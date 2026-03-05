Guerra en Medio Oriente: Superintendencia de Pensiones oficia a las AFP por impacto en mercados y efecto en sus fondos

Superintendencia de Pensiones oficia a las AFP por impacto en los mercados que ha generado el conflicto en Medio Oriente

La Superintendencia de Pensiones envió el pasado martes 3 de marzo un oficio reservado a los gerentes generales de las siete AFP que operan en el país para hacer un seguimiento de las decisiones de inversión de sus fondos de pensiones como respuesta al impacto en los mercados que ha generado el reciente conflicto bélico en Medio Oriente.

En concreto, el documento comienza explicando que “en el marco del seguimiento de las inversiones de los fondos de pensiones y teniendo en consideración el impacto en los mercados de la creciente tensión y conflictos en Medio Oriente, se instruye a esa administradora para que, a más tardar el viernes 6 de marzo de 2026″, remita un informe considerando cinco peticiones.

En primer lugar, el oficio afirma que las AFP deberán explicar las “acciones emprendidas por la administradora para cautelar la seguridad y rentabilidad de los fondos”.

En segundo lugar, tendrán que detallar los “análisis realizados y escenarios considerados con el objeto de mitigar el impacto de esta contingencia en la inversión de los fondos, adjuntando los correspondientes respaldos”.

Como tercer punto, el documento reservado, que fue firmado por el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, solicitó que las AFP den cuenta de las “gestiones realizadas para dar un adecuado seguimiento a los riesgos financieros”.

La cuarta petición corresponde a explicitar el “análisis de otras eventuales evaluaciones de riesgo asociadas a la contingencia descrita”.

En quinto lugar, instruyó “detallar el tipo de información, medios y canales a través del cual ha puesto dicha información en conocimiento de sus afiliados de acuerdo con su perfil de riesgo, adjuntando los correspondientes respaldos. En caso de que la administradora no haya realizado esta acción, deberá señalarlo explícitamente”.

La instrucción que dio el regulador a las AFP ocurre en una semana que ha estado marcada por la volatilidad en los mercados mundiales, frente al temor que han generado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y las acciones de represalia de este último, que han alcanzando a varias otras naciones del Golfo Pérsico.

Esto no solo ha tenido efectos geopolíticos, sino que también ha impactado a las bolsas, a los commodities y a las monedas.

“Entre lunes y martes el tipo de cambio en Chile llegó a subir más de $50. En los últimos dos días ha retrocedido un poco, pero eso muestra” lo que ha estado ocurriendo, comentó este jueves el exministro de Economía y presidente de Econsult, José Ramón Valente, en el programa “Hablemos en off” de radio Duna.

“Las bolsas cayeron en el mundo, cayeron de forma importante lunes y martes, después subieron un poquito las tasas de interés. Es decir, hubo una disrupción relevante, pero como nos tienen más o menos acostumbrados estos conflictos geopolíticos, aparentemente, hasta ahora, a pesar de que es superpotente lo que está ocurriendo (...) parecen haberse contenido los efectos negativos sobre la economía”, agregó.

Los principales mercados del mundo cerraron al alza este miércoles, en una jornada donde los inversionista moderaron sus temores luego de los anuncios hechos por EE.UU. durante la noche del martes.

En concreto, Washington informó que brindará respaldo activo a la navegación comercial y desplegará escoltas navales para los buques petroleros que transiten por el Golfo Pérsico, y ofrecerá coberturas a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC).

Junto con ello, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó también el miércoles que la Casa Blanca prepara acciones adicionales para garantizar el suministro. En entrevista con el programa Squawk Box de CNBC, la autoridad señaló: “Tenemos una serie de anuncios que vamos a hacer. Comenzamos ayer con el anuncio de que la DFC proporcionará el seguro tanto para los transportistas de crudo como para los buques de carga que operan en el Golfo”.