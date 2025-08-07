Gremios presentan propuestas para políticas públicas: “Lo que queremos con esto es una señal de esperanza”

CPC en año electoral: prepara propuestas para candidatos presidenciales y crea equipo asesor con grandes grupos

En el marco de un año electoral y ante la oportunidad de hablar de políticas públicas, esta mañana la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, presentó una serie de propuestas trabajadas desde el mundo empresarial para impulsar el crecimiento de Chile.

En un seminario -donde también participaron los empresarios Bernardo Larraín, Vivianne Blanlot, Óscar Hasbún, Katia Trusich y Patricio Parodi- se presentaron las iniciativas que componen la propuesta denominada “Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile”.

“El contexto todos lo conocen. Somos un país que ha ido creciendo a tasas altas durante 25 años, estamos hablando de un 5,1%. Por lo tanto, volver a crecer a ritmos más elevados no es una misión imposible. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien”, expresó Jiménez al comienzo de su presentación.

“Lo que queremos con esto es una señal de esperanza”, agregó la timonel del gremio.

Más de 80 empresarios y expertos, incluidas voces regionales, fueron parte del equipo que trabajó en el diseño de las propuestas.

Los seis ejes principales del informe son: desarrollo e infraestructura; competitividad tributaria y sostenibilidad fiscal; profundización del mercado de capitales; más y mejor empleo; un Estado “que acompañe”; y seguridad y Estado de Derecho.

A partir de lo anterior, se fijaron 15 “motores de máxima potencia”. Algunos de ellos son:

- Avanzar hacia una mayor competitividad del sistema tributario, reduciendo el Impuesto de Primera Categoría (IdPC), reintegrando el sistema y limitando la tasa máxima efectiva al capital.

- Acelerar la ejecución anual de proyectos ya adjudicados que totalizaron US$ 9.000 millones, a través de un fast track.

- Optimizar la tramitación de proyectos de inversión en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

- Reformar Ley del Consejo de Monumentos Nacionales.

- Mayor trazabilidad para el control de robos, lavado de dinero y prófugos.

- Marco de inversiones moderno y flexible para los fondos generacionales.

- Cambios en la tasa máxima convencional.

- Nuevo régimen de empleo público que aplique a todos el ciclo laboral del funcionario público.