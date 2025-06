Leopoldo Reyes, presidente saliente de Cesco, defiende propiedad de Codelco: “Está bien como empresa estatal”

El influyente Centro de Estudios del Cobre (Cesco), fundado en 1984, emprendió hace unas semanas una profunda renovación de su directorio. La mesa, de ocho integrantes, verá salir a tres integrantes y se mantendrán otros cinco.

Pero el nombre de mayor resonancia es el de Leopoldo Reyes, quien ejerció como presidente durante los últimos nueve años y conformó el directorio por cuatro décadas. En su última entrevista, Reyes -quien seguirá como director emérito de la entidad- repasa el momento de la industria minera en Chile y sus desafíos a futuro, pero no rehúye de un incómodo episodio: la molestia que generó en Codelco un informe de Cesco de agosto de 2023, que advertía de una posible insolvencia de la estatal, de continuar la tendencia alcista de su endeudamiento. Un impasse que llevó a Codelco a ausentarse de la Cena de la Cesco Week de 2024, uno de los tres eventos globales más relevantes de la industria minera.

“Yo ya voy a cumplir 76 años. Este es un trabajo al que todos los directores, y en particular el presidente del directorio, obviamente, dedicamos mucho tiempo. Por definición son cargos ad honorem, y bueno, tengo otras necesidades de tiempo”, explica Reyes sobre el por qué de su salida al término de su tercer período al mando del centro de estudio.

¿Cómo evalúa lo que fue su presidencia y el tiempo dedicado a la construcción de Cesco?

-No sé si soy el más calificado, pero yo estoy muy satisfecho. Mire, yo recibí un Cesco en una muy buena situación, con un prestigio muy alto. Teníamos dos de los encuentros más importantes que se hacen en el mundo, uno en Chile y otro en Shanghái, realizados por un equipo pequeño. La gran maravilla de Cesco es ser una de las mejores demostraciones de trabajo voluntario en Chile, porque tenemos aproximadamente 55 miembros de la corporación, gente con alta calificación o con alta identificación en sus áreas, y están absolutamente disponibles para los trabajos que tenemos que hacer.

¿Los recursos, de dónde los obtienen?

-La cuota de los socios es prácticamente insignificante, pero nuestros recursos provienen básicamente de la cena y de los seminarios. Eso es lo que nos mantiene.

Nosotros lo que hicimos fue enfatizar todas estas cosas que se venían haciendo, pero las consolidamos, que son la reflexión de políticas públicas. En estos 40 años participamos en la definición de la gobernanza de Codelco, participamos en las convenciones constitucionales, en el royalty, el tema de la fundición, las pymes y Enami. Con autonomía y con independencia. A veces a la industria minera le gusta lo que decimos, a veces no le gusta.

Presidente saliente de Cesco. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez

Un ejemplo claro de eso fue lo ocurrido con Codelco en 2023, donde pusieron un foco muy fuerte en su endeudamiento. ¿Cómo evalúa ese momento?

-Efectivamente tuvimos una visión respecto de Codelco, que lo hemos hecho no solo con Codelco, lo hicimos ahora con Enami, y la verdad es que es cierto que hubo un momento de cierta tensión, que hoy día está absolutamente superado. Codelco participa en nuestros encuentros, y nos pareció legítimo que ellos reaccionaran de una determinada manera. Nosotros, siendo prudentes -porque no queremos ser destructivos, y mucho menos con Codelco, porque nosotros la tenemos en muy alta estima, creemos que cumple un rol fundamental-, precisamente por el aprecio que le tenemos, dijimos que Codelco tenía, tiene que resolver y está resolviendo, algunas cosas. Quisimos aportar en eso, y hemos estado siempre dispuestos y se lo hemos hecho saber. De hecho, vamos a revisitar probablemente nuestro documento con los desarrollos que ha habido, las mejorías que ha habido, y lo que quede por hacer lo vamos a decir también. Y vamos a estar disponibles para convocar gente. Nosotros traemos a la mano gente que es autónoma, que es independiente y que es seria, y desde esa mirada puede aportar algo valioso.

Ustedes cuando hicieron este análisis sobre endeudamiento advirtieron posibles recortes en la clasificación, y en ese sentido, es cosa de ver cómo se ha dado la situación…

-Ese es uno de los temas que Codelco tiene que resolver, porque el problema es que Codelco aporta al Estado de Chile, entonces muchas veces este endeudamiento de Codelco no es un endeudamiento que tenga que ver con necesidades estrictas de Codelco solamente, sino que tiene que ver con otro tipo de necesidades. Para que uno le exija a Codelco que opere como una empresa eficiente, sin lugar a dudas que tiene que darle todos los elementos para que eso sea así.

