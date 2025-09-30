SUSCRÍBETE
Histórico gerente general de LipiAndes, ex Empresas Lipigas, dejará el cargo luego de casi dos décadas

Ángel Mafucci Solimano dejará la firma el próximo 31 de enero y el gerente general de Lipigas lo reempalzará.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo

Ángel Mafucci Solimano dejará el cargo gerente general de LipiAndes, ex Empesas Lipigas, luego de 18 años en el cargo y “más de 40 años en la compañía”. La renuncia se hará efectiva el 31 de enero de 2026.

“Empresas Lipigas S.A. agradece sinceramente la dedicación y compromiso que el Sr. Mafucci desplegó siempre en el ejercicio de su cargo”, dijo la firma en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En la comunicación con el regulador, LipiAndes informó que Mafucci ya tiene reemplazante. El directorio de la firma nombró como gerente general a Alberto Orlandi Arrate, quien desde 2022 es gerente general de Lipigas, el negocio de gas de la firma en Chile.

En la foto: Alberto Orlandi Arrate.

Orlandi asumirá el 1 de febrero del próximo año y es ingeniero comercial y MBA de la Universidad Católica de Chile y se ha desempeñado como gerente comercial de Empresas Lipigas desde el 2014 al 2021.

LipiAndes es la matriz que agrupa a las empresas Lipigas y EVOL en Chile, Limagas GLP, Limagas Natural y EVA en Perú; Grupo Chilco en Colombia, además de nuevas operaciones en Ecuador,

Movimientos en Lipigas

Con la salida de Orlandi de la primera línea de Lipigas, la firma explicó en un comunicado de prensa que Morris Pessó Olcese será el nuevo gerente general de Lipigas en Chile.

Pessó Olcese es ingeniero civil de industrias de la Pontificia Universidad Católica. Entró a la compañía en 2013 como gerente de logística y operaciones, y en 2019 fue nombrado gerente de transformación del negocio de Lipigas.

En la foto: Morris Pessó Olcese.

La firma también explicó los movimientos por “la renovación de la primera línea ejecutiva forma parte de un proceso de sucesión planificado con tiempo por la compañía en un escenario de transformación de la industria energética regional y la consolidación de la empresa como actor relevante en el mercado Latinoamericano, donde sigue viendo grandes oportunidades de crecimiento”.

