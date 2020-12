Los más ricos del mundo elevaron aún más sus fortunas en el año de la pandemia

Un año de récord para los más ricos. A pesar de la pandemia y de la crisis económica, las grandes fortunas del planeta han seguido acumulando riqueza en 2020. Sin freno, debido sobre todo a la subida en Bolsa de los grupos tecnológicos.

El año finaliza en máximos históricos para las 50 personas más ricas del mundo, que sumaron a su fortuna en los últimos 12 meses 785.764 millones de dólares, según datos de Bloomberg. El más afortunado de todos ellos ha sido Elon Musk, que despide el año con US$ 133.100 millones más que en 2019, informó CincoDías.

El cofundador de Tesla y SpaceX, entre otras empresas, es la persona que más incrementó su patrimonio y acumula una fortuna de 160.700 millones. El empresario y físico de origen sudafricano se convierte en la segunda persona más rica del mundo, por detrás del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y desplaza a Bill Gates a la tercera plaza, con 131.500 millones y un incremento de su patrimonio de 18.400 millones.

La cima sigue siendo para Jeff Bezos, que vuelve a acabar el año siendo el hombre más rico del mundo. A su pesar, ya que sostiene que por lo que le gustaría ser conocido es por su faceta de inventor, emprendedor o padre, y que, tal y como recoge en el libro Crea & Divaga. Vida y reflexiones de Jeff Bezos (Planeta), la segunda posición en el ranking de los más adinerados ya le iba bien.

En 2020, el fundador de Amazon amasó una fortuna de 78.900 millones de dólares y acumula un patrimonio de 193.700 millones. Un año bien diferente al anterior, en el que perdió 8.700 millones, y tuvo que compensar por el divorcio a su esposa, entonces Mackenzie Bezos, hoy Mackenzie Scott, tras 25 años de matrimonio con un 4% de las acciones de la plataforma de comercio electrónico.

La escritora y madre de los cuatro hijos de Bezos acaba 2020 con una fortuna de US$ 59.800 millones, con un incremento de su patrimonio de 22.700 millones gracias a sus acciones en Amazon, siendo la tercera mujer más rica del planeta, por detrás de Francoise Bettencourt, que gestiona las acciones heredadas de su madre del grupo L’Oréal y que atesora US$ 76.300 millones, y Alice Walton, una de las propietarias de los grandes almacenes estadounidenses Walmart, con US$ 62.400 millones en su haber.

La entrada de Musk al podio ha desplazado a la cuarta posición al todopoderoso magnate francés Bernard Arnault, que ha visto como su incremento patrimonial en 2020, de 8.500 millones, no han sido tan boyante como en años anteriores, debido a que la pandemia ha afectado al sector del lujo.

El presidente de Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) sigue formando parte del exclusivo club de los cienmilmillonarios con una fortuna de 113.800 millones, junto a Bezos, Musk, Gates y Mark Zuckerberg.