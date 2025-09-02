SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Imacec de julio de 1,8% ratificaría un segundo semestre más lento en actividad, aunque expertos mantienen proyección de 2,5% para el año

El Banco Central informó que en julio la economía creció levemente por debajo de las expectativas. Así, entre enero y julio, la actividad acumula un crecimiento de 2,6%.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso

La economía registro un crecimiento de 1,8% en julio, y si bien estuvo levemente por debajo de lo que se esperaba, el mercado no cambia las perspectivas para el crecimiento del año. Esto porque ya el mercado tenía incorporado que el segundo semestre la actividad, medida en el Imacec, se iba a desacelerar. Y así fue que con este 1,8% de julio se ratifica esa previsión.

De acuerdo al Banco Central, la serie desestacionalizada aumentó 1,0% respecto del mes precedente y 2,3% en doce meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que julio de 2024. Entre enero y julio, la actividad acumula un crecimiento de 2,6%.

El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera, que cayó 3,3%. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por la minería y los servicios. El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,5%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,5% respecto del mes anterior y 3,0% en doce meses.

En el detalle de los sectores, el Banco Central indicó que la producción de bienes cayó 0,9% en términos anuales, resultado que fue incidido por la menor producción de la minería y del resto de bienes. “La caída de la minería fue explicada por una menor extracción de cobre, hierro y litio, mientras que en el resto de bienes se registró una disminución del valor agregado de la generación eléctrica. En tanto, la industria creció como resultado de la mayor fabricación de productos elaborados de metal y químicos”, puntualiza el análisis del ente rector.

Dólar retoma las alzas tras débil Imacec de agosto (null)

Los servicios, en tanto, aumentaron 2,6% en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios empresariales y personales, estos últimos impulsados por los servicios de salud.

Y la actividad comercial presentó un aumento de 6,6% en términos anuales. Según se detalló, todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio mayorista, seguido del minorista. El primero fue impulsado por las ventas de maquinaria y equipo, alimentos y vestuario. En tanto, en el comercio minorista crecieron las ventas realizadas en almacenes de comestibles, grandes tiendas y a través de plataformas de venta online. Por su parte, el comercio automotor registró mayores ventas y mantenciones de vehículos.

La mirada del gobierno

Desde el gobierno tuvieron una mirada positiva de la cifra. Así lo explicó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau: “El crecimiento de la actividad no minera, que representa el 90% de la producción del país, se expandió un 2,5% en comparación a julio del año pasado”, comentó. En esa línea siguió señalando que “en términos limpios, de efectos estacionales y calendario, la expansión desestacionalizada fue de un 3% interanual, y eso que julio del año pasado es una base de comparación bastante exigente”, agregó.

12 Marzo 2025 Calle Metro Foto: Andres Perez 17 Marzo 2025 Ventas Comercio, Retail, venta ropa. Foto: Andres Perez Andres Perez

El ministro Grau también comentó sobre el Imacec que, “con respecto del mes anterior, se ve una importante aceleración de la economía. Cuando comparamos julio y junio de manera desestacionalizada, el Imacec subió un 1% en un solo mes, y la economía no minera creció 0,5%, que son velocidades bastante grandes si uno lleva a año estos cambios mensuales.

Perspectivas

Pese al bajo crecimiento, los expertos ponen paños fríos a la cifra, puesto que ya era algo que se veía venir: un segundo semestre más débil que el primero (que creció 2,8%) y esta cifra, si bien estuvo levemente por debajo de lo esperado, no cambia la mirada que se tenía para esta recta final del año y por ende no modifica las proyecciones de los expertos para el año, que se mantienen en torno al 2,5%.

“Esperamos que el año 2025 registre un crecimiento en torno a 2,5% anual. Esta cifra no se modifica con el dato de julio, toda vez que nuestra proyección ya incorporaba un menor ritmo de crecimiento para la economía chilena durante la segunda mitad del año, distanciándose del crecimiento de 2,8% anual registrado durante el primer semestre”, afirma la economista del OCEC-UDP, Valentina Apablaza.

