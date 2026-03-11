La inflación en EE.UU. se mantiene estable en febrero
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,3% con respecto a enero, y un 2,4% en comparación con el mismo mes del año anterior.
La inflación de Estados Unidos en febrero se ubicó en 2,4%, una tasa similar a la del mes anterior, según reportó la Oficina de Estadísticas Laborales.
Mientras tanto, el índice subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó un 0,2%.
El dato mostró una moderación consistente con una trayectoria de desinflación, mientras que la inflación subyacente (sin alimentos ni energía) avanzó 0,2% mensual y se mantuvo en 2,5% anual, su ritmo más bajo en varios años.
“La composición sugiere que algunas presiones se estaban enfriando antes del shock geopolítico, con alivio en rubros como autos usados y seguros, lo que, en condiciones normales, habría reforzado el argumento de paciencia para la Fed (Reserva Federal)”, dijo Emanoelle Santos, d XTB.
Sin embargo, estos datos no muestran el efecto del conflicto en Medio Oriente. Según el analista, “el salto de petróleo, combustibles y costos asociados (incluidos fertilizantes) reintroduce el riesgo de un rebote en la inflación total y, sobre todo, de las expectativas, por lo que el sesgo de política monetaria tiende a moverse hacia mantener las tasas sin cambios por más tiempo, aun cuando el efecto final dependerá de si el shock opera más como impuesto al consumo (enfriando demanda) o como un traspaso persistente a los precios”.
