Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

El principal asesor económico del Presidente electo José Antonio Kast, Jorge Quiroz, presentó este miércoles ante el consejo mensual que hace la Sofofa, el plan económico que tiene en mente el próximo gobierno, ante un auditorio con alrededor de 60 consejeros.

Esto ocurre un día después del viaje de Kast a Argentina, al que fue acompañado por Quiroz, y donde trascendió la posible incorporación del actual secretario de Política Económica y viceministro de Economía del gobierno argentino de Javier Milei, José Luis Daza, al futuro gabinete chileno, a quien Kast le habría ofrecido ser “triministro” de Economía, Minería y Energía.

Al término de la cita con la Sofofa, Jorge Quiroz dio unas breves palabras a la prensa: “Conversamos del futuro, les presentamos nuestro programa económico y contestamos preguntas”.

Quienes estuvieron presentes en la reunión, afirmaron que delineó los ejes del programa económico. Describen su discurso como poco usual para un economista que aspira a ser ministro de Hacienda, porque más que centrarse en la macroeconomía, en las cuentas fiscales, o promesas de ajustes; en realidad puso foco en medidas microeconómicas que buscará impulsar, cosas concretas para crecer más, que fueron bien recibidas por sus oyentes y que incluso sacó aplausos entre los presentes. “Los que tienen mentalidad de empresarios les gusta más la micro que la macro”, reconoce un asistente que aplaudió a Quiroz.

Uno de los temas en que puso énfasis, cuentan quienes estuvieron presentes, es en la lógica de que más que hablar de una coordinación interministerial como existe actualmente, que deslizó que no funciona; en realidad en el próximo gobierno todas las decisiones estarán supeditadas al crecimiento económico. No se podrán tomar decisiones por separado, que no tengan en cuenta ese objetivo central.

Los presentes interpretaron que habrá un jefe del área económica, el Ministerio de Hacienda, al cual estarán supeditados todos los demás ministerios, es decir, un cambio de eje, donde el problema ya no se mira por partes, sino como un todo.

También mencionan que Quiroz puso énfasis en que será un gobierno ejecutor e incluso recomendó a los presentes leer el libro “Ejecución: La disciplina de hacer las cosas”. En ese sentido, reiteró que darán más importancia a aquellas medidas que se puedan resolver por decreto, o de manera administrativa, porque les permitirá actuar más rápido.

Entre las medidas micro, quienes estuvieron presentes afirman que Quiroz mencionó que se quiere seguir el modelo japonés para la regulación del uso del suelo, y de esa manera regular las construcciones de vivienda en base a la demanda y no una oferta que no logre una suficiente demanda.

Un asistente comenta que Quiroz planteó que se debe terminar con la lógica de que el Estado debe direccionar y promover ciertas industrias, que es por ejemplo en lo que se enfoca Corfo, sino que más bien el objetivo será ayudar verdaderamente a las pymes, y todas la empresas, creando un crédito tributario para el empleo.

Asimismo, señalan que habló de impulsar la exportación de servicios, otorgando créditos tributarios a las empresas que lo hagan. En temas tributarios igualmente mencionó que bajarán la tasa corporativa, pero sin detallar un monto específico. Algunos señalan que las preguntas de los consejeros estuvieron concentradas justamente en lo tributario.

También propuso medidas para cambiar la responsabilidad en todos los procesos de permisología, el partir de la buena fe de la empresa, para que pueda partir más pronto que tarde sus proyectos.

Por otra parte, sostuvo que buscarán combatir el crédito informal y producir cambios en la Tasa Máxima Convencional (TMC) con ese fin.

Quienes presenciaron el discurso de Quiroz también señalan que el plan económico que tienen se basa en tres principios: libertad, retorno, y dignidad, según deslizó el coordinador económico del Presidente electo.

Libertad, en el sentido de hacer todo lo posible para generar las condiciones para que las personas puedan emprender libremente, sin que el Estado dirija a las empresas en donde invertir. Esas libertades se logran con medidas que signifiquen facilitación regulatoria.

Retorno, en el sentido de premiar la rentabilidad, las utilidades, y que no sea mal visto generar ganancias. Y dignidad, en el sentido de lograr un cambio cultural, que es de largo plazo, para darle dignidad a los empresarios y emprendedores, y que la palabra “empresario” no tenga una connotación negativa. Para este punto pidió apoyo a la Sofofa.