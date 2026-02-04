SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Mercado hotelero en 2025: llegada de pasajeros se recupera a niveles prepandemia

    Se registró un crecimiento del 22,4% en la llegada de pasajeros a nivel nacional en comparación con el mismo periodo de 2024

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    Consolidación del mercado hotelero en 2025.

    El mercado hotelero en Chile cerró el segundo semestre de 2025 con señales de estabilización y un crecimiento sostenido. Según el último informe de la consultora Colliers, la industria continúa consolidando la recuperación iniciada tras la pandemia, mostrando un desempeño favorable al cierre del año pasado.

    Durante el periodo analizado, la industria nacional registró un aumento del 2,3% en su stock de habitaciones, alcanzando 52.513 unidades. Este incremento fue más pronunciado en la Región Metropolitana, donde la oferta creció un 3,5% hasta totalizar 15.546 habitaciones. A pesar de estas cifras positivas, el sector aún enfrenta el desafío de recuperar los niveles de inventario previos a la crisis sanitaria.

    El informe destaca que la cantidad de habitaciones clase hotel no ha logrado compensar totalmente los cierres de pandemia. Actualmente, Chile presenta un ratio de 28 habitaciones de hotel por cada 10.000 habitantes. No obstante, se proyecta que para este 2026 la entrada de nuevos proyectos inmobiliarios contribuya a dinamizar la oferta disponible.

    Respecto a la llegada de pasajeros, se registró un crecimiento del 22,4% a nivel nacional en comparación con el mismo periodo de 2024, alcanzando una cifra proyectada de 6,4 millones de personas. En la Región Metropolitana, el aumento fue del 7,6%, sumando 2,4 millones de extranjeros. Estas cifras sitúan al mercado en cifras cercanas a los niveles registrados durante 2017.

    La procedencia de los turistas internacionales se mantuvo concentrada mayoritariamente en América, que representa el 86,7% de las llegadas. Europa le sigue con un 7,1%, mientras que Asia y el resto del mundo aportan un 1,4% y 4,8% respectivamente.

    En el análisis de precios, la Tarifa Diaria Promedio (ADR) experimentó un alza del 5,3% a nivel nacional al cierre de 2025, situándose en $98.794 en promedio. En la Región Metropolitana, el ADR alcanzó los $104.834, lo que representa un incremento del 1,9%.

    El Ingreso por Habitación Disponible (RevPar) mostró un crecimiento nacional del 6,0%, llegando a los $52.035. Por su parte, la capital registró un RevPar de $78.397, con un alza marginal menor a un punto porcentual interanual. Estas variaciones, aunque de menor magnitud que en periodos previos, son interpretadas por el reporte como una señal de consolidación.

    La tasa de ocupación se mantuvo estable durante el segundo semestre de 2025. A nivel nacional, el indicador se ubicó en un 52,6%, mientras que en la Región Metropolitana alcanzó el 74,7%, donde se observo una leve baja de 0,7% en comparación con 2024.

    Desde una perspectiva financiera, la tasa de descuento (WACC) de la industria hotelera registró una disminución en el periodo analizado, alcanzando 7,6%. Esta baja de 62 puntos base respecto al 8,23% registrado en diciembre de 2024 sugiere un aumento del 8,15% en el valor de los activos hoteleros, lo que el informe explica por la resiliencia del sector frente a las fluctuaciones del mercado.

    Más sobre:Hoteles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    Poduje en modo alcaldes: Vodanovic y Luksic engrosan las reservadas reuniones con ediles del nuevo ministro

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Lo más leído

    1.
    Frontal Trust pide la quiebra del empresario inmobiliario José Miguel Rawlings, socio de Bicentenario Capital

    Frontal Trust pide la quiebra del empresario inmobiliario José Miguel Rawlings, socio de Bicentenario Capital

    2.
    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    3.
    El peso de los subsidios en la baja de la pobreza: PGU explica casi el 60% de las ayudas monetarias en sectores de menores ingresos

    El peso de los subsidios en la baja de la pobreza: PGU explica casi el 60% de las ayudas monetarias en sectores de menores ingresos

    4.
    Latam Airlines vuelve a obtener resultados históricos en 2025, con ganancias de más de US$1.400 millones

    Latam Airlines vuelve a obtener resultados históricos en 2025, con ganancias de más de US$1.400 millones

    5.
    Fin de una era para grupo Luksic: El adiós de Óscar Hasbún de la gerencia general de CSAV

    Fin de una era para grupo Luksic: El adiós de Óscar Hasbún de la gerencia general de CSAV

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa
    Chile

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año
    Negocios

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año

    El lobby que activó Spotify ante el gobierno por la “Ley Tommy Rey”

    El fin de la ONU

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes
    Tendencias

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron)

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra
    El Deportivo

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    Isidora Assler hace historia para el snowboard chileno y brilla en Mundial de Andorra 2026

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    Kidd Voodoo adelanta su nueva era con show gratuito en Viña del Mar

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Mundo

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

    Irán autoriza formalmente a las mujeres a conducir motos

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió