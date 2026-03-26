Gigante Rio Tinto pagó impuestos por casi US$10.000 millones el 2025: el segundo país que más rédito recibió fue Chile

No es menor el impacto que deja la minería en las arcas fiscales de los países. La gigante Rio Tinto dio a conocer los impuestos y regalías que entregó durante 2025.

Ese año, y considerando todas sus faenas, Rio Tinto pagó US$9.900 millones a nivel mundial en impuestos, representando un crecimiento de 18% frente al 2024. El director financiero de Rio Tinto, Peter Cunningham, señaló que sus “pagos a los gobiernos pueden ser significativos para los presupuestos nacionales y para apoyar las prioridades de desarrollo”.

En Chile la empresa cuenta con una participación del 30% en Escondida, la mina más grande del mundo, y que el año pasado produjo 1,3 millones de toneladas, según Cochilco. Adicionalmente, Rio Tinto se ha asociado con la estatal Codelco para explorar y desarrollar el proyecto Nuevo Cobre, donde han impulsado campañas de exploración y procesos de estudios para conocer el yacimiento.

La minera anglo-australiana pagó a Chile en impuestos y regalías US$1.100 millones, percibiendo un notable crecimiento de 79%. “En los últimos 10 años, hemos pagado US$82.700 millones en impuestos y regalías a nivel mundial”, destacó Cunningham. En Australia la empresa disminuyó su pago de impuesto en 3%. En Estados Unidos, sin embargo, el montó aumentó 635% entre los periodos.

Pago de impuestos de Rio Tinto / US$ millones País 2025 2024 Australia 6.100 6.300 Chile 1.100 615 Estados Unidos 1.000 136 Mongolia 628 482 Canadá 399 500

Aquella alza en el país que preside Donald Trump, se debió a la “volatilidad en la normativa fiscal puede tener un impacto significativo en nuestro negocio”, explicó el ejecutivo de Rio Tinto.

“En 2025, nuestros pagos de impuestos en Estados Unidos aumentaron considerablemente debido a los aranceles más altos, incluyendo la eliminación de la exención arancelaria del 10% a partir de marzo de 2025 sobre nuestras exportaciones primarias de aluminio de Canadá a Estados Unidos. Creemos que los sistemas tributarios estables y eficaces son importantes para apoyar la inversión de capital a largo plazo y garantizar que las empresas realicen una contribución adecuada”, detalló.

A nivel local, Rio Tinto también ha establecido alianzas con empresas estatales para desarrollar proyectos de litio. Una de ellas es con Codelco para desarrollar el proyecto Salar de Maricunga, donde Rio Tinto se ha comprometido a desembolsar US$900 millones. Otra iniciativa litífera es con Enami para impulsar Salares Altoandinos, donde se encuentra el 25% de los recursos de litio del país.