La inflación en EE.UU. se mantiene estable en febrero

La inflación de Estados Unidos en febrero se ubicó en 2,4%, una tasa similar a la del mes anterior, según reportó la Oficina de Estadísticas Laborales.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,3% con respecto a enero, y un 2,4% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Mientras tanto, el índice subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó un 0,2%.

El dato mostró una moderación consistente con una trayectoria de desinflación, mientras que la inflación subyacente (sin alimentos ni energía) avanzó 0,2% mensual y se mantuvo en 2,5% anual, su ritmo más bajo en varios años.

“La composición sugiere que algunas presiones se estaban enfriando antes del shock geopolítico, con alivio en rubros como autos usados y seguros, lo que, en condiciones normales, habría reforzado el argumento de paciencia para la Fed (Reserva Federal)”, dijo Emanoelle Santos, d XTB.

