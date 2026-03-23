Internet fijo: Chile registra la banda ancha más económica de América Latina según JPMorgan

Un informe de la institución financiera JP Morgan ubicó a Chile como el país con las tarifas de banda ancha más económicas entre las siete naciones de América Latina analizadas. Según el estudio, los consumidores chilenos pagan hasta siete veces menos por este servicio en comparación con usuarios de Guatemala y Mexico que lideran la lista de los más costosos.

El documento analiza los precios nominales y la relación del precio por megabit por segundo (Mbps). Respecto a Chile, los planes de entrada del mercado de internet fijo ofrecen velocidades en el rango de 500 y 800 Mbps. Los valores mensuales de estos paquetes están entre $13.990 y $18.990, siendo WOM el oferente con el plan de entrada más económico y Movistar el más costoso.

En el detalle de las ofertas locales, el reporte muestra las diferencias entre las empresas en el precio por Mbps. Bajo esta métrica el actor con la oferta más competitiva es Mundo, que destaca con un costo de $19,99 por Mbps en planes iniciales. Levemente por encima se sitúa WOM, cuyo servicio de entrada tiene un costo de $23,32 por Mbps.

Por su parte, Entel anota un valor de $26,65 por Mbps, seguido por GTD y Claro, ambos con un indicador de $29,98 por Mbps. En el extremo puesto está Movistar, que además de tener el plan de entrada más costoso, registra el precio más alto por Mbps con $31,65.

En cuanto a la conformación de la industria local, los datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) muestran que la empresa con mayor crecimiento en internet fijo es Mundo un alza de 1,3 puntos porcentuales en el último año, mientras que la participación del Grupo Claro-VTR cayó desde 28,9% hasta 26,7%. Según datos de la Subtel y estimaciones del banco, Movistar lidera la participación de mercado con un 28%, seguido por Claro con un 27%, Mundo con un 21%, Entel con un 10%, GTD con 6% y finalmente WOM con 4% de los usuarios.

En el análisis de la región, el informe contrasta la industria chilena con la de otros países donde impera una alta concentración del mercado. Guatemala cuenta con solo dos competidores relevantes: Claro y Tigo —cuya controladora compró a Movistar Chile el mes pasado—; y registra un valor promedio de US$0,23 por Mbps para planes de entrada frente a US$0,031 por Mbps para Chile. El mercado mexicano figura como el segundo más caro del listado, promediando US$0,22 por Mbps para el mismo segmento que limita la velocidad de descarga de internet en un rango de 80 y 200 Mbps.

Respecto a los precios promedio de cada país independiente del tipo de plan, Chile también destaca en la métrica con US$3,12 por 100 Mbps. En contraste, México y Guatemala lideran en costos en este indicador con US$22,06 y US$22,62 por 100 Mbps, respectivamente.

Los analistas del reporta advierten que existen ciertas limitaciones en las mediciones comparativas ya que los planes frecuentemente incluyen servicios adicionales como el streaming, por lo que la métrica de costo por Mbps podría no ser representativa del valor real que entrega cada oferta.