Mercado hotelero en 2025: llegada de pasajeros se recupera a niveles prepandemia

El mercado hotelero en Chile cerró el segundo semestre de 2025 con señales de estabilización y un crecimiento sostenido. Según el último informe de la consultora Colliers, la industria continúa consolidando la recuperación iniciada tras la pandemia, mostrando un desempeño favorable al cierre del año pasado.

Durante el periodo analizado, la industria nacional registró un aumento del 2,3% en su stock de habitaciones, alcanzando 52.513 unidades. Este incremento fue más pronunciado en la Región Metropolitana, donde la oferta creció un 3,5% hasta totalizar 15.546 habitaciones. A pesar de estas cifras positivas, el sector aún enfrenta el desafío de recuperar los niveles de inventario previos a la crisis sanitaria.

El informe destaca que la cantidad de habitaciones clase hotel no ha logrado compensar totalmente los cierres de pandemia. Actualmente, Chile presenta un ratio de 28 habitaciones de hotel por cada 10.000 habitantes. No obstante, se proyecta que para este 2026 la entrada de nuevos proyectos inmobiliarios contribuya a dinamizar la oferta disponible.

Respecto a la llegada de pasajeros, se registró un crecimiento del 22,4% a nivel nacional en comparación con el mismo periodo de 2024, alcanzando una cifra proyectada de 6,4 millones de personas. En la Región Metropolitana, el aumento fue del 7,6%, sumando 2,4 millones de extranjeros. Estas cifras sitúan al mercado en cifras cercanas a los niveles registrados durante 2017 .

La procedencia de los turistas internacionales se mantuvo concentrada mayoritariamente en América, que representa el 86,7% de las llegadas. Europa le sigue con un 7,1%, mientras que Asia y el resto del mundo aportan un 1,4% y 4,8% respectivamente.

En el análisis de precios, la Tarifa Diaria Promedio (ADR) experimentó un alza del 5,3% a nivel nacional al cierre de 2025, situándose en $98.794 en promedio. En la Región Metropolitana, el ADR alcanzó los $104.834, lo que representa un incremento del 1,9%.

El Ingreso por Habitación Disponible (RevPar) mostró un crecimiento nacional del 6,0%, llegando a los $52.035. Por su parte, la capital registró un RevPar de $78.397, con un alza marginal menor a un punto porcentual interanual. Estas variaciones, aunque de menor magnitud que en periodos previos, son interpretadas por el reporte como una señal de consolidación.

La tasa de ocupación se mantuvo estable durante el segundo semestre de 2025. A nivel nacional, el indicador se ubicó en un 52,6%, mientras que en la Región Metropolitana alcanzó el 74,7%, donde se observo una leve baja de 0,7% en comparación con 2024.

Desde una perspectiva financiera, la tasa de descuento (WACC) de la industria hotelera registró una disminución en el periodo analizado, alcanzando 7,6%. Esta baja de 62 puntos base respecto al 8,23% registrado en diciembre de 2024 sugiere un aumento del 8,15% en el valor de los activos hoteleros, lo que el informe explica por la resiliencia del sector frente a las fluctuaciones del mercado.