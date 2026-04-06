Falleció Raúl Quemada Lería, el empresario ligado a la recordada Dos en Uno y fundador de Trendy

A la edad de 78 falleció Raúl Jesús Quemada Lería, el empresario ligado a la industria de las golosinas y los alimentos, a través de la recordada marca Dos en Uno y la aún vigente Trendy.

Su muerte fue informada el sábado 4 de abril y sus funerales se realizaron este lunes, tras una misa en la Parroquia San Alberto Hurtado.

Su trayectoria empresarial estuvo ligada desde sus inicios a la industria de alimentos. Quemada fue socio de la Sociedad LQL —acrónimo formado por los apellidos de las familias fundadoras: Lería, Quemada y Laya—, que controló la Industria de Alimentos Dos en Uno S.A., empresa nacida en 1962 y propietaria de marcas emblemáticas como el chicle Dos en Uno y Chubi.

En 1998, los socios de LQL concretaron la venta de la compañía al holding argentino Arcor, en una transacción que fue considerada una de las operaciones de adquisición más relevantes del sector alimentario de esa década. Reportes de prensa de la época la valoraron en torno a US$150 millones.

Lejos de retirarse, Quemada ya había iniciado un nuevo capítulo. En 1997 fundó Trendy, una fábrica de helados con sede en Quilicura en la que, según declaró en aquella época, invirtió US$10 millones. Su estrategia apuntó a la distribución masiva a través del canal tradicional —almacenes de barrio— para competir con actores consolidados como Nestlé, propietaria de la marca Savory.

En marzo de 2012, Quemada se alejó de la gestión diaria de la compañía y cedió la gerencia general a su hijo, Javier Quemada, momento en que la empresa anunció también un proceso de reestructuración y renovación cultural interna.

Bajo esa conducción, Trendy continuó creciendo. En 2023, la compañía afirmó vender 400 millones de paletas de helados al año, volumen que según sus propias cifras equivalía al 30% del mercado nacional.

Ese mismo año, amplió su horizonte al asociarse con Mondelez —ligada a marcas como Oreo y Milka—, Baylis y NotCo para ingresar al segmento premium.

“Pese a que hoy no tenemos nada [en ese segmento], esperamos tener el 30% de ese mercado de alto valor, lo que es mucho”, declaró Javier Quemada al Diario Financiero.

La propiedad de Trendy se mantiene en manos de la familia, con Javier Quemada como gerente general.

Fuera del mundo de los negocios, Quemada Lería cultivó otra pasión: los caballos de raza chilena. Era propietario del Criadero Huanquilen y formó parte de la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena, participando en exposiciones y rodeos de la zona central.