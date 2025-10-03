SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Jeannette Jara apoya limitar uso de la UF: “Se ha hecho un uso extenso y abusivo”

La propuesta en discusión en Congreso ya fue aprobada por al Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y se está a la espera de que sea puesta en tabla para su discusión en la sala. La iniciativa restringe su uso para salud, educación y arriendos.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
Jeannette Jara en "Candidato, llegó tu hora".

El proyecto que busca limitar el uso de la UF en cierto tipo de servicios como educación, salud y arriendo fue uno de los temas que abordó la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara en el programa “Candidato llegó tu Hora” de TVN.

“Comparto lo que se ha planteado. Se debe limitar el uso de la UF. La gente recibe el salario en pesos que no se reajustan mensualmente en UF, pero tiene que pagar en UF y lo mismo se ha hecho un uso extenso y abusivo de la UF”, afirmó Jara y agregó que “la gente gana en pesos, pero se le cobra en UF, eso qué sentido técnico tiene eso: ninguno”, se preguntó.

En esa línea, sostuvo que espera que en áreas como salud, educación y arriendos “no sea un instrumento”.

En cuanto a la opción de que esta unidad de medida se mantenga para los créditos hipotecarios, la candidata enfatizó que “lo dejaría, por ahora, en los hipotecarios, porque entiendo que cumplen una función distinta en la proyección del tema inmobiliario, en el cual ya estamos con algunas dificultades”, afirmó Jara.

Qué dijo Jeannette Jara sobre la UF.

¿En qué está el proyecto de la UF?

La propuesta fue aprobada por al Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y se está a la espera de que sea puesta en tabla para su discusión. Pero para que avanzará la inactiva tuvo que sufrir modificaciones, la principal fue el excluir de las restricciones el uso de la UF para créditos hipotecarios, por lo que avanzó para limitar su uso en salud, educación y arriendos.

Este hecho se dio luego que el ese entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, detallara ante la misma comisión los efectos negativos que tendría en la economía y en los créditos una medida como esta.

Qué dijo Jeannette Jara sobre la UF. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“La UF ha tenido un rol importante en el mercado de crédito hipotecario. La indexación impulsó el desarrollo de instrumentos financieros de largo plazo, fomentó el ahorro y la inversión en el sector inmobiliario, y contribuyó a la expansión del mercado hipotecario chileno”, afirmó Marcel en la sesión del 15 de mayo. En ese momento dio que “los bancos ofrecen créditos hipotecarios a plazos más largos y con menores tasas. En este contexto, el tamaño del mercado de crédito hipotecario chileno es sustancialmente más alto que el promedio de América Latina”.

Por todo ello, el ministro enfatizó ante la comisión que “no exagero al decir que la eliminación de la UF sería un terremoto para el crédito hipotecario. De los cuatro temas que se plantean, este es lejos el más riesgoso y dañino de todos”, puntualizó.

Lee también:

Más sobre:EleccionesUFJaraJeannette Jara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Suprema ordena tramitar amparo de Daniel Jadue que busca dejar sin afecto la acusación que le impide ser candidato

Cierre del gobierno en EE.UU. deja a la Fed sin dato clave para decisiones sobre tasa de interés

Larraín Vial Activos y exejecutivos buscan dejar sin efecto la sanción por Caso Factop y arremeten contra la CMF

¿Seguir comprando inteligencia artificial? La advertencia que hizo el fundador de Amazon, Jeff Bezos

Petroprix inaugura su primera gasolinera en Providencia con la promesa de ser la más barata, el otro año llegan a Viña del Mar

Estudio revela que el 11% de los postulantes a empleos son extranjeros y que hombres esperan el doble de sueldo que mujeres

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

5.
“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Suprema ordena tramitar amparo de Daniel Jadue que busca dejar sin afecto la acusación que le impide ser candidato
Chile

Suprema ordena tramitar amparo de Daniel Jadue que busca dejar sin afecto la acusación que le impide ser candidato

Matthei desdramatiza desmarque de gobernador de Arica en favor de Kast y remarca: “Este no es momento de la política extrema”

Partido Nacional Libertario presenta querella contra ministro Cordero por caso de Bernarda Vera

Cierre del gobierno en EE.UU. deja a la Fed sin dato clave para decisiones sobre tasa de interés
Negocios

Cierre del gobierno en EE.UU. deja a la Fed sin dato clave para decisiones sobre tasa de interés

Larraín Vial Activos y exejecutivos buscan dejar sin efecto la sanción por Caso Factop y arremeten contra la CMF

Cuando el compliance asfixia a las pymes

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei
Tendencias

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo

El Barcelona vuelve a sufrir la baja de Lamine Yamal por lesión
El Deportivo

El Barcelona vuelve a sufrir la baja de Lamine Yamal por lesión

En vivo: la Roja de Nicolás Córdova se juega su futuro en el Mundial Sub 20 frente a Egipto

Las consecuencias de un mal año: el primer cortado de Colo Colo para la temporada 2026

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración
Cultura y entretención

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025

Cómo el dispar vínculo entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés encontró su abrazo definitivo en Chile

Trump amenaza a Hamas con desatar “un infierno como nunca antes se ha visto” si no acepta el plan de paz antes del lunes
Mundo

Trump amenaza a Hamas con desatar “un infierno como nunca antes se ha visto” si no acepta el plan de paz antes del lunes

De Madagascar a Marruecos: las protestas de la Generación Z ahora remecen a África

Bukele prohíbe el uso del “lenguaje inclusivo” en las escuelas públicas de El Salvador

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta