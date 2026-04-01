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    Economía chilena vuelve a caer en febrero y mercado ve que el PIB 2026 tendría un techo en torno a 2%

    La economía cayó 0,3% en febrero, dijo el Banco Central. Con ello, la actividad acumula un registro de -0,4% en los dos primeros meses del año. Lo que sorprendió a los expertos fue el bajo rendimiento que tuvo el comercio.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Imacec SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La economía chilena comenzó con no solo con el freno de mano, sino que marcha atrás. El Banco Central informó que el Índice de Actividad Económica (Imacec) de febrero cayó 0,3%. De esta manera, en los dos primeros meses del año, el crecimiento de la actividad económica, acumula una caída de 0,4%.

    El resultado del Imacec se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue en parte compensado por el desempeño de los servicios. En tanto, la disminución del Imacec en términos desestacionalizados fue incidida por el comercio y la industria

    En su comunicado, el Banco Central precisó que, en términos desestacionalizados, el índice disminuyó 0,3% respecto del mes anterior y aumentó 0,6% en doce meses; y que el mes tuvo la misma cantidad de días hábiles que febrero de 2025.

    Se trata del segundo registro negativo del año, tras el -0,5% de enero pasado. Para encontrar dos meses seguidos de contracción del Imacec hay que remontarse a 2023, concretamente a abril y mayo, cuando el indicador se contrajo 0,5% y 0,6%, respectivamente

    El Imacec no minero presentó una disminución anual de 0,3%. En términos desestacionalizados, cayó 0,3% respecto del mes anterior y aumentó 0,6% en doce meses.

    El resultado estuvo marcado por la caída de la producción de bienes, parcialmente compensada por el desempeño de los servicios. En la medición desestacionalizada, la variación mensual negativa fue incidida principalmente por el comercio y la industria.

    El detalle

    En el desglose, el Banco Central, señala que la producción de bienes retrocedió 3,7% anual, incidida por el desempeño del resto de bienes y de la industria manufacturera, lo que supone su peor desempeño desde marzo de 2023 (-3,8%).

    En el primer caso, influyeron una menor producción en la fruticultura y la pesca extractiva, mientras que en la industria destacó la disminución en la elaboración de productos pesqueros.

    En contraste, la minería tuvo un respiro y creció 1,0% en febrero luego de ocho meses de contracciones consecutivas. La actividad fue impulsada por una mayor extracción de litio y oro, efecto que fue parcialmente compensado por una menor producción de cobre. En términos desestacionalizados, la producción de bienes no presentó variación mensual.

    Asimismo, la actividad comercial anotó un aumento de 0,2% anual, explicado por el dinamismo del comercio minorista y automotor, compensado en parte por la caída del comercio mayorista. En el comercio minorista destacaron las ventas en almacenes de comestibles, tiendas de vestuario y plataformas online, mientras que el comercio automotor registró mayores servicios de mantención y ventas de vehículos.

    Los servicios crecieron 1,6% en doce meses, impulsados principalmente por los servicios personales, en especial los de salud. En menor medida, también contribuyeron los servicios empresariales.

    En términos desestacionalizados, el sector registró una disminución de 0,1% mensual, incidida por los servicios personales y parcialmente compensada por el aumento de los servicios empresariales.

    Santiago 4 de febrero 2025. Economa anota potente crecimiento segun Imacec de diciembre 2024. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Se enfrían las expectativas

    La cifra se ubicó por debajo de las las proyecciones de los expertos consultados por Pulso, quienes esperaban como mínimo una variación nula en el segundo mes del año y último de Gabriel Boric como presidente. En la última Encuesta de Expectativas del propio emisor, las expectativas para febrero estaban en 1,8%.

    La economista del OCEC-UDP, Valentina Apablaza, explica que “la principal sorpresa respecto a las proyecciones estuvo asociada al sector comercio, toda vez que su dinámica en el Imacec de 0,2% dista de lo anticipado por los indicadores del INE que era 5,3%. Además, se registró una fuerte contracción mayor a la anticipada en el componente resto de bienes”.

    Con este registro, los economistas ya comienzan a recalcular sus proyecciones para lo que será este 2026. Para el corto plazo, esperan un Imacec de marzo entre

    En ese sentido, Apablaza proyecta un Imacec para marzo entre 1,5-2% anual, mes favorecido por la presencia de un día hábil adicional. Con todo, el primer trimestre podría cerrar con un crecimiento en torno a 0,3% anual".

    Así para el año, la economista plantea un ajuste a la baja en sus proyecciones. “Estamos internalizado el débil inicio de año, sumado a los efectos derivados del escenario externo y del ajuste fiscal que incidirán en cifras futuras. De esta forma, en ausencia de reformas concretas que generen un impulso adicional relevante para la economía en el corto plazo, es difícil que el PIB crezca por sobre el 2% anual”.

    Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad, sostiene que “para marzo se estima un crecimiento del Imacec en torno a 0,8% anual, con un sesgo a la baja. Con este dinamismo en marzo, el crecimiento del PIB del primer trimestre estaría en torno a 0%, sin descartarse un desempeño negativo en el margen”.

    Priscila Robledo, economista jefa de Fintual, menciona que “preliminarmente estimamos una caída de -0,5 a -1,0% en términos anuales para marzo y para el trimestre una caída cercana al 0,5%. Para el año asumimos que la economía podría recuperar dinamismo, pero el crecimiento muy probablemente esté por abajo de 2%”.

    Misma visión entrega el coordinador macroeconómico de Clapes-UC, Hermann González, quien espera un Imacec de 1,2% para marzo y con ello, el primer trimestre tendrá un PIB en torno a 0%. “Las expectativas del mercado se irán acercando a 2%, que es el punto medio del rango del Banco Central, pero el riesgo está puesto en que podemos terminar creciendo bajo 2%”.

    Samuel Carrasco, economista jefe de Credicorp Capital, puntualiza que “tras este resultado, el crecimiento del PIB en el primer trimestre se ubicaría levemente bajo el 1%, lo que plantea un desafío para que la actividad alcance la meta de crecimiento anual”.

    Rodrigo Cruz, economista de Banco Santander, indica que “para marzo proyectamos un crecimiento interanual en torno al 1%, con lo que el primer trimestre en su conjunto mostraría una variación en torno a 0%. Finalmente, para 2026 estimamos un crecimiento del PIB de 2,2%, consistente con una recuperación gradual”.

    Alejandro Fernández, economista de Gemines, plantea que el Imacec de marzo estará en torno a 1% y un trimestre en torno a cero. Para el año en tanto, señala que mantiene un 2% por ahora el PIB. “Todavía hay tiempo para recuperar si lo sucedido en los primeros meses se explica por factores puntuales, que creo es la explicación correcta. No se entiende lo sucedido si no es por factores transitorios”.

    Más sobre:ImacecPIB

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