Moneda entra a negocio del cemento: con dueño de Pampa Energía controlarán tercera firma de Brasil y la mayor de Argentina

La administradora de fondos de inversión Moneda Patria Investments, hoy controlada por el grupo brasileño Patria, pero que tiene entre sus socios a los ejecutivos chilenos que fundaron la firma liderados por Pablo Echeverría y Fernando Tisné, entró al negocio del cemento. Pero no en Chile, sino que en Brasil y en Argentina.

Moneda armó un consorcio encabezado por el fundador del grupo argentino Pampa Energía, Marcelo Mindlin, e integrado además por el fondo norteamericano Redwood Capital Management para pasar a controlar la tercera compañía cementera de Brasil, Intercement, y la más grande de Argentina, Loma Negra.

Mindlin, a través del vehículo de inversión Latcem, junto a sus socios lograron finalmente un acuerdo tras una larga historia de negociaciones enmarcada en el plan de reestructuración de deuda de Intercement, aprobado por la justicia de Sao Paulo a fines del 2025, para tomar el mando de la empresa brasileña, que a su vez controlaba a Loma Negra.

En octubre del año pasado, la asamblea de acreedores de Intercement, bajo protección por quiebra, había aprobado casi por unanimidad el plan de reestructuración.

Este programa consideraba que parte de la deuda de Intercement, de US$1.800 millones, pasaría a convertirse en capital. Mindlin, Redwood y Moneda adquirieron parte de esos préstamos en dificultades e inyectaron US$110 millones en capital, con lo que pasaron a controlarla. Así, la cementera brasileña quedó con US$450 millones de deuda y dinero fresco, que permitirá asegurar su solidez financiera, acelerar sus planes de inversión y mejorar su productividad.

Cemento Loma Negra

Con este proceso, la conformación de la propiedad accionaria de Intercement, queda distribuida en un 38,7% de Latcem (Mindlin), Redwood con el 26,7%, Moneda con el 24%, y la compañía de seguros de vida y salud estadounidense Cigna con el 4,9%. El restante 5,7% se distribuye entre otros accionistas.

Según un comunicado, la deuda de la compañía quedó reestructurada con un plazo hasta 2031, con una tasa cupón del 6,5% en dólares y sin vencimientos en los próximos cinco años.

Intercement Trading se mantiene como el controlador de Loma Negra, con un 52,14% de las acciones.

Los directorios de Intercement y Loma Negra son encabezados por Marcelo Mindlin desde este lunes 6 de abril. En la mesa de la cementera argentina estará sentado como director el socio chileno de Moneda Fernando Tisné.

Los nuevos controladores ratificaron como CEO a quien se desempeñaba hasta ahora en ese cargo, Sergio Faifman.

Patria anunció la toma de control del 100% de Moneda Asset Management en septiembre de 2021, en un precio de US$ 315 millones, en una combinación que incluyó US$ 128 millones en efectivo y US$ 187 millones en acciones de Patria.