relacionados con el mismo período corresponden a fechas anteriores, lo que indica una discrepancia en el proceso de firma.

En su denuncia, Coeymans explicó que estos hechos fueron puesto en conocimiento de la CMF en una “declaración voluntaria” que prestó vía telemática desde Lima, Perú, a principios de abril de 2024, días antes de su detención en ese país.

“En esa instancia, que consta en grabación de la misma declaración, mi representado manifestó expresamente que no había firmado la Carta de Responsabilidad, pidiendo que se realizaran las diligencias y comparaciones necesarias con otros documentos que fueron firmados y enviados por él para acreditar la veracidad de su afirmación”, concluyó la denuncia.