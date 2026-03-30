SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gobierno nombra a exSonami como nuevo vicepresidente ejecutivo de la Enami, Juan Carlos Sáez

    Sáez estuvo a la cabeza de la empresa de mediana minería Cemin Holding Minero durante un año. También fue presidente del gremio minero Corminco.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    La vicepresidencia ejecutiva de la Empresa Nacional de Minería (Enami) ya tiene nombre.

    Según fuentes de gobierno, el seleccionado por la nueva administración de José Antonio Kast es el exconsejero de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y el expresidente del gremio minero Corminco (Consejo Regional de Minería de Coquimbo), Juan Carlos Sáez.

    Sáez es ingeniero civil en minas y en Sonami estuvo por un periodo de once años mientras que en Corminco por más de cuatro.

    Justamente, tan solo el jueves pasado el gobierno removió al Iván Mlynarz, quien asumió el cargo en agosto de 2023, en reemplazo de Jaime Pérez de Arce.

    Sáez fue gerente general de Cemin Holding Minero un año, entre 2023 y 2024, una empresa perteneciente a la mediana minería que extrae y procesa principalmente cobre y oro. También se desempeñó como gerente comercial en la Minera San Gerónimo.

    Tras la información, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, declaró que quieren “consolidar la estabilización y el orden de Enami junto con recuperar la importancia que tiene para el fomento a la pequeña minería, y sacar el mejor provecho al litio y a los activos que tiene la empresa”.

    La autoridad apuntó que van “a potenciar el rol de Enami como un actor clave para el desarrollo de la industria minera, con un sólido y eficaz corporativo”.

    Más sobre:EnamiJuan Carlos Sáez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministerio de Trabajo solicita ampliación de plazo de indicaciones a proyecto de Sala Cuna

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa

    CMF mantiene lista de bancos con importancia sistémica y sube cargo de capital básico a BancoEstado

    La Cuna del Arte: vive una experiencia artística única en Zapallar con beneficio exclusivo

    Ministra de la Mujer solicita renuncia no voluntaria de directora nacional del SernamEG

    Gobierno oficializa a Domingo Rojas como nuevo director del SAG

    Lo más leído

    1.
    Los camioneros le cierran la puerta a una paralización tras reunión del sector y encuentro con Presidente Kast

    Los camioneros le cierran la puerta a una paralización tras reunión del sector y encuentro con Presidente Kast

    2.
    Quiebra exportadora de frutas con deudas por $55 mil millones, tras fracasar su segundo plan de reorganización

    Quiebra exportadora de frutas con deudas por $55 mil millones, tras fracasar su segundo plan de reorganización

    3.
    Dirigente de gremio de los camioneros plantea con molestia que no hay razones para paralizar

    Dirigente de gremio de los camioneros plantea con molestia que no hay razones para paralizar

    4.
    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    5.
    Estados Unidos concentra sus activos mineros de América Latina en Brasil y Chile se ubica en el séptimo lugar

    Estados Unidos concentra sus activos mineros de América Latina en Brasil y Chile se ubica en el séptimo lugar

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Tras salida de Ruth Silva y dos exvicepresidentes: Partido Republicano confirma su nueva directiva nacional
    Chile

    Tras salida de Ruth Silva y dos exvicepresidentes: Partido Republicano confirma su nueva directiva nacional

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Ministra de la Mujer solicita renuncia no voluntaria de directora nacional del SernamEG

    Ministerio de Trabajo solicita ampliación de plazo de indicaciones a proyecto de Sala Cuna
    Negocios

    Ministerio de Trabajo solicita ampliación de plazo de indicaciones a proyecto de Sala Cuna

    Gobierno nombra a exSonami como nuevo vicepresidente ejecutivo de la Enami, Juan Carlos Sáez

    CMF mantiene lista de bancos con importancia sistémica y sube cargo de capital básico a BancoEstado

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable
    Tendencias

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    Ahora sí, autorizados: Deportes Concepción podrá recibir a hinchas de Colo Colo en Collao
    El Deportivo

    Ahora sí, autorizados: Deportes Concepción podrá recibir a hinchas de Colo Colo en Collao

    En vivo: la UC visita a Cobresal en El Salvador por la Copa de la Liga

    Debe reportarse y no puede salir del país: Chiqui Tapia es procesado por presunta apropiación indebida de US$ 14 millones

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa
    Tecnología

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032
    Cultura y entretención

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    Las cinco claves que definen el nuevo libro de Isabel Allende y las memorias que vienen

    El renacer del lado oscuro: las claves de la nueva serie de Star Wars

    Parlamento israelí aprueba la nueva ley de pena de muerte que se aplica solo a palestinos
    Mundo

    Parlamento israelí aprueba la nueva ley de pena de muerte que se aplica solo a palestinos

    Por qué Rusia desafía a EE.UU. con el envío de 100 mil toneladas de petróleo a Cuba

    Alto comisionado para Bosnia y Herzegovina: “No necesitas supertanques si no te puedes defender de los drones”

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa
    Paula

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes