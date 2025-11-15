Guido Lorenzoni (U. de Chicago) y aranceles de EE.UU.: “La respuesta correcta es que hay que tomar represalias”

Uno de los principales expertos en materia de aranceles y su impacto en la economía visitará Chile la próxima semana, como speaker en la Conferencia Anual del Banco Central (BC), que se desarrollará el jueves y viernes.

Guido Lorenzoni, doctor en Economía del MIT y actual académico en la Universidad de Chicago, presentará la ponencia “Aranceles, comercio intertemporal y déficits comerciales” en la reunión del BC, la que posteriormente será comentada por Iván Werning, académico del MIT.

El economista italiano y exasesor del primer ministro de ese país, Mario Draghi, analiza en entrevista con Pulso los efectos de los aranceles en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), el impacto en la economía y qué debería hacer el resto de los países en un escenario en el que se imponen tarifas unilateralmente.

¿Cuál es el efecto de los aranceles en la política monetaria?

-En primer lugar, hay que distinguir entre el banco central del país que impone los aranceles y el banco central de los países que se ven afectados por ellos. Como EE.UU. está subiendo los aranceles, hay una visión según la cual los aranceles tenían como principal efecto redirigir el gasto. Los aranceles harían que los consumidores estadounidenses compraran menos productos extranjeros y se decantaran por los productos nacionales. Según esa visión, los aranceles son principalmente una especie de shock de demanda positivo, por lo que el efecto sería expansionista para la economía nacional. En ese escenario, para el banco central es bastante fácil responder, porque solo hay que enfriar un poco la situación. Pero las investigaciones más amplias han cambiado esta visión. Los aranceles también son importantes porque afectan a lo que llamamos el lado de la oferta de la economía, y ahí no hay una respuesta correcta. Hacemos que la inflación suba y, al mismo tiempo, contraemos la economía. Entonces hay que decidir qué batalla librar.

Considerando, eso sí, que la Fed tiene un mandato dual, sobre inflación y actividad...

-Sí, especialmente si el banco central tiene un mandato dual explícito.

¿Por qué los aranceles tienen este efecto sobre la oferta?

-Muchas de las importaciones de la economía estadounidense son, en realidad, importaciones de bienes intermedios, insumos para la producción de otras cosas. Y si lo pensamos de esa manera, entonces un arancel es como un shock al precio de estos insumos importados. Y así, las empresas que utilizan esos insumos como materia prima tendrán que traspasarlo a los consumidores. Y eso es un efecto inflacionario. Pero al mismo tiempo, esas mismas empresas serán menos rentables. Por lo tanto, se producirá una cierta contracción en los beneficios de contratar nuevos trabajadores o crear nuevos puestos de trabajo. Y eso tendrá un efecto de contracción en el lado de la oferta. En ese sentido, se parece más a una crisis de oferta estándar.

Si los aranceles producen estas fuerzas contrapuestas, la pregunta es qué fuerza se impondrá...

-Sí, y a eso se suma que también están pasando muchas otras cosas en la economía.

¿Hubo una reacción exagerada al efecto que tendrían los aranceles anunciados por Trump cuando fueron anunciados?

-Los mercados financieros se asustaron mucho y no necesariamente por los aranceles en concreto, sino por la política económica en general. Si piensas que esta administración está dispuesta a tomar medidas muy extremas en materia de política económica, entonces empiezas a preocuparte por muchas otras cuestiones. Así que creo que hubo un momento de miedo en el que la gente pensó: “Vale, esto es realmente un cambio sin precedentes en la forma en que lo hacemos en EE.UU., un gran cambio en la forma en que tratamos las asociaciones económicas con otros países”. Creo que eso generó mucho miedo en los mercados financieros. Pero al cabo de un tiempo, decidieron que no era para tanto.

¿Y cómo se ve ahora?

-Quizás la preocupación sea la contraria. Estamos en un momento en el que quizás los mercados financieros están subestimando el daño que ese tipo de fragmentación del comercio mundial puede causar a la propia economía estadounidense.

¿Cómo evalúa el cometido de la Fed, que primero fue cautelosa, pero que ya ha reducido la tasa dos veces en los últimos meses?

-Están más preocupados por el empleo en este momento, que por los aranceles. Ven cierta desaceleración.

