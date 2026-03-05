SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Guerra en Medio Oriente: Superintendencia de Pensiones oficia a las AFP por impacto en mercados y efecto en sus fondos

    El regulador envió un oficio reservado a las administradoras para hacer un seguimiento de las inversiones de los fondos de pensiones producto de este asunto. Instruyó a las AFP remitir un informe considerando cinco peticiones, a más tardar este viernes.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Superintendencia de Pensiones oficia a las AFP por impacto en los mercados que ha generado el conflicto en Medio Oriente

    La Superintendencia de Pensiones envió el pasado martes 3 de marzo un oficio reservado a los gerentes generales de las siete AFP que operan en el país para hacer un seguimiento de las decisiones de inversión de sus fondos de pensiones como respuesta al impacto en los mercados que ha generado el reciente conflicto bélico en Medio Oriente.

    En concreto, el documento comienza explicando que “en el marco del seguimiento de las inversiones de los fondos de pensiones y teniendo en consideración el impacto en los mercados de la creciente tensión y conflictos en Medio Oriente, se instruye a esa administradora para que, a más tardar el viernes 6 de marzo de 2026″, remita un informe considerando cinco peticiones.

    En primer lugar, el oficio afirma que las AFP deberán explicar las “acciones emprendidas por la administradora para cautelar la seguridad y rentabilidad de los fondos”.

    En segundo lugar, tendrán que detallar los “análisis realizados y escenarios considerados con el objeto de mitigar el impacto de esta contingencia en la inversión de los fondos, adjuntando los correspondientes respaldos”.

    Como tercer punto, el documento reservado, que fue firmado por el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, solicitó que las AFP den cuenta de las “gestiones realizadas para dar un adecuado seguimiento a los riesgos financieros”.

    La cuarta petición corresponde a explicitar el “análisis de otras eventuales evaluaciones de riesgo asociadas a la contingencia descrita”.

    En quinto lugar, instruyó “detallar el tipo de información, medios y canales a través del cual ha puesto dicha información en conocimiento de sus afiliados de acuerdo con su perfil de riesgo, adjuntando los correspondientes respaldos. En caso de que la administradora no haya realizado esta acción, deberá señalarlo explícitamente”.

    La instrucción que dio el regulador a las AFP ocurre en una semana que ha estado marcada por la volatilidad en los mercados mundiales, frente al temor que han generado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y las acciones de represalia de este último, que han alcanzando a varias otras naciones del Golfo Pérsico.

    Esto no solo ha tenido efectos geopolíticos, sino que también ha impactado a las bolsas, a los commodities y a las monedas.

    “Entre lunes y martes el tipo de cambio en Chile llegó a subir más de $50. En los últimos dos días ha retrocedido un poco, pero eso muestra” lo que ha estado ocurriendo, comentó este jueves el exministro de Economía y presidente de Econsult, José Ramón Valente, en el programa “Hablemos en off” de radio Duna.

    “Las bolsas cayeron en el mundo, cayeron de forma importante lunes y martes, después subieron un poquito las tasas de interés. Es decir, hubo una disrupción relevante, pero como nos tienen más o menos acostumbrados estos conflictos geopolíticos, aparentemente, hasta ahora, a pesar de que es superpotente lo que está ocurriendo (...) parecen haberse contenido los efectos negativos sobre la economía”, agregó.

    Los principales mercados del mundo cerraron al alza este miércoles, en una jornada donde los inversionista moderaron sus temores luego de los anuncios hechos por EE.UU. durante la noche del martes.

    En concreto, Washington informó que brindará respaldo activo a la navegación comercial y desplegará escoltas navales para los buques petroleros que transiten por el Golfo Pérsico, y ofrecerá coberturas a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC).

    Junto con ello, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó también el miércoles que la Casa Blanca prepara acciones adicionales para garantizar el suministro. En entrevista con el programa Squawk Box de CNBC, la autoridad señaló: “Tenemos una serie de anuncios que vamos a hacer. Comenzamos ayer con el anuncio de que la DFC proporcionará el seguro tanto para los transportistas de crudo como para los buques de carga que operan en el Golfo”.

    Más sobre:PensionesAFPMedio OrienteMercadosSuperintendencia de Pensiones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Alcaldes oficialistas en alta tensión: ediles se fragmentan en la antesala de gran cumbre de Vodanovic, Delfino y Castro

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán

    Tras dichos de Squella: Elizalde acusa a la oposición de “buscar excusas” para vetar candidatura de Bachelet a la ONU

    Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

    Minsal inaugura puntos de vacunación contra la influenza y el Covid-19 en estaciones del Metro de Santiago

    Lo más leído

    1.
    Starlink, la firma de internet satelital de Elon Musk, se dispara en Chile y ya bordea los 130 mil clientes

    Starlink, la firma de internet satelital de Elon Musk, se dispara en Chile y ya bordea los 130 mil clientes

    2.
    Quién es Fernando de Peña, el futuro presidente de Falabella

    Quién es Fernando de Peña, el futuro presidente de Falabella

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito
    Chile

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Alcaldes oficialistas en alta tensión: ediles se fragmentan en la antesala de gran cumbre de Vodanovic, Delfino y Castro

    Tras dichos de Squella: Elizalde acusa a la oposición de “buscar excusas” para vetar candidatura de Bachelet a la ONU

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones
    Negocios

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones

    Ventas de autos nuevos se aceleran y los SUV siguen liderando

    Grandes constructoras ven alza en sus ingresos y reportan mejoras en las ventas de viviendas en Chile

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U
    El Deportivo

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    Con un excapitán de la U a la cabeza: el efusivo festejo de Palestino que incluyó una cruel burla a los azules

    El potente elogio del coach de Italia XV en la previa ante los Cóndores: “Chile es nuestra oportunidad de elevar el listón”

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil
    Cultura y entretención

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    Ringo Starr ahora es vaquero: lo que trae su retorno al disco

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán
    Mundo

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana