La historia de Fernando Larrain Peña, líder del mayor grupo económico de los años 80, fallecido este domingo

Fue una de las cabezas del mayor grupo económico chileno de inicios de los años ochenta y hasta ahora era, junto a su familia, el accionista principal de LarrainVial, la mayor gestora de inversiones de chile. Fernando Larrain Peña, nacido el 30 de enero de 1934, falleció este domingo a los 91 años.

Ingeniero civil de la Universidad de Chile, en su apogeo Fernando Larraín encabezó el mayor conglomerado local de empresas, que ntervenido y desapareció tras la crisis económica de 1982, junto a su cuñado, Manuel Cruzat Infante.

En sus inicios, Larrain y Cruzat integraban un mismo grupo junto a Javier Vial y Ricardo Claro, quienes comenzaron juntos en los años sesenta en el Banco Hipotecario de Chile (BHC) y luego se dividieron en tres grupos distintos. “Más que familias empresarias, estos tres eran conglomerados económicos con empresarios de primera generación”, describen Francisco Javier González y Jon Martínez en su libro “Familias empresarias y desarrollo económico en la historia de Chile”.

“Manuel Cruzat y Fernando Larraín construyeron el mayor grupo económico del país con más de cien sociedades”, agregan en el texto. Javier Vial lideró el segundo grupo económico de los ochenta, denominado BHC. Ambos conglomerados controlaban empresas que representaban cerca del 50% del patrimonio de las empresas listadas en Bolsa.

“Es, sin duda, el que tiene más diversificado su patrimonio y el que controla las empresas privadas más grandes del país. Además, y a juicio de un conjunto de analistas, es el que posee mayor poder político, conjuntamente con los grupos Vial y Edwards”, reseñaba en junio de 1983 el académico Fernando Dahse, autor del Mapa de la Extrema Riqueza de 1978, quien enumeraba las distintas empresas que entonces controlaba el grupo Cruzat Larraín y que incluía medios de comunicación como la radio Minería y las revistas Ercilla y Vea. Entre las empresas con mayor patrimonio del grupo estaban Copec, Forestal S.A., Celulosa Arauco y Constitución, el Banco Santiago, Pesquera Coloso, Watt´s Alimentos, Abastible, Ladeco, Consorcio Nacional de Seguros, CCU, Viña Santa Carolina, Minera Pudahuel, AFP Provida e Industrias Tricolor.

El libro de Martínez y González recuerda que los dos principales grupos del país “estaban muy endeudados en dólares en el momento de la devaluación por el fin del tipo de cambio fijo, en 1982, y tuvieron que ser intervenidos por el gobierno; además, poseían transacciones relacionadas entre sus empresas y los bancos que controlaban”.

Tras la intervención, Fernando Larrain Peña y Manuel Cruzat se separaron. Junto a su familia, y tras la intervención, Larraín Peña pudo mantener el control de algunas empresas, como Watt’s, viña Santa Carolina y Tricolor, vendida al grupo Brescia en 2011. Y LarrainVial, hoy la mayor gestora de inversiones del país, con más de US$ 20 mil millones bajo administración, más de 850 trabajadores y 50 mil clientes en 35 países.

“Don Fernando Larrain Peña fue un destacado empresario nacional cuya trayectoria dejó una huella decisiva en el desarrollo del sector financiero e industrial del país. Como presidente de LarrainVial, contribuyó de manera fundamental al crecimiento y consolidación de la compañía, que hoy cuenta con 91 años de historia, impulsando una cultura de trabajo basada en el rigor, la excelencia y el compromiso con las futuras generaciones”, dijo LarrainVial en un comunicado.

“En este momento tan sensible, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todas las personas que hoy sienten su partida. Acompañamos a la familia Larraín con profundo respeto y afecto”, agregó la firma.

Este miércoles a las 10:30 horas se realizará una misa en homenaje a Larrain en la Parroquia San Francisco de Sales, ubicada en la comuna de Vitacura.

LarrainVial

LarrainVial fue fundada en 1934 por los hermanos Fernando y Leonidas Larrain Vial, padre y tío, respectivamente, del fallecido empresario

“En 1958 se suma a la compañía Fernando Larrain Peña, quien comenzó a realizar los primeros análisis financieros de sociedades anónimas, dando origen al actual departamento de estudios”, dice la última memoria de LarrainVial, que recuerda que en 1960 la corredora amplió sus actividades desde la intermediación de acciones y renta fija a la compra y venta de divisas extranjeras.

Larraín Peña estuvo casado con María Josefina Cruzat Infante, quien falleció en 2017 a los 83 años. Tuvieron cinco hijos.

La familia Larrain tiene el control de la compañía. A través de su sociedad Chacabuco S.A., la familia tiene el 47,16% de la compañía, seguido por el 35,13% de Renta ST Limitada, de Leonidas Vial Echeverría.

Las familias de los dos hermanos de Fernando Larraín Peña tienen el 4,57% cada una: Inversiones San Roque pertenece a los herederos de Francisca Larraín Peña, ya fallecida, e Inmobiliaria Fontecilla está vinculada al exsenador y expresidente de RN Carlos Larraín Peña. Así, los tres Larraín Peña suman el 56,3%.

Hoy el directorio de LarrainVial SpA está formado por siete integrantes: cuatro de ellos son hijos del fallecido patriarca.

El presidente de la empresa es Fernando Larrain Cruzat, quien fue presidente ejecutivo durante la última década y está en la compañía desde 1988. Cumplió los 65 años a inicios de 2024.

En el directorio de LarrainVial también están sus hermanos Aníbal, quien entró en 2014; Borja, que ingresó en 2016, en reemplazo de su padre, que ese año dejó la mesa; y Santiago, director desde 2017. Los cuatro son ingenieros comerciales de la Uniersidad Católica.

La última hija es Isabel Larraín Cruzat, directora en Protectora Nacional de la Infancia.

En el directorio de LarrainVial están también los hijos de Leon Vial, Leonidas Vial y Manuel Vial, además del único director independiente, Francisco León.