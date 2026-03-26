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    José Mujica, el nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo

    La nueva autoridad anteriormente se desempeñó como director ejecutivo de Ameris.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    Hasta la fecha se desempeñaba como director ejecutivo de Ameris, una administradora general de fondos (AGF). El nuevo nombre designado para encabezar la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) es el de José Mujica, según confirman cercanos al proceso.

    Anteriormente, el puesto lo ocupó José Miguel Benavente, quien fue designado por el expresidente de la República, Gabriel Boric. Benavente renunció el pasado 11 de marzo.

    Mujica es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica (PUC) y cuenta con una maestría en administración de empresas (MBA).

    Estuvo en el Banco Santander de México entre los años 2002 y 2003. Desde el 2008 Mujica es parte de la empresa Ameris, pasando por la firma -en donde es dueño en un 9,65%- un total de 18 años.

    Más sobre:José Mujicavicepresidente ejecutivo de CorfoEjecutivo

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