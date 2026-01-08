Inversiones chilenas en EE.UU. crecen con fuerza tras primer año del convenio de doble tributación

Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron). Foto: REUTERS.

El debut del convenio de doble tributación entre Chile y Estados Unidos impulsó un alza inédita en las inversiones declaradas por contribuyentes locales, que superaron los US$ 41 mil millones en 2024. Esteban Larrondo, CEO de Latam en USA, destaca que el acuerdo no solo redujo la carga fiscal, sino que abrió la puerta a una planificación patrimonial más estratégica y de largo plazo.

Las inversiones declaradas por chilenos en Estados Unidos crecieron un 25% en 2024, el primer año con el convenio de doble tributación ya vigente entre ambos países. La primera señal cuantificable se observó en la Operación Renta 2025: según los datos del formulario N°1929 sobre operaciones en el exterior —obtenidos vía Ley de Transparencia— los contribuyentes informaron al Servicio de Impuestos Internos (SII) montos que superaron los US$ 41 mil millones ($37.172.981 millones), evidenciando un cambio relevante en el comportamiento de los contribuyentes.

Esteban Larrondo, abogado tributario y CEO de Latam en USA, explica que el atractivo de Estados Unidos se consolidó gracias al tratado. “EE.UU. siempre fue el mercado más grande de activos del mundo, pero era atractivo y complicado. Hoy deja de ser una complicación: sigue siendo el mercado más grande, pero con mucha menos carga fiscal”, señaló. A su juicio, la certeza jurídica y la posibilidad de invertir tanto en instrumentos financieros como en activos reales, como edificios, son factores que impulsaron el auge.

Larrondo destaca que el acuerdo permitió transparentar capitales y dar un giro estratégico a la planificación patrimonial. “Ya no se trata de probar suerte en Estados Unidos, ahora es parte de la estrategia. El largo plazo empieza a mirarse con fuerza, porque se puede planificar entre generaciones y hacerlo de manera ordenada y transparente”, afirmó.

El abogado subraya también el valor reputacional de invertir en EE.UU. frente a otras jurisdicciones. “No es un paraíso fiscal ni un mercado offshore. Es invertir de forma seria y regulada en un país con normas claras y estabilidad institucional. Eso genera confianza y diversificación a escala global”, comentó.

Según Larrondo, el tratado cambió la lógica defensiva que existía antes, cuando los inversionistas buscaban estructuras para evitar cargas impositivas inciertas. “Hoy todo está claro de acuerdo al tratado. Ya no es necesario invertir a través de terceros, se puede hacer directamente en Estados Unidos”.

No obstante, advierte que los desafíos ahora están en el cumplimiento coordinado entre ambas jurisdicciones. “El reto no es pagar menos impuestos, porque eso ya está determinado, sino cumplir de forma consistente los dos sistemas. Eso exige coordinación entre abogados y contadores, y anticiparse a fiscalizaciones conjuntas”, sostuvo.

El convenio, aprobado tras más de una década de tramitación, ha transformado la relación financiera entre Chile y Estados Unidos. Para Larrondo, el impacto más profundo es que “el tratado castiga la improvisación y obliga a hacer las cosas bien, con estructuras que resistan en el tiempo. Es un llamado a pensar estratégicamente y en el largo plazo”.