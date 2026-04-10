Guerra en Irán le pasa la cuenta a la economía de EE.UU.: inflación trepa a su nivel más alto en dos años

Los alto precios del petróleo también le pasan la cuenta a la economía estadounidense, la más grande del mundo. El índice de precios al consumidor (IPC) registró un fuerte aumento en marzo, impulsado principalmente por el encarecimiento de la energía en medio del conflicto con Irán.

Según informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales, el alza mensual fue de 0,9%. La inflación anual alcanzó 3,3%, su nivel más alto desde abril de 2024 (3,4%), superior al 2,4% del mes anterior.

El incremento estuvo marcado por un salto de 10,9% en los costos de la energía , cifra que explicó gran parte del avance del índice general y que se ubicó en línea con las expectativas del mercado recopiladas por Dow Jones.

El motor detrás del salto inflacionario es el petróleo. Desde que Irán clausuró efectivamente el Estrecho de Ormuz -por donde transitaba más del suministro mundial de crudo-, el precio del WTI se disparó.

El crudo que se cotiza en Nueva York y que sirve de referencia para Chile trepó desde un precio por debajo delos US$70 por barril antes del conflicto hasta superar los US$110 en las últimas semanas, arrastrando consigo el precio de la gasolina por encima de los US$ 4 por galón en el mercado local estadounidense.

“El dato, publicado esta mañana por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, entrega la primera lectura oficial del impacto que el conflicto bélico en Medio Oriente ha tenido sobre los precios domésticos en la mayor economía del mundo”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.

El vaso medio lleno

Sin embargo, las presiones inflacionarias subyacentes mostraron un comportamiento más acotado.

Excluyendo alimentos y energía, los precios subieron 0,2% en el mes y 2,6% en doce meses, ambos registros 0,1 punto porcentual por debajo de lo proyectado.

Además, se observaron caídas mensuales en rubros como atención médica, cuidado personal y vehículos usados.

Cabe recordar que el Producto Interno Bruto (PIB) real de Estados Unidos creció a un ritmo 0,5% en el cuarto trimestre de 2025, por debajo de la proyección anterior que apuntaba a una expansión de 0,7%.

La cifra revelada ayer también es inferior al crecimiento de 4,4% que registró la mayor economía del mundo el tercer trimestre 2025.