Recaudación, lock-up period y efecto neto: los detalles de la venta de acciones de Nexans por parte de Quiñenco

Los detalles de la venta de acciones de Nexans por parte de Quiñenco.

El grupo Luksic informó ayer una nueva reducción de su participación en la francesa Nexans, con la venta de un paquete accionario de 5% el cual destinará a financiar nuevas inversiones estratégicas.

Concretamente, Quiñenco, el holding de inversiones del grupo Luksic, informó que su filial, Invexans Limited, vendió aproximadamente 2,2 millones de acciones de Nexans, operación con la que su participación se redujo a 9,2%.

En ese contexto, el holding envió un nuevo hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dando más detalles de la operación.

En el documento firmado por Eduardo Garnham Léniz, gerente de Administración y Finanzas de Qiñenco, la empresa afirmó la venta atrajo “un gran interés de una amplia base de inversionistas institucionales”, y que tuvo un precio de 121,5 euros por acción.

Así, la operación recaudó aproximadamente US$ 310,2 millones netos .

Quiñenco dijo que como se bajó del 10% del capital accionario en el fabricante de cables de alimentación y datos, el acuerdo de gobierno corporativo de fecha 25 de octubre de 2022, celebrado entre dicha sociedad e Invexans Limited se terminó al cumplirse una de las condiciones previstas para producir tal efecto.

Además, informó que Invexans Limited entregó en favor de los bancos que actuaron como coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos de la Venta un “lock-up period” u obligación de no vender las acciones de Nexans no comprendidas en la Venta por un plazo de 90 días, sujeto a ciertas excepciones habituales .

En el cierre del hecho esencial, Quiñenco dijo que de forma preliminar la Venta le generará un efecto neto en resultados de aproximadamente US$89,5 millones.