Latam Airlines gana casi US$ 600 millones a junio y vuelve a mejorar proyecciones

Latam Airlines registró ganancias por US$242 millones en el segundo trimestre, un 66% más que en el mismo período del año anterior. Y con ello, en el primer semestre la compañía incrementó sus resultados en casi 50%, hasta rozar los US$ 600 millones.

El crecimiento del trimestre abril-junio se explica por un incremento de 7,6% en el número de pasajeros transportados por el grupo Latam, alcanzando un total de 20,6 millones durante el trimestre dijo la compañía.

“Nuestros resultados del segundo trimestre demuestran claramente la solidez operacional y financiera del grupo, así como su capacidad para desenvolverse en un entorno macroeconómico volátil e incierto”, afirmó Ricardo Bottas, CFO de Latam Airlines Group.

El ejecutivo agregó que Latam “mantiene un firme compromiso con la ejecución disciplinada de una estrategia de crecimiento rentable, invirtiendo de forma continua en mejoras de producto y servicio, enfocadas en iniciativas que eleven la experiencia del cliente en toda la red del grupo.”

Los resultados fueron inferiores a las utilidades por US$355 millones de enero-marzo, cuando había cerrado su mejor primer trimestre desde el cuarto trimestre del 2018.

En el segundo trimestre, Latam tuvo ingresos por US$3.279 millones, un aumento del 8,2% en comparación con el mismo trimestre de 2024. Los ingresos por pasajeros se elevaron a US$2.824 millones, un alza del 8,5% interanual, mientras que los negocios de carga también despegaron con US$419 millones, un 10,2% más que en el segundo trimestre del año pasado. A su vez, Latam alcanzó un margen operacional ajustado del 12,9%, marcando el mejor rendimiento en su historia para un segundo trimestre.

En términos de capacidad consolidada, medida en asientos-kilómetro disponibles (ASK), el grupo Latam registró un crecimiento de 8,3% durante el trimestre, con un factor de ocupación consolidado del 83,5%, 1,2 puntos porcentuales más que en igual período de 2024. El grupo vuela hacia 153 destinos en 27 países.

Enero-junio

En el primer semestre, las ganancias del grupo sumaron US$596 millones, superiores en 47,8% a las de igual periodo de 2024.

Los ingresos operacionales aumentaron 5,3% con respecto al primer semestre de 2024, alcanzando US$6.689 millones. Este aumento se debe en gran medida a un incremento de 4,8% en los ingresos de pasajeros, además de un 10% de mayores ingresos de carga.

Los ingresos de pasajeros alcanzaron US$5.767 millones, que comparado con US$5.501 millones al 30 de junio de 2024 representa un incremento de 4,8%.

Esta variación se debe al aumento de un 7,9% en la demanda medida en RPK, que se vio compensado por una caída de 2,8% en el yield, el factor de ocupación alcanzó un 83,3%, 0,1 puntos porcentuales inferior a los seis meses de 2024.

Al 30 de junio de 2025, los ingresos de carga alcanzaron US$824 millones, 10% más que el primer semestre de 2024. Este aumento se explica principalmente por un crecimiento del 5,6% en el tráfico medido en RTK y un aumento del 4,1% en el yield.

Mejora en proyecciones

Tras las mejores perspectivas del mercado, Latam ajustó nuevamente las proyecciones (guidance) para el año completo. Ya lo había hecho al anunciar los resultados del primer trimestre, en abril pasado.

La compañía proyectó un Ebitdar (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization and rent costs por sus siglas en inglés) entre US$3.650 y US$3.850 millones, revisado al alza desde los US$3.400 a US$3.750 millones previos. Y las expectativas para el flujo de caja libre apalancado ajustado subieron a más de US$1.300 millones frente a los US$1.200 millones anteriores. Los ingresos estarán en 2025 entre US$ 13.800 millones y US$ 14.200 millones, según prevé la firma ahora.

Las mejoras fueron impulsadas sobre todo por el mercado brasileño, donde está su mayor operación.

En términos de capacidad, el grupo espera que en el mercado doméstico de la filial brasileña suba entre 9,5% y 10,5% desde el rango de 7%-9% anterior.

La firma elevó el piso de varios rangos de pronósticos. La capacidad total crecerá ahora entre 8,5% y 9,5%, desde un anterior rango de 7,5% a 9,5%.

Sus operaciones internacionales subirán ahora entre 10% y 11,5%, versus el 9,5%-11,5% previo y los países de habla hispana crecerán menos en sus mercados domésticos: entre 1% y 2% frente al anterior 2% a 4%.

Actualmente, el grupo cuenta con 360 aeronaves y espera recibir 14 en el segundo semestre. Para el 2026 esperan cerrar con 393 aviones y el 2027, con 391.

Efecto Trump

En cuanto a los efectos de las medidas del presidente de Estados Unidos y sus políticas anti migración sobre la operación de la aerolínea, Ricardo Mattos, CFO de Latam Airlines dijo que “vemos está situación con preocupación, pero hasta ahora no vemos efectos materiales”.

Añadió que existe bastante incertidumbre respecto a las consecuencias de las alzas arancelarias en su negocio de carga, sobre todo en Brasil.

Respecto a la posibilidad de volver a grado de inversión, dijo que por ahora tienen como objetivo alcanzar un nivel de clasificación de riesgo de BB+, lo que no es grado de inversión, pero les asegura buenas condiciones de costos de deuda.

Sobre Argentina, descartó la posibilidad, por el momento, de volver a operar vuelos nacionales, y dijo que la estrategia sigue siendo intensificar la operación en ese país pero solo internacional.