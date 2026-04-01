Gobierno reduce precio de parafina en $456 por litro y anuncia nuevas medidas paliativas

Este jueves 4 de julio, la parafina y la bencina sufren una nueva variación en sus precios. Foto referencial: Getty Images.

Se concretó una de las principales medidas paliativas del gobierno para hacer frente al alza de los combustibles a nivel mundial.

Este miércoles la ENAP informó que a partir de este jueves el precio de la parafina bajará en $455,8 por litro.

Con esto, en la Región Metropolitana el precio de ese combustible clave para la calefacción bajaría a un promedio cercano a los $1.060 por litro, de acuerdo a la información registrada por la CNE.

El retroceso es mayor al alza de cerca de $374 que el kerosene había experimentado desde inicios de febrero.

Nuevas medidas

Este miércoles el Presidente José Antonio Kast participó de la segunda sesión del comité “Chile Sale Adelante”, instancia creada para abordar el alza de los combustibles en el país.

Tras la reunión, en la que participaron autoridades de gobierno y alcaldes de asociaciones municipales, el Mandatario entregó nuevas medidas para combatir las consecuencias del incremento de las tarifas del petróleo.

En concreto, el gobierno entregará un aporte de $100.000 mensuales por embarcación en la pequeña pesca artesanal, es decir, botes de hasta 12 metros de eslora, para cada mes con actividad, por hasta seis meses.

Según informan desde Presidencia esto “beneficiará a cerca de 9 mil embarcaciones pertenecientes al Registro Pesquero Artesanal”.

En detalle, las embarcaciones beneficiadas deben tener longitud igual o inferior a 12 metros, registrar actividad efectiva durante 2025, y operar en el mes en que soliciten la bonificación.

La otra nueva medida consiste en la entrega de un aporte directo de 225 millones de dólares en total a los municipios, los cuales serán destinados a gas licuado para las familias pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).