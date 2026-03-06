SUSCRÍBETE
    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa

    El nuevo dueño es una empresa del gestor de fondos Oaktree, que adquirió las deudas de ED&F Man, ex controlador de Iansa, en 2024.

    Sofía LópezPor 
    Sofía López

    Desde este viernes, la mayor empresa azucarera local, Empresas Iansa, tiene un nuevo controlador, el grupo internacional Hartree, que declaró exitosa una Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Iansa y su matriz, la sociedad de inversiones Campos Chilenos.

    “Con esta fecha, Hartree pasó a ser el nuevo controlador de la sociedad, con una participación, directa e indirecta, del 95% en el total de acciones con derecho a voto”, comunicó el gerente general de Empresas Iansa, Pablo Montesinos.

    Hartree adquirió la empresa a través de dos operaciones. Primero, a través de Iansa Acquisition SpA lanzó una OPA por Iansa y Campos Chilenos, mediante las cuales adquirió el 2,73% de la primera y el 3,8% de la segunda.

    Con posterioridad a la publicación de los resultados de la OPA, Hartree materializó la operación principal: compró a través de EDF Man España, controlada por Hartree, el 100% de EDF Man Chile Holdings SpA.

    Según el prospecto de la OPA, lanzada el 1 de febrero, si el 100% de las acciones de Iansa fuesen vendidas, la operación total alcanzaría un precio de US$ 194 millones.

    En el prospecto se identifica a Hartree así: “Es una sociedad holding de un grupo dedicado al comercio y la gestión de valores en mercados internacionales de energía y materias primas. A través de sus filiales, Hartree participa en operaciones de compra y venta de activos y valores en los mercados de petróleo crudo, productos refinados, gas natural, energía eléctrica y otros commodities, así como en actividades de cobertura, arbitraje y gestión de riesgos asociados a dichos mercados”.

    Hartree participa además en proyectos e inversiones vinculados a infraestructura energética, incluyendo activos de almacenamiento, transporte, generación y soluciones relacionadas con energías renovables. Las operaciones de Hartree se desarrollan en diversas jurisdicciones en América, Europa y Asia.

    Hartree es propiedad de Oaktree, una empresa de capital riesgo especializada en estrategias de inversión que cotiza en la bolsa de Nueva York.

    En junio del año pasado, los controladores de ED&F Man Chile Holdings, propietaria de Empresas Iansa y Campos Chilenos, habían alcanzado un acuerdo con Hartree Partners para la venta de la compañía, el que se materializó finalmente esta semana.

    Iansa era controlada desde 2015 por el grupo británico ED&F Man. Pero en 2024 Hartree Partners adquirió los pasivos ED&F Man en medio de una reestrucuturación financiera de esta última.

    Empresas Iansa es un holding que cerró con ingresos por US$ 519 millones en 2025 y pérdidas por US$ 35 millones.

    Su negocio principal sigue siendo el azúcar y derivados, el que reportó ingresos por US$ 330 millones el año pasado, un 11,5% menos que el año previo. Su segunda área de negocios es la agrocomercial, con la nutrición animal, e ingresos por US$ 85 millones en 2025. Y la tercera es la producción y comercialización de pasta de tomates (Chile y Perú), jugos y pulpas de frutas, con una facturación de US$ 118 millones el año pasado.

    Más sobre:IansaHartreeOaktreeFNE

    COMENTARIOS

