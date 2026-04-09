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    La economía de Estados Unidos, la más grande del mundo, se enfría y crece por debajo de la expectativas

    El PIB se expandió a un ritmo de apenas 0,5% en la última revisión del dato, muy por debajo del 4,4% del tercer trimestre.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El presidente de EE.UU., Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X.

    El producto interno bruto (PIB) real de Estados Unidos creció a un ritmo 0,5% en el cuarto trimestre de 2025, pro debajo de la proyección anterior que apuntaba a una expansión de 0,7%.

    La cifra también es inferior al crecimiento de 4,4% que registró la mayor economía del mundo el tercer trimestre 2025.

    La Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Comercio de ese país, dijo que el PIB se corrigió en 0,2 puntos porcentuales con respecto a la segunda estimación, debido principalmente a una revisión a la baja de la inversión.

    BEA dijo en un comunicado que el aumento en el cuarto trimestre se debió principalmente al incremento del gasto de los consumidores y la inversión.

    “Estos movimientos se vieron parcialmente compensados ​​por la disminución del gasto público y las exportaciones. Las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB, disminuyeron”, explicó.

    PIB de Estados Unidos en el cuarto trimestre 2025 estuvo por debajo de la estimación preliminar. BILL PUGLIANO

    Las ventas finales reales a compradores privados nacionales , que son la suma del gasto de los consumidores y la inversión fija bruta privada, aumentaron un 1,8 % en el cuarto trimestre, lo que supone una revisión a la baja de 0,1 puntos porcentuales con respecto a la estimación anterior.

    La producción bruta real disminuyó un 0,5 % en el cuarto trimestre, lo que refleja descensos del 3,2 % en las industrias privadas productoras de bienes y del 4,7 % en el sector público, que fueron parcialmente compensados ​​por un aumento del 1,1 % en las industrias privadas productoras de servicios.

    El ingreso interno bruto (IIB) real aumentó un 2,6 % en el cuarto trimestre, en comparación con un aumento del 3,5 % en el tercer trimestre.

    Finalmente, BEA detalló que el promedio del PIB real y el IIB real aumentó un 1,5 % en el cuarto trimestre, en comparación con un 4,0 % en el tercer trimestre.

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