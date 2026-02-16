SUSCRÍBETE
    Matías Acevedo acusa que incumplimiento fiscal “fueron decisiones conscientes que tomó el Ministerio de Hacienda”

    Matías Acevedo, extitular de la Dipres en la administración de Sebastián Piñera, sostuvo que el actual gobierno trató el gasto público como un tema más bien “ideológico” y que, por lo tanto, “para ellos, ajustar el gasto no era una variable de ajuste, y si no se daban los ingresos, teníamos que incumplir las metas”.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    12 Marzo 2025 Entrevista a Matias Acevedo, economista. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El exdirector de Presupuestos durante el gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, abordó durante esta jornada la cifra de déficit estructural de 2025 con la que se cerró la gestión fiscal de la administración de Gabriel Boric. El balance arrojó un -3,6% del PIB, resultado fuera de todo lo previsto y que marcó un récord para periodos sin crisis.

    “Los incumplimientos fiscales de las metas en el 2024, que fue por 1,4 puntos del PIB, y el año 2025, en que acabamos de conocer una desviación de 2,5 puntos del PIB, no fueron un error. No fueron una desviación que Hacienda no anticipó”, dijo Acevedo en conversación con radio Duna.

    El exmandamás de la Dirección de Presupuestos (Dipres) acusó que, “dado los antecedentes que tenía el Ministerio de Hacienda, fueron decisiones conscientes que tomó el Ministerio de Hacienda de desviarse de las metas”.

    El economista señaló que esa cartera fue advertida en más de una ocasión sobre el incumplimiento de las proyecciones de ingresos fiscales, situación que se repitió en 2024 y 2025: “En julio de 2024, cuando se conoce el resultado de la Operación Renta, el Consejo Fiscal (Autónomo) y todos los expertos que seguimos las finanzas públicas, advertimos que, para cumplir la proyección de los ingresos, se requería que los ingresos crecieran a una tasa superior al 20%. Eso, a todas luces, era imposible”.

    Javiera Martínez, directora de Presupuestos

    “Esta advertencia, se advirtieron y se repitieron todos los meses cuando se conocían los informes de discusión. En ese minuto, el ministro de Hacienda tenía dos opciones, o ajustaba el gasto para que se cumpliera la meta, y era un ajuste importante, o definitivamente no lo ajustaba y tomaba la opción de incumplir la meta”, agregó Acevedo.

    “Y dado los antecedentes de que no ajustó los gastos a lo que debía en ese minuto, finalmente terminó incumpliendo la meta”, concluyó.

    El gasto como un “tema político”

    Acevedo planteó que el actual gobierno trató el gasto público como un tema más bien “ideológico” y que, por lo tanto, “para ellos, ajustar el gasto no era una variable de ajuste, y si no se daban los ingresos, teníamos que incumplir las metas”.

    Respecto al panorama que esto deja para la futura administración de José Antonio Kast, el economista señaló que, efectivamente, “lo deja en una situación bien compleja, y en estas cosas uno siempre tiene que ver una oportunidad. Porque bajar el gasto público (...) no es un tema técnico. O sea, todos sabemos dónde lo podrá apretar. Es un tema político. La política no te deja tocar un peso del gasto público”.

    En este sentido, afirmó que son las “autoridades mismas del gobierno” las que, en muchas ocasiones, impiden que se recorte el gasto público.

    El exdirector de Presupuestos calificó esta situación como una “oportunidad” para el próximo gobiermo, “porque la oposición futura, todo el oficialismo, se tiene que hacer cargo de este resultado fiscal. Y no le va a ser fácil oponerse a recortes fiscales que, en una situación normal, podrían haber hecho el punto político, porque eso podría tener consecuencias políticas importantes para el ministro de Hacienda actual”.

