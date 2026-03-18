SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Minera Activa, ligada a LarrainVial, vende un proyecto minero a firma australiana

    La operación fue por US$50 millones, vía pago en efectivo y acciones de la compradora Norfolk Metals.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto referencial

    Pampa Camarones, controlada por Minería Activa, anunció la venta del proyecto polimetálico Ciclón-Exploradora, ubicado en el norte de Chile. Norfolk Metals adquirirá el 100% de Eco Earth Elements SpA y Don Gabriel SpA, sociedades que poseen el proyecto Ciclón-Exploradora de la minera ligada a LarrainVial.

    El valor total de la transacción asciende a US$50 millones, compuesto por US$45 millones en efectivo y US$5 millones en acciones de Norfolk Metals, sujeto al cumplimiento de condiciones habituales de cierre. Según datos ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el proyecto estima una inversión de US$125 millones y tiene su aprobación ambiental.

    Además, el contrato contempla un pago no reembolsable de US$500.000 al momento de la firma, “el cual fue recibido satisfactoriamente por Pampa Camarones”.

    Ciclón-Exploradora es un proyecto polimetálico avanzado ubicado en la Región de Antofagasta. De acuerdo con datos de Pampa Camarones, el proyecto cuenta con 10 millones de toneladas con una ley promedio de 3,0% CuEq (cobre equivalente)“.

    “Presenta actividad minera histórica y múltiples targets polimetálicos adicionales de alta ley, junto con potencial exploratorio asociado al sistema pórfido cobre-oro La Encantada. El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado desde diciembre de 2025″, agregó.

    Según se informó en su momento al SEA, la operación del proyecto estaría comenzando en el primer trimestre de 2028.

    “La transacción está sujeta a que Norfolk Metals obtenga las aprobaciones necesarias de sus accionistas y compromisos de inversión vinculantes por al menos $100 millones de dólares (australianos) en el marco de una oferta pública”, explicaron.

    Operación de acciones

    En detalle, Pampa Camaroes explicó que “la oferta pública se llevará a cabo conforme a un prospecto que será presentado ante la Australian Securities & Investments Commission (ASIC), en relación con el proceso de recumplimiento (“recompliance”) y reincorporación a cotización de Norfolk en la Australian Securities Exchange (ASX), requisito necesario para que la adquisición pueda concretarse".

    Ante este contexto, la firma explicó que la transacción de las acciones de Norfolk se encuentra suspendida y permanecerá suspendida hasta que la compañía cumpla con los requisitos de la ASX para su relistado tras la finalización de la operación".

    Más sobre:NegociosMineríaPampa CamaronesMinera Activa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Perú advierte sobre los riesgos del Plan Escudo Fronterizo de Kast y pide prudencia para “no volver” al Muro de Berlín

    “Estamos desconsolados”: Presidente de Irán confirma el asesinato de su ministro de Inteligencia tras un ataque de Israel

    Estrechez de comisión: cupos limitados, descuelgues y posibles revanchas en la Cámara agudizan tensiones en la oposición

    Pago obligatorio: a más de 150 mil personas se les retuvieron impuestos en 2025 por ser deudores del CAE

    El desconocido informe de la Dipres que acusa “deficiencias estructurales” en los planes estrella de Boric en seguridad

    La importancia de hidratarse (bien)

    Lo más leído

    1.
    Instalación del nuevo gobierno: ministro Arrau remueve a los 10 directores de área del MOP y designa a sus sucesores

    Instalación del nuevo gobierno: ministro Arrau remueve a los 10 directores de área del MOP y designa a sus sucesores

    2.
    Gobierno mantiene en suspenso cambios al Mepco para limitar su costo y precio de bencina subiría $300 si este no opera

    Gobierno mantiene en suspenso cambios al Mepco para limitar su costo y precio de bencina subiría $300 si este no opera

    3.
    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    4.
    Subsidio anual a sistema de Transporte RED suma cuatro años de alzas y alcanza récord en 2025

    Subsidio anual a sistema de Transporte RED suma cuatro años de alzas y alcanza récord en 2025

    5.
    Gobierno de Kast retira para revisión casi 50 decretos ambientales y eléctricos de Contraloría

    Gobierno de Kast retira para revisión casi 50 decretos ambientales y eléctricos de Contraloría

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Galatasaray por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Galatasaray por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League

    Estrechez de comisión: cupos limitados, descuelgues y posibles revanchas en la Cámara agudizan tensiones en la oposición
    Chile

    Estrechez de comisión: cupos limitados, descuelgues y posibles revanchas en la Cámara agudizan tensiones en la oposición

    Pago obligatorio: a más de 150 mil personas se les retuvieron impuestos en 2025 por ser deudores del CAE

    El desconocido informe de la Dipres que acusa “deficiencias estructurales” en los planes estrella de Boric en seguridad

    Minera Activa, ligada a LarrainVial, vende un proyecto minero a firma australiana
    Negocios

    Minera Activa, ligada a LarrainVial, vende un proyecto minero a firma australiana

    Exministro Grau celebra cifra de crecimiento 2025 y dice que con estos nuevos datos la deuda pública bajó

    Alejandro Weber resta prioridad a posibles cambios de Hacienda al Mepco: “Es un problema en ciernes, pero no es un problema hoy”

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump
    Tendencias

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Se creía que eran solitarios, pero los tiburones pueden tener amigos, según un reciente estudio

    Gritos de un lado para otro y amenaza de ‘golpe de estado’: el virulento Consejo de Presidentes que debatió la ley SADP
    El Deportivo

    Gritos de un lado para otro y amenaza de ‘golpe de estado’: el virulento Consejo de Presidentes que debatió la ley SADP

    Ricardo Gareca festina con su fracaso en la Roja: “En Perú me quieren más porque con Chile terminamos últimos”

    Arturo Vidal pone la alerta en Colo Colo: el Rey no participa de la práctica alba

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    U2 alista show en Chile para 2027 y Estadio Nacional prioriza el deporte ante solicitudes de productoras para conciertos
    Cultura y entretención

    U2 alista show en Chile para 2027 y Estadio Nacional prioriza el deporte ante solicitudes de productoras para conciertos

    Lollapalooza Chile 2027 celebra 15 años y anuncia el inicio de venta de entradas

    Angelo Pierattini está de vuelta a los escenarios con El regreso del guerrero

    “Estamos desconsolados”: Presidente de Irán confirma el asesinato de su ministro de Inteligencia tras un ataque de Israel
    Mundo

    “Estamos desconsolados”: Presidente de Irán confirma el asesinato de su ministro de Inteligencia tras un ataque de Israel

    Un declive “sin precedentes”: EE.UU. pierde su estatus de “democracia liberal” por primera vez desde al menos 1975

    Zelenski reconoce que la guerra en Irán disminuye la ayuda a Ucrania: “Seguimos recibiendo cargamentos, menos, pero están llegando”

    La importancia de hidratarse (bien)
    Paula

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir