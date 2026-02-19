SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Grau defiende gestión fiscal del gobierno y dice que las clasificadoras de riesgo verán un déficit que pasó de 7% a 2,8%

    En conversación con radio Infinita, el ministro de Hacienda sostuvo que, a nivel internacional, “cuando uno conversa con las clasificadoras, lo primero que ellos miran es la deuda. Después se mira normalmente el déficit efectivo y el déficit estructural”.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    13 DE ENERO DEL 2026 MINISTRO NICOLAS GRAU DURANTE COMISION DE HACIENDA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El déficit fiscal estructural de 3,55% del Producto Interno Bruto (PIB), dado a conocer el viernes pasado tras la publicación del Informe de Finanzas Públicas (IFP), ha generado numerosos cuestionamientos técnicos y políticos.

    En este contexto, desde la agencia crediticia Moody’s señalaron que, en el caso chileno, “el déficit estructural del año pasado ha sido mucho más elevado que el esperado, y en este sentido es una sorpresa negativa. Al mismo tiempo, el déficit en términos nominales fue más moderado a 2,8% del PIB, que es la cifra de nuestro enfoque cuando comparamos Chile con otros países”.

    Al respecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió este jueves a la situación fiscal del país y a la evaluación de las clasificadoras de riesgo.

    En conversación con radio Infinita sostuvo que, a nivel internacional, “cuando uno conversa con las clasificadoras, lo primero que ellos miran es la deuda. Después se mira normalmente el déficit efectivo y el déficit estructural”.

    “Entonces, cuando uno mira ese proceso y la evaluación que existe afuera, en términos generales, de la política fiscal chilena, ha sido positiva. Y lo que van a mirar afuera, históricamente, es que van a ver que Chile partió con un déficit fiscal, este gobierno, de más del 7%, y lo está entregando con un déficit fiscal de 2,8%, el déficit fiscal efectivo, me refiero", dijo Grau.

    26 NOVIEMBRE 2025 MINISTRO DE ECONOMIA, NICOLAS GRAU, DURANTE LA VOTACION DE LA LEY A PRESUPUESTO 2026. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    A lo anterior agregó: “Y con una deuda que estaba creciendo a un ritmo y dejó de crecer. Entonces, esa es la evaluación que se ha hecho en términos generales y en eso, por supuesto, tiene mucho mérito el exministro (Mario Marcel)”.

    Respecto de la trayectoria del gasto público del último periodo -uno de los factores sobre los que ha levantado alertas el Consejo Fiscal Autónomo (CFA)-, el ministro indicó que “las decisiones que se tomaron, con la información que existía, fueron decisiones razonables y lo que hicimos entonces fue que cuando cambió la información, tomar decisiones distintas”.

    “Lo primero es que nosotros, en particular yo, tomé la decisión de que una vez que conocimos la información de octubre-diciembre del 2025, bajar algo el gasto”, añadió Grau.

    Asimismo, precisó que “el gasto que finalmente se realizó, es un gasto menor que el que estaba aprobado en la Ley de Presupuestos (2025). Para ponerlo en términos del PIB, en la Ley de Presupuestos estaba aprobado un gasto que era equivalente a 25,3% del PIB, dado el PIB que se calculaba en ese momento, al final de 2024, y el gasto que se realizó, dado el PIB que terminó el 2025, fue de 24,3%, o sea, un punto porcentual menor”.

    Más sobre:HaciendaNicolás GrauDéficit estructural

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía Centro Norte inicia investigación para indagar origen de fatal explosión en Renca

    Estudio midió pérdida de valor del peso chileno en primeros 100 días de cada gobierno: la mayor fue en la administración Boric

    Poder Judicial, Defensoría y Ministerio Público coordinan trabajo por puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial

    Bolsa de Santiago cae en línea con mercados globales ante aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán

    Honorarios impagos: la desconocida declaración de Alejandro Gil de 2023 ante la Fiscalía, por querella de médicos de CLC

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Lo más leído

    1.
    Los informes de ChileActores que respaldan la millonaria demanda contra Amazon

    Los informes de ChileActores que respaldan la millonaria demanda contra Amazon

    2.
    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    3.
    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    4.
    La enorme inversión que prevé megaproyecto minero en Argentina que desafía a Chile tras “impresionante” informe técnico

    La enorme inversión que prevé megaproyecto minero en Argentina que desafía a Chile tras “impresionante” informe técnico

    5.
    BHP registra ganancias récord y por primera vez el cobre representa más de la mitad

    BHP registra ganancias récord y por primera vez el cobre representa más de la mitad

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Poder Judicial, Defensoría y Ministerio Público coordinan trabajo por puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial
    Chile

    Poder Judicial, Defensoría y Ministerio Público coordinan trabajo por puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Seremi de Salud RM entrega reporte de lesionados en explosión de camión en Renca: cinco pacientes están en riesgo vital

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029
    Negocios

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029

    Estudio midió pérdida de valor del peso chileno en primeros 100 días de cada gobierno: la mayor fue en la administración Boric

    Bolsa de Santiago cae en línea con mercados globales ante aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Alexander Aravena continúa su carrera en Estados Unidos: las cifras que envuelven la salida del atacante de Gremio
    El Deportivo

    Alexander Aravena continúa su carrera en Estados Unidos: las cifras que envuelven la salida del atacante de Gremio

    “Edificio del Año 2026”: el prestigioso premio internacional que se lleva la UC por el Claro Arena

    Mauricio Isla como emblema: las figuras que siguen sin encontrar equipo a horas del cierre del libro de pases

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026
    Cultura y entretención

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

    Cuando Elvis se puso nervioso: el nuevo documental que humaniza al mito

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente
    Mundo

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente

    Rey Carlos III afirma que “la ley debe seguir su curso” tras detención del expríncipe Andrés

    Delcy Rodríguez anuncia encuentro con Petro para tratar temas económicos, energéticos y de seguridad

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones