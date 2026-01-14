SUSCRÍBETE POR $1100
    Fondo Sartor Proyección, administrado por Toesca, solicita quiebra de inmobiliaria por deuda de más de $2 mil millones

    El recurso detalla que la deuda llega a $2.687 millones y que el empresario ligado a la inmobiliaria, Avram Fritch, no ha podido ser notificado.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Una solicitud de quiebra en contra de Inmobiliaria Carmel Limitada presentó el fondo de inversión Sartor Proyección, administrado hoy por Toesca.

    La acción, interpuesta por la abogada Josefina Escobar, detalló que el vehículo entregó financiamiento a la inmobiliaria ligada al empresario Avram Fritch, “quien a la fecha no ha cumplido con el pago oportuno de las obligaciones”.

    Además, explicó que el fondo realizaba inversiones “de todo tipo con el objetivo de generar rentabilidad para ellos”, entre las que se cuentan otorgar financiamiento a empresas privadas.

    En concreto, el fondo de inversión posee un pagaré de UF67.000 de fecha 6 de enero de 2023, el cual fue prorrogado para el 1 de octubre de 2024. Posteriormente, con fecha 01 de septiembre de 2024, se confeccionó una nueva prórroga donde se extendió el vencimiento hasta el 31 de enero de 2025.

    Sin embargo, el documento detalla que “el deudor no ha cumplido con el pago íntegro y oportuno de lo debitado, por lo que, a la fecha, sólo en capital adeudado debe UF67.600 o $2.687.425.8322 más reajustes, intereses ya pactados a la fecha de vencimiento, y legales hasta la fecha de pago efectivo”.

    “El deudor Inmobiliaria Carmel Limitada, lejos de solucionar la deuda que mantiene con el fondo de inversión de Sartor, se encuentra en mora de cumplir con su obligación de pago, debiendo a la fecha el total de las obligaciones dinerarias que se encuentran respaldadas en los pagarés signados”, sostiene.

    Junto con ello, la demanda agregó que “esta parte ya ha realizado gestiones para poder obtener la satisfacción del crédito adeudado por parte del Sr. Fritch y su Inmobiliaria Carmel Limitada”, y que “se realizaron búsquedas al representante legal en la dirección, donde se dejó constancia que habiendo sido buscada la empresa, se señaló que representante de la misma, se encontraba fuera del país en dos ocasiones distintas”.

    Por tanto, el escrito presentado por Josefina Escobar solicita la liquidación forzosa en contra de la empresa deudora Inmobiliaria Carmel Limitada, representada legalmente por Avram Fritch Vaturi.

    Para el cierre de 2024, los activos del fondo Sartor Proyección alcanzaban los $91.440 millones, pero al aplicar los deterioros los activos caían a $41.427 millones.

    Cabe recordar que, tras ser designada por la CMF para liquidar los fondos de Sator, Toesca creó un comité asesor integrado por los socios de la AGF, los asesores externos de crédito privado Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky, y los abogados Jaime de Larraechea, socio de Garrigues, y Juan León, socio de Claro y Cía.

    La instancia tenía por fin maximizar la recuperación de los fondos e incluía una estrategia de cobranza que contempla acciones judiciales, negociaciones particulares y otras gestiones.

