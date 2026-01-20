FNE investiga acuerdo entre Gtd y Grupo Romero para desarrollo de data centers

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación por el acuerdo entre Gtd y el Grupo Romero, a través de su brazo de inversiones en infraestructura, para el desarrollo conjunto del negocio de data centers en Chile y la región.

La decisión quedó formalizada en una resolución fechada el 30 de octubre de 2025, con la que el organismo abrió el expediente Rol FNE F441-2025, siendo pública desde hoy en la página de la agencia de libre competencia.

Según el documento, la indagatoria surge tras la notificación que efectuaran las partes el 20 de octubre de 2025 por GTD Grupo Teleductos y Cubo BidCo, sociedad ligada al Grupo Romero, con la que informaron una operación de concentración que consiste en la adquisición de una “influencia decisiva” en Gtdata Holdco por parte del comprador. Esta última es la filial que agrupa los activos de centros de datos de Gtd.

Qué hizo la FNE con acuerdo GTD grupo Romero en data centers

En su resolución, la FNE señala que, de acuerdo con los antecedentes entregados por las partes, la transacción se encuadra dentro de las operaciones contempladas en el artículo 47 letra b) del DL 211, relativas a cambios de control. Tras revisar el contenido de la notificación y las declaraciones juradas acompañadas, el organismo concluyó que la información presentada se encontraba completa, por lo que correspondía ordenar el inicio de la investigación.

El acuerdo entre Gtd y el conglomerado peruano contempla la incorporación de Grupo Romero como socio en el negocio de data centers, en un contexto de expansión regional de este tipo de infraestructura, impulsada por la creciente demanda de servicios digitales, cloud y conectividad empresarial.

La alianza busca potenciar una red de centros de datos en países como Chile, Perú y Colombia, manteniendo Gtd un rol relevante en la operación del negocio.

La resolución de la FNE no contiene un pronunciamiento sobre los efectos competitivos de la operación ni adelanta conclusiones respecto de su aprobación. Se trata de un acto inicial del procedimiento, que habilita al organismo a requerir antecedentes adicionales y a analizar en detalle el impacto de la transacción en los mercados involucrados.

Con el inicio de esta investigación, la operación queda sujeta al proceso de control preventivo de concentraciones, tras el cual la FNE deberá resolver si aprueba la transacción en los términos notificados, la autoriza con medidas, o bien adopta otra decisión conforme a la normativa vigente.

El acuerdo de GTD con el grupo Romero

En octubre pasado, Gtd anunció una asociación estratégica con InfraCorp, la plataforma de inversiones en infraestructura del Grupo Romero, con el fin de potenciar el área de data centers.

La empresa chilena dijo que ese acuerdo contemplaba que InfraCorp adquirirá el 49% de participación en Gtdata, filial de Gtd que concentrará sus activos de data centers, con el objetivo de impulsar conjuntamente este negocio en los mercados donde operan y expandirse hacia nuevas geografías.

Gtd opera en Chile, Perú, Colombia, Ecuador, España e Italia.

A través de un hecho esencial enviado a la CMF, se precisó que por ese 49% en Gtdata, la empresa ligada al grupo peruano pagará US$ 118 millones.