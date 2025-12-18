SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

    Con un programa que se basa en tres principios: libertad, retorno y dignidad, el coordinador económico del presidente electo planteó a los consejeros de la Sofofa las medidas micro que piensan impulsar, y enfatizó que todas las decisiones que tomen los ministerios tendrán que, necesariamente, estar supeditadas al crecimiento económico.

    Por 
    Mariana Marusic
     
    Carlos Alonso
    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía MARIO TELLEZ

    El principal asesor económico del Presidente electo José Antonio Kast, Jorge Quiroz, presentó este miércoles ante el consejo mensual que hace la Sofofa, el plan económico que tiene en mente el próximo gobierno, ante un auditorio con alrededor de 60 consejeros.

    Esto ocurre un día después del viaje de Kast a Argentina, al que fue acompañado por Quiroz, y donde trascendió la posible incorporación del actual secretario de Política Económica y viceministro de Economía del gobierno argentino de Javier Milei, José Luis Daza, al futuro gabinete chileno, a quien Kast le habría ofrecido ser “triministro” de Economía, Minería y Energía.

    Al término de la cita con la Sofofa, Jorge Quiroz dio unas breves palabras a la prensa: “Conversamos del futuro, les presentamos nuestro programa económico y contestamos preguntas”.

    Quienes estuvieron presentes en la reunión, afirmaron que delineó los ejes del programa económico. Describen su discurso como poco usual para un economista que aspira a ser ministro de Hacienda, porque más que centrarse en la macroeconomía, en las cuentas fiscales, o promesas de ajustes; en realidad puso foco en medidas microeconómicas que buscará impulsar, cosas concretas para crecer más, que fueron bien recibidas por sus oyentes y que incluso sacó aplausos entre los presentes. “Los que tienen mentalidad de empresarios les gusta más la micro que la macro”, reconoce un asistente que aplaudió a Quiroz.

    Uno de los temas en que puso énfasis, cuentan quienes estuvieron presentes, es en la lógica de que más que hablar de una coordinación interministerial como existe actualmente, que deslizó que no funciona; en realidad en el próximo gobierno todas las decisiones estarán supeditadas al crecimiento económico. No se podrán tomar decisiones por separado, que no tengan en cuenta ese objetivo central.

    Los presentes interpretaron que habrá un jefe del área económica, el Ministerio de Hacienda, al cual estarán supeditados todos los demás ministerios, es decir, un cambio de eje, donde el problema ya no se mira por partes, sino como un todo.

    También mencionan que Quiroz puso énfasis en que será un gobierno ejecutor e incluso recomendó a los presentes leer el libro “Ejecución: La disciplina de hacer las cosas”. En ese sentido, reiteró que darán más importancia a aquellas medidas que se puedan resolver por decreto, o de manera administrativa, porque les permitirá actuar más rápido.

    Entre las medidas micro, quienes estuvieron presentes afirman que Quiroz mencionó que se quiere seguir el modelo japonés para la regulación del uso del suelo, y de esa manera regular las construcciones de vivienda en base a la demanda y no una oferta que no logre una suficiente demanda.

    Un asistente comenta que Quiroz planteó que se debe terminar con la lógica de que el Estado debe direccionar y promover ciertas industrias, que es por ejemplo en lo que se enfoca Corfo, sino que más bien el objetivo será ayudar verdaderamente a las pymes, y todas la empresas, creando un crédito tributario para el empleo.

    Asimismo, señalan que habló de impulsar la exportación de servicios, otorgando créditos tributarios a las empresas que lo hagan. En temas tributarios igualmente mencionó que bajarán la tasa corporativa, pero sin detallar un monto específico. Algunos señalan que las preguntas de los consejeros estuvieron concentradas justamente en lo tributario.

    También propuso medidas para cambiar la responsabilidad en todos los procesos de permisología, el partir de la buena fe de la empresa, para que pueda partir más pronto que tarde sus proyectos.

    Por otra parte, sostuvo que buscarán combatir el crédito informal y producir cambios en la Tasa Máxima Convencional (TMC) con ese fin.

    Quienes presenciaron el discurso de Quiroz también señalan que el plan económico que tienen se basa en tres principios: libertad, retorno, y dignidad, según deslizó el coordinador económico del Presidente electo.

    Libertad, en el sentido de hacer todo lo posible para generar las condiciones para que las personas puedan emprender libremente, sin que el Estado dirija a las empresas en donde invertir. Esas libertades se logran con medidas que signifiquen facilitación regulatoria.

    Retorno, en el sentido de premiar la rentabilidad, las utilidades, y que no sea mal visto generar ganancias. Y dignidad, en el sentido de lograr un cambio cultural, que es de largo plazo, para darle dignidad a los empresarios y emprendedores, y que la palabra “empresario” no tenga una connotación negativa. Para este punto pidió apoyo a la Sofofa.

    Más sobre:EconomíaJorque QuirozKast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Venezuela solicita reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por “continua agresión de EE.UU.”

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso

    Chomali, FF.AA. y policías: Kast lidera reuniones protocolares

    Priscila Robledo: “Hay razones para estar más optimistas en términos de crecimiento”

    Hermann González: “El rango de crecimiento de 2% a 3% tiene un sesgo al alza”

    Lo más leído

    1.
    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    2.
    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    3.
    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    4.
    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso
    Chile

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso

    Chomali, FF.AA. y policías: Kast lidera reuniones protocolares

    H3N2 en la mira del Minsal: cómo la amenaza de la “supergripe” activó al ministerio y su plan preventivo

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición
    Negocios

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

    Priscila Robledo: “Hay razones para estar más optimistas en términos de crecimiento”

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE
    Tendencias

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa
    El Deportivo

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa

    El primer fracaso del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: queda eliminado de la Copa del Rey

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo
    Cultura y entretención

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    Venezuela solicita reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por “continua agresión de EE.UU.”
    Mundo

    Venezuela solicita reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por “continua agresión de EE.UU.”

    Assange denuncia a la Fundación Nobel por convertir el premio de la paz en un “instrumento de guerra”

    El Congreso de EE.UU. exige al Pentágono compartir los videos de ataques contra narcolanchas

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta
    Paula

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós