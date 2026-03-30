Gobierno nombra a exSonami como nuevo vicepresidente ejecutivo de la Enami, Juan Carlos Sáez

La vicepresidencia ejecutiva de la Empresa Nacional de Minería (Enami) ya tiene nombre.

Según fuentes de gobierno, el seleccionado por la nueva administración de José Antonio Kast es el exconsejero de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y el expresidente del gremio minero Corminco (Consejo Regional de Minería de Coquimbo), Juan Carlos Sáez.

Sáez es ingeniero civil en minas y en Sonami estuvo por un periodo de once años mientras que en Corminco por más de cuatro.

Justamente, tan solo el jueves pasado el gobierno removió al Iván Mlynarz, quien asumió el cargo en agosto de 2023, en reemplazo de Jaime Pérez de Arce.

Sáez fue gerente general de Cemin Holding Minero un año, entre 2023 y 2024, una empresa perteneciente a la mediana minería que extrae y procesa principalmente cobre y oro. También se desempeñó como gerente comercial en la Minera San Gerónimo.

Tras la información, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, declaró que quieren “consolidar la estabilización y el orden de Enami junto con recuperar la importancia que tiene para el fomento a la pequeña minería, y sacar el mejor provecho al litio y a los activos que tiene la empresa”.

La autoridad apuntó que van “a potenciar el rol de Enami como un actor clave para el desarrollo de la industria minera, con un sólido y eficaz corporativo”.