¿Y qué es lo que le puede dar más eficiencia a Codelco?

-Hay temas de gobernanza, que tienen que ver con que de repente no hay la necesaria continuidad, por ejemplo, en los presidentes ejecutivos, en los temas de financiamiento y capitalización; son temas que hay que visitar. Ahora, Codelco es una empresa especial en que el dueño es el Estado de Chile. Y nosotros a veces nos demoramos en opinar, preferimos hacerlo lento, pero seguro.

Reyes sostiene que Codelco ha jugado un rol fundamental en el éxito que ha tenido la política minera chilena.

Codelco cambió su gobierno corporativo porque fue parte de las exigencias para entrar a la OCDE, pero cada cierto tiempo se le cuestiona en términos políticos e incluso se habla de privatizarla. A su juicio, ¿esas discusiones tienen sentido?

-Yo aquí estoy hablando a título personal. Mi opinión, que creo que en alguna medida es la opinión también de Cesco, es que Codelco ha jugado un rol fundamental en el éxito que ha tenido la política minera chilena. Prácticamente aumentamos casi cinco veces desde la década del 90, hasta ahora, la producción de cobre en Chile. Creo que es casi un milagro de la minería mundial, no conozco otro caso en que se haya producido eso. Y en parte eso fue por la existencia también de Codelco. Codelco, de alguna manera, le da un equilibrio al sistema de propiedad, porque existe una empresa estatal. Chile posee una empresa que tiene claro cómo funciona el mundo del cobre, y es muy relevante que desde el sector público haya un conocimiento adecuado de la industria. De hecho, Codelco ha sido como una suerte de universidad del cobre de Chile. Yo trabajé hace como 40 años de hecho en Codelco. Codelco tiene varios méritos y si bien puede tener deficiencias, que las hemos hecho ver, son deficiencias que deben ser arregladas y ese fue el espíritu de nuestro trabajo.

En su visión, entonces, ¿en ningún caso se debe perder este equilibrio en la propiedad…?

-De ninguna manera, y cuando se planteó que nuestro documento podría tener algún interés o una segunda intención, cosa que no hacemos nunca -nosotros decimos las cosas muy directamente-, nosotros dijimos que daríamos un buen servicio a la industria nacional con esa posibilidad. Creemos que Codelco está bien como empresa estatal y está bien de que uno sea capaz de mirarla y cooperar.

Es una empresa que además está en plena transformación, agregando el litio a sus negocios, pero hay mucho ruido político justamente en eso, por el acuerdo con SQM. ¿Cómo lo ve al respecto?

-Cuando ya han pasado todas las cosas, es fácil hacer críticas. Nosotros hemos sido muy prudentes, porque creemos que es un tema que hay que analizarlo con mucha atención. Mi opinión es que el proceso de haber movilizado fue muy positivo. En el gobierno de Sebastián Piñera se intentó hacer una licitación que no funcionó. Después se desarrolló esta política nacional del litio y el hecho real es que hoy día hay varios elementos que están movilizando el mercado del litio. Puede haber espacios que se mejoren, eventualmente, pero personalmente pienso que los dados están tirados. Lo mejor que podemos hacer hoy día es que eso funcione de la mejor manera posible.

Presidente saliente de Cesco. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez

Hay sectores políticos que piden no solo revisar el acuerdo Codelco-SQM, sino que además hacer concesible el litio, como ocurre con el cobre…

-Es cierto. Ahora, lo que pasa es que cambiar la ley de lo concesible puede tomar varios años y acá el tema tiempo es muy relevante. Entre que revisamos esto, lo hacemos concesible, pueden pasar tres o cuatro años. Yo creo que el quid pro quo puede ser muy malo. Entonces prefiero un acuerdo que no sea perfecto, pero que movilice la producción nacional en un momento en que el mundo lo necesita. (...) Chile tiene la virtud de que es el principal productor de cobre del mundo y el segundo productor de litio, todavía. Y digo todavía porque, efectivamente, no producimos esta movilización de nuestros recursos en el litio. Entonces, eso puede ser razonable (concesibilidad), pero creo que se tiene que ser razonable caminando y mascando chicle. Pero en esto todavía no tenemos una opinión acabada.

¿Eso, por qué?

-Porque en su momento no era nuestro tema central, para ser bien franco. Y segundo, porque creemos que hay que mirar con mucho más cuidado todas estas cuestiones. Todos los argumentos que se dan tienen su contraargumento. Estamos estudiando todo. Por ejemplo, hablan del valle productivo. Otros dicen que no es tan así. Es un tema que no es tan fácil de definir en la realidad.