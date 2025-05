Más del 80% de la ciudadanía quiere acceder a un crédito para comprar una vivienda, pero la mayoría cree que no se lo darían

En medio de la discusión sobre la falta de viviendas en el país y el encarecimiento del financiamiento para acceder a ellas, la encuesta “Chile Nos Habla: Vivienda”, elaborada por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), evidenció un aumento en el número de personas a las que les gustaría tener un crédito hipotecario.

El sondeo, realizado en conjunto entre la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño USS y la consultora Studio Público, mostró un alza de 3 puntos porcentuales (pp.) al comparar la medición de febrero de 2024, cuando llegó a 82%, con la de marzo de este año, en que se situó en 85%.

Si bien quienes creen que actualmente sí podrían acceder a un crédito hipotecario aumentó de 18% a un 22%, la medición demuestra que la mayoría de los consultados sigue considerando que no se lo darían, consolidando el 67% del total. Esta cifra se mantuvo frente al registro de 2024.

Los motivos detrás de esta postura son principalmente dos. El 52% de los encuestados apuntó a que no podría pagar las mensualidades puesto que el sueldo no le alcanzaría. La misma proporción dijo que no contaba con los recursos para pagar el pie. Adicionalmente, un 29% apuntó a que no podría acceder debido a que cuenta con morosidad previas.

Aunque a un 85% le gustaría acceder a un crédito hipotecario para poder comprar una vivienda, un 10% aseguró que no. Al consultar por qué, de ese universo un 46% argumentó que las tasas están muy altas (13 pp. más que en 2024); un 45% que ya tiene una vivienda (también 13 pp. más); un 45% que el mercado inmobiliario está muy caro (20 pp. más), y un 40% dijo que su sueldo no le alcanza para pagarlo (1 pp. menos).

La medición de este año detectó un mayor número de personas que ha realizado gestiones para poder acceder a un crédito hipotecario, ascendiendo a un 32%, versus un 27% en 2024. No obstante, la mayor parte de ellas no pudo acceder. El 83,5% indicó que la experiencia fue negativa, principalmente porque la renta del solicitante no era suficiente (47%).

Seguridad: prioridad de elección

El sondeo también indagó en el nivel de satisfacción de la ciudadanía con su actual situación de vivienda: un 42% dijo que se encontraba satisfecho y muy satisfecho, y un 30% declaró estar insatisfecho o muy insatisfecho. Entre las razones que generan mayor descontento está el espacio (69%), la calidad (60%), la ubicación y acceso a servicios (56%), y el precio (51%).

A su vez, un 55% manifestó que no ha intentando cambiarse de vivienda en los últimos 12 meses, un 40% lo intentó pero no pudo hacerlo , y un 5% sí pudo concretarlo.

Por otro lado, en cuanto a las preferencias para elegir dónde vivir, casi un 81% declaró que el aspecto más importantes es la seguridad del sector. Luego, un 62% apuntó a la relevancia de la conectividad y los costos de transporte, y un 60% al precio de arriendo o dividendo en el sector.

“Estas cifras nos obligan a repensar las políticas habitacionales, integrando no solo soluciones económicas, sino también urbanas. Hoy la seguridad y la calidad del entorno pesan tanto como el precio. Necesitamos avanzar hacia una planificación urbana descentralizada, inclusiva y sostenible, que ofrezca alternativas reales a las familias fuera del área metropolitana”, señala Loreto Lyon, decana de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la USS.

Asimismo, la encuesta mostró que las personas priorizan, antes que el precio, la calidad de la construcción (52%), la cercanía al metro (46%), la cercanía a áreas verdes (38%), la proximidad a colegios (34%) y al trabajo (34%).

Ante el escenario de tener que decidir hoy dónde vivir, un 77% se inclina por la compra de una vivienda, versus un 13% por el arriendo.

“La encuesta reafirma la aspiración de las personas de la casa propia, probablemente por tratarse de un eje que estructura la vida de las personas y permite cierta estabilidad a las familias. No obstante, preocupa la brecha que existe con las verdaderas opciones de acceder a una vivienda. No solo por la complejidad de acceder a un crédito hipotecario, sino que también por el alto precio de los arriendos y las elevadas tasas hipotecarias”, señala Felipe Bettancourt, del Centro de Políticas Públicas USS.