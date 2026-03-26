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    FNE investiga la compra de Molycop por Tega Industries y fondos Apollo

    Luego de que la transacción se diera a conocer en septiembre pasado la FNE instruyó iniciar una investigación por tratarse de una operación de concentración.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    FNE investiga la compra de Molycop por Tega Industries y fondos Apollo.

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación para evaluar los efectos en Chile de la adquisición de Molycop por parte de la firma india Tega industries y fondos de Apollo Global Management.

    La transacción, que fue anunciada originalmente en septiembre del año pasado, está valorada en aproximadamente US$1.500 millones. El acuerdo contempla que el consorcio indio tome la propiedad que hasta ahora le pertenecía al fondo de capital privado estadounidense American Industrial Partners (AIP). En la nueva estructura, Tega Industries será el accionista mayoritario con el 77% de la participación, mientras que los fondos Apollo mantendrán un posicionamiento minoritaria correspondiente al 23%.

    Molycop mantiene operaciones en la industria minera chilena a través de las sociedades de inversiones Mol-Cop S.A. y Moly-Cop Chile S.A. La firma cuenta con dos plantas de fabricación ubicadas en Mejillones y Talcahuano —que opera desde 1961—, destinadas a la producción de bolas de SAG y de molienda que abastecen al 80% de las minas del país.

    Bolas acero

    Tega Industries, con sede en Calcuta, es un proveedor global de componentes para el procesamiento de minerales. Por su parte, Apollo Global Management es una firma de inversiones alternativas con activos bajo administraciones que a junio de 2025 superaban los US$840 mil millones.

    En la resolución se indica que la notificación inicial fue ingresada el 22 de enero de 2026. El 5 de febrero, la FNE la declaró incompleta, lo que llevó a la entrega de un complemento de información por parte de las empresas el 13 de febrero. Tras recibir estos antecedentes, el regulador chileno determinó que “corresponde ordenar el inicio de la investigación, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 inciso tercero del DL 211”.

    El documento especifica que la investigación, bajo el rol FNE F452-2026, analizará los efectos de la “eventual adquisición de influencia decisiva en Grupo Molycop por parte de Tega y Apollo”, con el objetivo de descartar posibles riesgos para la libre competencia en el mercado nacional.

    La operación coincide con un periodo de ajuste para Molycop en Chile, tras enfrentar distorsiones de precios derivadas de la importación de acero de origen chino.

    Más sobre:NegociosEmpresasFNE

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