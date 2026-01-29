Mercado de extintores: Sernac advierte brechas de certificación y opacidad en servicio técnico

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) analizó el mercado de los extintores portátiles y concluyó que existen desafíos críticos en la implementación del marco normativo y su fiscalización.

El análisis del Sernac —basado en el análisis del marco legal, reclamos ingresados al servicio entre los años 2020 y 2025, un sondeo del mercado digital y la revisión de incidentes ocurridos— revela un aumento progresivo de irregularidades.

En este periodo se identifica que, de 295 casos reportados, 150 incidencias donde el producto no cumplió con la norma regulatoria, de las cuales 32 corresponden a fallas directas del extintor. Los principales problemas detectados se concentran en deficiencias de entrega, falta de stock, documentación incompleta o errónea y problemas en el empaquetamiento con otros bienes o servicios.

El Sernac también alertó por un aumento progresivo de casos relacionados con incumplimientos asociados a extintores, en su proceso de entrega, disponibilidad, documentación o inclusión como parte de un bien o servicio contratado. Sumado a algunos reclamos por fallas de extintores, ya sea por estar vencidos o no tener mantenimiento adecuado.

En el detalle, la entidad destaca que solo el 51% de los casos fueron acogidos por los proveedores, que, contextualizado, está levemente por debajo del promedio general que se sitúa en torno al 55%. A su vez, en el 18% de las incidencias no hubo respuesta del comerciante , cifra superior al promedio de 10%. Finalmente, el proveedor no acogió el reclamo el 29% de las veces.

Los datos del Sernac muestran que los casos se vinculan principalmente a vehículos con el 45,6% y comercio minorista con el 19,7%, mientras que los demás se reparten en segmentos de transporte (8,8%), financieros (8,2%), turismo (5,4%), inmobiliario (4,1%) y otros mercados (8,2%).

El informe también detectó una falta de claridad en la información disponible para las personas consumidoras, especialmente en los canales de venta digitales, lo que dificulta la comparación entre productos y la verificación de su certificación.

El reporte también advierte sobre la opacidad que existe en el mercado de servicios técnicos de mantención, ya que no existe un registro público y unificado, lo que expone a las y los consumidores a contratar servicios no autorizados.

Finalmente, se identificaron riesgos asociados al uso de extintores mal mantenidos, antiguos o inadecuados para el tipo de fuego, lo que puede generar graves consecuencias para la seguridad de las personas consumidoras.

Recomendaciones para comprar

Ante esto, el Sernac advierte que no todos los extintores cumplen los requisitos mínimos legales y llama a los consumidores a seguir las siguientes indicaciones al momento de adquirir un extintor para limitar el riesgo a la seguridad.