Gtd se asocia con el Grupo Romero para potenciar área de data centers: negocio se valoró en US$ 118 millones

Siguen los movimientos en el negocio de las telecomunicaciones. Gtd anunció una asociación estratégica con InfraCorp, la plataforma de inversiones en infraestructura del Grupo Romero, con el fin de potenciar el área de data centers.

A través de un comunicado, la empresa chilena dijo que el acuerdo contempla que InfraCorp adquirirá el 49% de participación en Gtdata, filial de Gtd que concentrará sus activos de data centers, con el objetivo de impulsar conjuntamente este negocio en los mercados donde operan y expandirse hacia nuevas geografías.

Gtd opera en Chile, Perú, Colombia, Ecuador, España e Italia.

A través de un hecho esencial enviado a la CMF, se precisó que por ese 49% en Gtdata, la empresa ligada al grupo peruano pagará US$ 118 millones.

Qué hizo GTD en data centers con Grupo Romero e InfraCorp.

Producto de esta asociación, Gtdata contará con una red de 11 data centers interconectados en Chile, Perú y Colombia, varios de ellos con certificación Tier III, que continuarán operando bajo los estándares de Gtd.

“Esta asociación nos permitirá acelerar nuestro plan de crecimiento, acompañar los desafíos de digitalización de las empresas y convertirnos en un actor relevante en el negocio de los data centers en Latinoamérica”, señaló Manuel José Casanueva, vicepresidente de Gtd.

“InfraCorp es un socio estratégico de gran prestigio, con quien compartimos el foco en calidad de servicio y visión de largo plazo”, agregó.

Según GTD, el mercado de data centers en la región viene creciendo a doble dígito, impulsado por la transformación digital de las compañías y la adopción masiva de tecnologías como la inteligencia artificial.

Manuel José Casanueva, fundador de GTD. Richard Ulloa.

De acuerdo con el ’2025 Global Data Center Outlook’, elaborado por JLL, se proyecta que el sector crecerá a una tasa compuesta anual (CAGR) del 15% hasta 2027, con posibilidades de alcanzar hasta un 20% en Latinoamérica, dependiendo de la disponibilidad de infraestructura y energía, lo que abre espacio para nuevas inversiones.

Gtd y su negocio de data centers

La asociación se trata del punto cúlmine de un negocio que partió hace varios años.

En 2022, la compañía comunicó el acuerdo del directorio para la búsqueda de un socio minoritario en la sociedad, proceso que tuvo como banco asesor a Credit Suisse.

En marzo de 2023, se comunicó al mercado del acuerdo alcanzado con el fondo australiano Macquarie, que adquiriría el 49% de las acciones de una filial que sería constituida por GTD y que incluirá data centers en Chile, Perú y Colombia, así como ciertos terrenos de su propiedad en tales países, destinados para futuros desarrollos de ese mismo tipo de centros.

Sin embargo, en junio de ese año GTD comunicó que desistía de dicho acuerdo. En 2024 salió Larraín Vial en la búsqueda de inversionistas, quienes presentaron sus ofertas en las últimas semanas.