SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    FNE investiga acuerdo entre Gtd y Grupo Romero para desarrollo de data centers

    El acuerdo entre la chilena y el conglomerado peruano contempla la incorporación de Grupo Romero como socio en el negocio de data centers, en un contexto de expansión regional de este tipo de infraestructura.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Rafael Cornejo V.

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación por el acuerdo entre Gtd y el Grupo Romero, a través de su brazo de inversiones en infraestructura, para el desarrollo conjunto del negocio de data centers en Chile y la región.

    La decisión quedó formalizada en una resolución fechada el 30 de octubre de 2025, con la que el organismo abrió el expediente Rol FNE F441-2025, siendo pública desde hoy en la página de la agencia de libre competencia.

    Según el documento, la indagatoria surge tras la notificación que efectuaran las partes el 20 de octubre de 2025 por GTD Grupo Teleductos y Cubo BidCo, sociedad ligada al Grupo Romero, con la que informaron una operación de concentración que consiste en la adquisición de una “influencia decisiva” en Gtdata Holdco por parte del comprador. Esta última es la filial que agrupa los activos de centros de datos de Gtd.

    Qué hizo la FNE con acuerdo GTD grupo Romero en data centers

    En su resolución, la FNE señala que, de acuerdo con los antecedentes entregados por las partes, la transacción se encuadra dentro de las operaciones contempladas en el artículo 47 letra b) del DL 211, relativas a cambios de control. Tras revisar el contenido de la notificación y las declaraciones juradas acompañadas, el organismo concluyó que la información presentada se encontraba completa, por lo que correspondía ordenar el inicio de la investigación.

    El acuerdo entre Gtd y el conglomerado peruano contempla la incorporación de Grupo Romero como socio en el negocio de data centers, en un contexto de expansión regional de este tipo de infraestructura, impulsada por la creciente demanda de servicios digitales, cloud y conectividad empresarial.

    La alianza busca potenciar una red de centros de datos en países como Chile, Perú y Colombia, manteniendo Gtd un rol relevante en la operación del negocio.

    La resolución de la FNE no contiene un pronunciamiento sobre los efectos competitivos de la operación ni adelanta conclusiones respecto de su aprobación. Se trata de un acto inicial del procedimiento, que habilita al organismo a requerir antecedentes adicionales y a analizar en detalle el impacto de la transacción en los mercados involucrados.

    Con el inicio de esta investigación, la operación queda sujeta al proceso de control preventivo de concentraciones, tras el cual la FNE deberá resolver si aprueba la transacción en los términos notificados, la autoriza con medidas, o bien adopta otra decisión conforme a la normativa vigente.

    El acuerdo de GTD con el grupo Romero

    En octubre pasado, Gtd anunció una asociación estratégica con InfraCorp, la plataforma de inversiones en infraestructura del Grupo Romero, con el fin de potenciar el área de data centers.

    La empresa chilena dijo que ese acuerdo contemplaba que InfraCorp adquirirá el 49% de participación en Gtdata, filial de Gtd que concentrará sus activos de data centers, con el objetivo de impulsar conjuntamente este negocio en los mercados donde operan y expandirse hacia nuevas geografías.

    Gtd opera en Chile, Perú, Colombia, Ecuador, España e Italia.

    A través de un hecho esencial enviado a la CMF, se precisó que por ese 49% en Gtdata, la empresa ligada al grupo peruano pagará US$ 118 millones.

    Más sobre:GTDTelecomunicacionesData Centers

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    El fuego casi triplica su huella: incendios forestales arrasan 207% más territorio que el año pasado

    Bancada PS desafía a Ossandón y ratifica apoyo a secretario del Senado

    Juicio podría partir mitad de año: las diligencias que pide Monsalve y que le permitieron reabrir la investigación

    Corte de Santiago declara inadmisible segundo recurso de Sichel por concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional

    Caso de trauma ocular del 18-O: tribunal condena al Fisco a pagar $20 millones por actuar desproporcional de Carabineros

    Lo más leído

    1.
    La veintena de cargos que Francisco Pérez Mackenna dejará en el grupo Luksic para asumir en Cancillería

    La veintena de cargos que Francisco Pérez Mackenna dejará en el grupo Luksic para asumir en Cancillería

    2.
    Briones elogia a Quiroz en Hacienda: “Es muy inteligente (...) lo veo súper empoderado”

    Briones elogia a Quiroz en Hacienda: “Es muy inteligente (...) lo veo súper empoderado”

    3.
    Incendios ponen más presión a las arcas fiscales 2026 y enredan discusión sobre el reajuste

    Incendios ponen más presión a las arcas fiscales 2026 y enredan discusión sobre el reajuste

    4.
    Santander Chile emite bono en EE.UU. con resultado histórico y estima que “spreads particularmente comprimidos” se mantendrían

    Santander Chile emite bono en EE.UU. con resultado histórico y estima que “spreads particularmente comprimidos” se mantendrían

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    El fuego casi triplica su huella: incendios forestales arrasan 207% más territorio que el año pasado
    Chile

    El fuego casi triplica su huella: incendios forestales arrasan 207% más territorio que el año pasado

    Bancada PS desafía a Ossandón y ratifica apoyo a secretario del Senado

    Juicio podría partir mitad de año: las diligencias que pide Monsalve y que le permitieron reabrir la investigación

    Las claves para sacar provecho al Ahorro Previsional Voluntario
    Negocios

    Las claves para sacar provecho al Ahorro Previsional Voluntario

    Iansa acuerda venta de negocio de alimentos para mascotas

    Andes Copper anuncia salida de Santiago Montt y se confirma su entrada al Ministerio de Minería de Kast

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030
    El Deportivo

    Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna

    Independiente de Avellaneda transparenta las millonarias cifras del traspaso de Felipe Loyola al Pisa

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026
    Cultura y entretención

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    “No existen ambigüedades ni fracturas”: el futuro de Quilapayún tras el alejamiento de Eduardo Carrasco de Chile

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”
    Mundo

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?