Samuel Carrasco, Vice President Research & Chief Economist de Credicorp Capital Chile, acota que “estimamos que en el tercer trimestre el PIB crecería 2,7% anual, con un registro marcadamente positivo en septiembre producto de una baja base de comparación y un efecto calendario positivo. El cuarto trimestre de este año debería mostrar las cifras más bajas de crecimiento anual producto de una alta base de comparación”. Dada esa descripción, mantenemos proyección de crecimiento del PIB en 2,4% para el año”.

Felipe Alarcón, economista de Euroamerica añadió que mantiene su proyección de crecimiento PIB de 2,4%. “Es muy probablemente el segundo trimestre va a ser el mejor trimestre en términos de actividad de este año y el cuarto el de peor desempeño”.

Rodrigo Cruz, economista de Banco Santander, asevera que “el desempeño de la primera parte del año superó lo previsto, en parte por factores transitorios, lo que deja a la actividad en mejor posición para el resto de 2025. Al mismo tiempo, la inversión ha mostrado un impulso creciente, con nuevas correcciones al alza en el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, tanto para 2025 como para 2026.

Pese a ello, agrega que “esperamos una desaceleración hacia fin de año. Con todo, nuestra última proyección de crecimiento para 2025 se ubica en 2,4%, por sobre el 2,1% que teníamos hace unos meses”.

Mientras que la economista y socia líder de Tax & Legal, Vanesa Lanciotti, menciona que “el contexto electoral agrega un componente de incertidumbre política, típico en años de elecciones, que puede frenar decisiones de inversión y consumo, afectando la actividad económica general”.

Más sobre:ImacecPIB

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reforma de pensiones: el FAPP destinó $127 millones a sueldos y dietas en su primer mes de funcionamiento

Servel golpea al oficialismo al rechazar candidaturas de dos diputadas y de otros 16 postulantes

Polémica ya se vivió en 2018: las explicaciones del gobierno para reponer placa de Piñera en hospital de Alto Hospicio

Gobierno y oposición acuerdan tramitación paralela para voto extranjero y multa

La pugna entre La Moneda y Chile Vamos para capitalizar el aumento de la PGU

Candidatura de Daniel Jadue desata reparos en el oficialismo

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

3.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

5.
Por papeleo incompleto Servel rechaza candidaturas de dos diputadas oficialistas y Rincón gana su primer round

Por papeleo incompleto Servel rechaza candidaturas de dos diputadas oficialistas y Rincón gana su primer round

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Servel golpea al oficialismo al rechazar candidaturas de dos diputadas y de otros 16 postulantes
Chile

Servel golpea al oficialismo al rechazar candidaturas de dos diputadas y de otros 16 postulantes

Polémica ya se vivió en 2018: las explicaciones del gobierno para reponer placa de Piñera en hospital de Alto Hospicio

Gobierno y oposición acuerdan tramitación paralela para voto extranjero y multa

Reforma de pensiones: el FAPP destinó $127 millones a sueldos y dietas en su primer mes de funcionamiento
Negocios

Reforma de pensiones: el FAPP destinó $127 millones a sueldos y dietas en su primer mes de funcionamiento

Imacec de julio de 1,8% ratificaría un segundo semestre más lento en actividad, aunque expertos mantienen proyección de 2,5% para el año

Cómo Fonasa hizo el cuestionado cálculo de personas en listas de espera quirúrgica que podrían acceder a nueva modalidad

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes
Tendencias

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

Bajas sensibles para Massú: Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo no estarán en la serie de Copa Davis ante Luxemburgo
El Deportivo

Bajas sensibles para Massú: Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo no estarán en la serie de Copa Davis ante Luxemburgo

Aníbal Mosa pone en duda la realización de la Supercopa y ratifica la postura de Colo Colo

El rol de Arturo Vidal, la influencia de Zamorano y el rescate de Aquino: las primeras definiciones de Fernando Ortiz

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto
Finde

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia
Cultura y entretención

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Al menos 78 muertos en ataques israelíes en Gaza durante la jornada del lunes
Mundo

Al menos 78 muertos en ataques israelíes en Gaza durante la jornada del lunes

Pedro Sánchez acusa que en España “hay jueces haciendo política”

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”