SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Inversiones chilenas en EE.UU. crecen con fuerza tras primer año del convenio de doble tributación

    La entrada en vigor del convenio de doble tributación entre Chile y EE.UU. disparó en 2024 un récord de inversiones declaradas por chilenos —más de US$ 41 mil millones— al reducir la carga fiscal y facilitar una planificación patrimonial estratégica y de largo plazo.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron). Foto: REUTERS.

    El debut del convenio de doble tributación entre Chile y Estados Unidos impulsó un alza inédita en las inversiones declaradas por contribuyentes locales, que superaron los US$ 41 mil millones en 2024. Esteban Larrondo, CEO de Latam en USA, destaca que el acuerdo no solo redujo la carga fiscal, sino que abrió la puerta a una planificación patrimonial más estratégica y de largo plazo.

    Las inversiones declaradas por chilenos en Estados Unidos crecieron un 25% en 2024, el primer año con el convenio de doble tributación ya vigente entre ambos países. La primera señal cuantificable se observó en la Operación Renta 2025: según los datos del formulario N°1929 sobre operaciones en el exterior —obtenidos vía Ley de Transparencia— los contribuyentes informaron al Servicio de Impuestos Internos (SII) montos que superaron los US$ 41 mil millones ($37.172.981 millones), evidenciando un cambio relevante en el comportamiento de los contribuyentes.

    Esteban Larrondo, abogado tributario y CEO de Latam en USA, explica que el atractivo de Estados Unidos se consolidó gracias al tratado. “EE.UU. siempre fue el mercado más grande de activos del mundo, pero era atractivo y complicado. Hoy deja de ser una complicación: sigue siendo el mercado más grande, pero con mucha menos carga fiscal”, señaló. A su juicio, la certeza jurídica y la posibilidad de invertir tanto en instrumentos financieros como en activos reales, como edificios, son factores que impulsaron el auge.

    Larrondo destaca que el acuerdo permitió transparentar capitales y dar un giro estratégico a la planificación patrimonial. “Ya no se trata de probar suerte en Estados Unidos, ahora es parte de la estrategia. El largo plazo empieza a mirarse con fuerza, porque se puede planificar entre generaciones y hacerlo de manera ordenada y transparente”, afirmó.

    El abogado subraya también el valor reputacional de invertir en EE.UU. frente a otras jurisdicciones. “No es un paraíso fiscal ni un mercado offshore. Es invertir de forma seria y regulada en un país con normas claras y estabilidad institucional. Eso genera confianza y diversificación a escala global”, comentó.

    Según Larrondo, el tratado cambió la lógica defensiva que existía antes, cuando los inversionistas buscaban estructuras para evitar cargas impositivas inciertas. “Hoy todo está claro de acuerdo al tratado. Ya no es necesario invertir a través de terceros, se puede hacer directamente en Estados Unidos”.

    No obstante, advierte que los desafíos ahora están en el cumplimiento coordinado entre ambas jurisdicciones. “El reto no es pagar menos impuestos, porque eso ya está determinado, sino cumplir de forma consistente los dos sistemas. Eso exige coordinación entre abogados y contadores, y anticiparse a fiscalizaciones conjuntas”, sostuvo.

    El convenio, aprobado tras más de una década de tramitación, ha transformado la relación financiera entre Chile y Estados Unidos. Para Larrondo, el impacto más profundo es que “el tratado castiga la improvisación y obliga a hacer las cosas bien, con estructuras que resistan en el tiempo. Es un llamado a pensar estratégicamente y en el largo plazo”.

    Más sobre:NegociosEEUUTributosInversionesViajesDinero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Operación forzada: GEN vende su participación en operador portuario en EE.UU. a firma ligada al Grupo Luksic

    Carmona (PC) evita referirse a declaraciones de Jadue en contra del Ejecutivo: “Esa no es la tarea de hoy día”

    Biministro García afirma que el gobierno dejará un escenario económico “extraordinariamente favorable” a la próxima administración

    “Son provocaciones”: Vallejo responde críticas de Jadue y defiende que “la política exterior no se construye con ironías fáciles”

    Dos chilenos son encontrados muertos en Bolivia: sus cuerpos presentaban quemaduras y señales de tortura

    Alcalde de El Quisco anuncia acciones ante la fiscalía contra veraneantes que sacaron tiburón del mar para sacarse selfies

    Lo más leído

    1.
    El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipa eliminación de permisos, fast track en inversiones y desregulación en la construcción

    El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipa eliminación de permisos, fast track en inversiones y desregulación en la construcción

    2.
    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    3.
    Gobierno opta por suspender por segunda vez votación clave de Maratué, proyecto inmobiliario de familia Lería

    Gobierno opta por suspender por segunda vez votación clave de Maratué, proyecto inmobiliario de familia Lería

    4.
    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    5.
    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Carmona (PC) evita referirse a declaraciones de Jadue en contra del Ejecutivo: “Esa no es la tarea de hoy día”
    Chile

    Carmona (PC) evita referirse a declaraciones de Jadue en contra del Ejecutivo: “Esa no es la tarea de hoy día”

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    “Son provocaciones”: Vallejo responde críticas de Jadue y defiende que “la política exterior no se construye con ironías fáciles”

    Operación forzada: GEN vende su participación en operador portuario en EE.UU. a firma ligada al Grupo Luksic
    Negocios

    Operación forzada: GEN vende su participación en operador portuario en EE.UU. a firma ligada al Grupo Luksic

    Biministro García afirma que el gobierno dejará un escenario económico “extraordinariamente favorable” a la próxima administración

    Inversiones chilenas en EE.UU. crecen con fuerza tras primer año del convenio de doble tributación

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio
    Tendencias

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    El Seven Juvenil Internacional de Rugby se toma Viña del Mar
    El Deportivo

    El Seven Juvenil Internacional de Rugby se toma Viña del Mar

    El Real Madrid se queda con el derbi en Arabia Saudita y va contra el Barcelona en la final de la Supercopa

    Bombazo en la NBA: Trae Young ficha en los Washington Wizards

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela
    Mundo

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela

    La historia de William McKinley, el presidente que inspira la expansionista Doctrina Donroe de Trump

    Presidente del Parlamento de Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos políticos

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo