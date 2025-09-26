La alianza entre Gol y Azul se cae y el reinado de Latam en Brasil se mantiene

El 28 de mayo del año pasado, las aerolíneas Gol y Azul daban señales de que una alianza entre las firmas era posible, pero esa idea hoy quedó, de momento, desechada.

En comunicaciones al regulador de Brasil, el grupo Abra, que controla Gol y la colombiana Avianca, “ha notificado a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. (Azul) la terminación de las conversaciones relativas a la posible combinación de negocios que se estaba negociando entre Azul y Abra”.

La alianza que no vio la luz habría fusionado a Gol, que, a cierre de agosto pasado, logró una participación de 30,1% y Azul registró en el periodo un 28,4%. Una sumatoria de 58,5% que hubiera desplazado a Latam Airlines del primer lugar.

Latam en Brasil alcanzó en agosto pasado una participación de mercado del 41,4%, la mayor participación en el mercado nacional de sus operaciones brasileñas en 12 años, según resaltó CNN Brasil.

Latam firma un acuerdo de US$ 2.100 millones con Embraer para adquirir nuevos aviones JAVIER SALVO/ATON CHILE

Por su parte, Gol salió de su proceso de reorganización del Capítulo 11 en Estados Unidos en junio de este año y Azul se mantiene en dicho proceso, que se espera que termine en 2026 tras haber comenzado en mayo de esta año. En tanto, Latam salió de dicha etapa en noviembre del año pasado.

Reuters, en una nota, apuntó que el proceso de reorganización de Azul frustró la posibilidad de éxito de la alianza.

“Las partes no han mantenido discusiones significativas ni avanzado en una posible transacción de combinación de negocios durante varios meses, como resultado del enfoque de Azul en su proceso bajo el Capítulo 11”, comunicó Abra a Azul en una carta, según consta en el documento presentado por Gol.

Gol también anunció que el fin de los acuerdos de cooperación comercial con Brasil, “cuyo objetivo era establecer una cooperación comercial mediante código compartido para conectar sus respectivas redes aéreas”.

Sin embargo, no se le cerró la puerta a la alianza en un futuro. “Seguimos creyendo en los méritos de una combinación de negocios entre Azul y Gol y, por ello, Abra está lista, dispuesta y disponible para dialogar con las partes interesadas pertinentes”, señaló la firma en un comunicado.