¿Y pueden estar preocupados por la presión del presidente Trump sobre la institución?

-Creo que es una preocupación razonable. No se trata solo de la forma en que funciona el marco legal. También se trata de reglas no escritas sobre cómo el presidente deja que el presidente de la Fed haga su trabajo. Una especie de erosión de esas reglas no es buena. Pero también depende de cómo reaccionen los mercados financieros. Si los mercados financieros, en algún momento, se mostraron un poco preocupados por la independencia de la Reserva Federal, decidieron seguir adelante y preocuparse por otras cosas.

¿Una de las razones por las que el presidente Trump dijo que quería implementar estos aranceles era para reducir el déficit comercial de EE.UU.. En su opinión, ¿es esta una forma eficaz de conseguirlo?

-Este va a ser el tema del que voy a hablar en la conferencia del Banco Central de Chile. En los últimos 50 años, las barreras comerciales han ido disminuyendo. Por lo tanto, no tenemos mucha evidencia. Pero el conocimiento convencional es que los aranceles no tienen un gran efecto en la balanza comercial y en la cuenta corriente. Por lo tanto, el cambio en los aranceles sí afecta al comercio, pero al comercio en ambos lados. La sabiduría convencional es que, cuando se imponen aranceles, se reducen las importaciones, pero también se reducen las exportaciones. Por lo tanto, se reducen ambas. Y no es obvio que la diferencia vaya a cambiar mucho. Así que se comercia menos, pero no es que el déficit disminuya. Se importan menos bienes y servicios, pero también se exportan menos bienes y servicios. El hecho de que EE.UU. tenga un déficit comercial refleja que, en general, si se suman los consumidores, las empresas y el gobierno estadounidenses, existe un deseo de gasto mayor que el de otros países. Por lo tanto, en general, eso convierte a EE.UU. en un prestatario neto. Por eso tenemos un déficit. Y esas fuerzas no cambian mucho cuando se modifican los aranceles.

¿Pero usted ve un efecto en el déficit?

-Los aranceles tendrán un efecto reducido en la balanza comercial.

¿Y serviría reducir el déficit comercial, no?

-Eso sin duda ayudaría. Es algo que EE.UU. podría hacer de inmediato. Es un ejemplo excelente.

¿Qué podrían hacer los mercados emergentes, como el nuestro, en este escenario de aranceles elevados?

-Lo mejor es preservar el sistema multilateral de normas con barreras comerciales bajas. Europa y Sudamérica deberían reforzar cualquier acuerdo comercial que implique ser más fuertes y más abiertos. Pero, la pregunta difícil es qué hacer con EE.UU..

Exacto. ¿Se deberían tomar medidas duras, o permitir lo que EE.UU. está haciendo y llegar a acuerdos?

-En este caso, la respuesta correcta habría sido más bien una represalia y una represalia contundente. Porque, al fin y al cabo, el sistema comercial mundial se mantiene unido por la amenaza de la radiación. Porque si una economía impone aranceles, esa economía puede salir ganando, ya que puede mejorar sus términos de intercambio. Puede conseguir que, en última instancia, sus bienes y servicios se encarezcan en la economía mundial. Así que necesitamos un sistema de sanciones. Pero si todos lo hacemos, es algo negativo. Todos perdemos. Por eso queremos preservar un sistema de libre comercio. Pero para eso hay que tener un sistema en el que se castigue al agente que incumple. Porque, de lo contrario, no hay control.

¿Ha cambiado la perspectiva respecto a esto?

-Yo al principio, pensaba que era una buena idea no cerrar el comercio con EE.UU., no intentar tomar represalias, pero creo que me equivocaba. Creo que la respuesta correcta es que hay que tomar represalias. Es la forma de evitar que otros países se vean tentados a hacer lo que está haciendo Trump. Así que creo que China ha jugado mejor sus cartas.

Pero China tiene el suficiente poder para hacerlo...

-No creo que fuera obvio dónde estaba el poder de China al principio. Y creo que simplemente pensaron mucho en ‘¿dónde podemos hacer mucho daño a la economía estadounidense?’ Y entonces les haces daño donde más les duele. Y creo que Europa debería haber hecho lo mismo.