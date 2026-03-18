Minera Activa, ligada a LarrainVial, vende un proyecto minero a firma australiana

Pampa Camarones, controlada por Minería Activa, anunció la venta del proyecto polimetálico Ciclón-Exploradora, ubicado en el norte de Chile. Norfolk Metals adquirirá el 100% de Eco Earth Elements SpA y Don Gabriel SpA, sociedades que poseen el proyecto Ciclón-Exploradora de la minera ligada a LarrainVial.

El valor total de la transacción asciende a US$50 millones, compuesto por US$45 millones en efectivo y US$5 millones en acciones de Norfolk Metals, sujeto al cumplimiento de condiciones habituales de cierre. Según datos ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el proyecto estima una inversión de US$125 millones y tiene su aprobación ambiental.

Además, el contrato contempla un pago no reembolsable de US$500.000 al momento de la firma, “el cual fue recibido satisfactoriamente por Pampa Camarones”.

Ciclón-Exploradora es un proyecto polimetálico avanzado ubicado en la Región de Antofagasta. De acuerdo con datos de Pampa Camarones, el proyecto cuenta con 10 millones de toneladas con una ley promedio de 3,0% CuEq (cobre equivalente)“.

“Presenta actividad minera histórica y múltiples targets polimetálicos adicionales de alta ley, junto con potencial exploratorio asociado al sistema pórfido cobre-oro La Encantada. El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado desde diciembre de 2025″, agregó.

Según se informó en su momento al SEA, la operación del proyecto estaría comenzando en el primer trimestre de 2028.

“La transacción está sujeta a que Norfolk Metals obtenga las aprobaciones necesarias de sus accionistas y compromisos de inversión vinculantes por al menos $100 millones de dólares (australianos) en el marco de una oferta pública”, explicaron.

Operación de acciones

En detalle, Pampa Camaroes explicó que “la oferta pública se llevará a cabo conforme a un prospecto que será presentado ante la Australian Securities & Investments Commission (ASIC), en relación con el proceso de recumplimiento (“recompliance”) y reincorporación a cotización de Norfolk en la Australian Securities Exchange (ASX), requisito necesario para que la adquisición pueda concretarse".

Ante este contexto, la firma explicó que la transacción de las acciones de Norfolk se encuentra suspendida y permanecerá suspendida hasta que la compañía cumpla con los requisitos de la ASX para su relistado tras la finalización de la operación".