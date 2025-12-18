Inmobiliaria de Copec demanda a Municipalidad de Viña del Mar por bloqueo a saneamiento de Las Salinas

Inmobiliaria Las Salinas -filial de Empresas Copec del Grupo Angelini- interpuso una demanda en contra de la Municipalidad de Viña del Mar ante el Juzgado de Letras en lo Civil de Viña del Mar, la que busca revocar una orden de demolición que afecta a sus instalaciones en el terreno.

Se trata de la primera acción judicial que presenta la compañía contra el municipio desde el inicio de las obras de saneamiento ambiental iniciado el 2 de septiembre de 2024, cuya duración es de 2,5 a tres años por paño. Desde el 4 de septiembre de 2020, la iniciativa cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable .

Inmobiliaria Las Salinas lleva adelante un proyecto que busca el “Saneamiento del Terreno Las Salinas”, cuya única finalidad es remediar suelos y napas contaminadas mediante técnicas de biorremediación, en dos etapas, hasta alcanzar niveles sitio-específicos de remediación compatibles con los usos urbanos permitidos por la planificación territorial vigente.

El predio Las Salinas, ubicado en la comuna de Viña del Mar, es un sitio históricamente intervenido por actividades industriales vinculadas al almacenamiento de combustibles y petroquímicos, con operación entre 1919 y 2003.

El conflicto entre la inmobiliaria de Copec y la municipalidad de Viña del Mar que encabeza la alcaldesa frenteamplista Macarena Ripamonti se inició luego de que el 11 de noviembre de 2025 esta última, a través de un decreto alcaldicio, ordenara la demolición de las instalaciones de faena del proyecto y con ello paralizar la iniciativa.

Inmobiliaria Las Salinas -en su presentación- desmintió a la corporación edlicia, que había denunciado que las obras se habían ejecutado sin el debido permiso o autorización urbanística.

“Estamos ante una actuación perjudicial y gravosa para un proyecto que únicamente busca remediar una zona contaminada por décadas, y todo ello, mediante un acto ilegal, infundado, que contiene errores graves y que asume que Las Salinas no cuenta con amparo jurídico, lo que es completamente falso”, consignó la reclamación de la inmobiliaria.

El decreto alcaldicio se sustenta en que las obras debieron contar con la autorización de la Seremi de Vivienda y Urbanismo y según la resolución, la Dirección de Obras Municipales informó que persisten rasgos de contaminación en el suelo intervenido y a la fecha no se ha revivido constancia ni información por parte de la autoridad sanitaria respecto del desarrollo del proyecto.

Según la municipalidad, la inmobiliaria infringió el Art. 148 N° 1 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones D.F.L. Nº 458/1975 MINVU. “Las construcciones fiscalizadas no cuentan con el debido permiso o autorización”, dice la resolución de la municipalidad.

Desde Inmobiliaria Salinas explican que las obras contaban con un permiso provisorio para la instalación de la faena, lo que permitió que se iniciaran. Aunque eran obras de remediación con una duración estimada de dos años y medio, el permiso fue otorgado solo por un año. Se solicitó la renovación con ocho meses de anticipación, pero la respuesta fue postergada, indicando a Las Salinas que debía presentar la solicitud en la Seremi del Minvu.

La Seremi ofició a la DOM y ésta se pronunció de manera desfavorable, en un oficio que aludía a materias fuera de su competencia y rechazando la solicitud. Por esa razón, Las Salinas regresó con la consulta a la Seremi del Minvu, donde se informó que, según la nueva normativa, se podía continuar con la faena mediante una declaración jurada, asumiendo la responsabilidad de la instalación. Sin embargo, el municipio rechazó esta opción, alegando que la declaración jurada no cumplía con los requisitos legales, generando un conflicto en cuanto a la interpretación de las normativas vigentes.

Estas son las obras que busca la Municipalidad de Viña del Mar demoler.

Obras Las Salinas.

Reacciones

El caso derivó en distintas reacciones.

Fernando Bustamante, presidente de la Cámara de la Construcción de Valparaíso, sostuvo que “la recuperación de este terreno debe entenderse por lo que realmente es: una oportunidad para Viña del Mar. Una oportunidad para revertir un pasivo ambiental histórico, devolver seguridad en su uso a la comunidad y, con el tiempo, habilitar un espacio que contribuya al bienestar colectivo y a una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones”.

Javier Torrejón Linares, presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, señaló que “cuando los proyectos ya han sido aprobados, el desafío es destrabarlos y darles viabilidad. Superar la permisología es clave para activar la inversión, generar empleo y entregar una señal clara de crecimiento y confianza, tanto para la Región de Valparaíso como para el país”.

“La permisología no es solo un problema legal sino que también ideológico cuando se camufla como un problema juridico cuando realmente hay una intencionalidad política del municipio, que a estas alturas parece persecución y que busca deliberadamente de forma bastante evidente que este proyecto no avance, que mediante la biorremediación busca generar los cimientos para recuperar este terreno y reactivar la inversión, empleo y desarrollo de Viña del Mar”, dijo Andrés Longton, diputado RN y senador electo por la región.

El decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales (UDP), Louis de Grange, sostuvo: “Es una situación absurda que refleja que en Chile la permisología no está resuelta. Se necesita avanzar hacia un sistema sin vacíos legales que permitan la discrecionalidad”.

La concejala de Viña del Mar, Antonella Pecchenino (Republica) dijo no estar sorprendida con la decisión de la municipalidad. “La alcaldesa de Viña del Mar ha demostrado, a lo largo del tiempo, una clara oposición a que este proyecto avance, poniendo trabas en lugar de acercarse, conocerlo y discutir de manera transparente sus eventuales diferencias o desconfianzas”.

Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, sostuvo que “Las Salinas tiene un fallo favorable para remediar el subsuelo del terreno, pero no para edificar, por lo tanto el Dom procedió correctamente”.

Al cierre de este artículo no hubo respuesta de la Municipalidad de Viña del Mar.