SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Monotributo social: un paso para la formalización y el desarrollo

Nicolás NavarretePor 
Nicolás Navarrete
Andres Perez - ANDRES Perez

Uno de los principales desafíos que enfrenta el país es cerrar la brecha entre el trabajo informal y la inclusión plena en el sistema económico y social, a través de la formalización. En el FOSIS trabajamos este paradigma: la gran mayoría de las personas que participan en nuestros programas de emprendimiento (alrededor del 85%) desarrolla su actividad de manera informal y no por falta de voluntad.

Lo hacen porque los emprendimientos de baja escala —o de subsistencia — responden a necesidades superiores, como sacar de la vulnerabilidad social a sus familias y, en la mayoría de los casos, con personas que no cuentan con recursos para enfrentar un sistema de formalización, que también es complejo.

En este contexto, el proyecto de ley que modifica la tributación para las MiPyme, que fue presentado por el Ministerio de Hacienda, incorpora una política clave para fomentar la formalización de miles de personas emprendedoras: el monotributo social. Este es un régimen especial, simple y permanente para personas naturales que forman parte del 80 % más vulnerable del país y que generan ingresos anuales menores a 310 UF. Si bien el monotributo implica un deber, asociado al cobro de 0,5 UTM mensuales, también implica una serie de beneficios aparejados en materia de seguridad social.

De esta manera, el proyecto de ley contempla el acceso sin costos adicionales, para las personas que se acojan a este régimen especial, a una serie de beneficios como el financiamiento de las cotizaciones del seguro social para acompañamiento de niños y niñas que padezcan enfermedades, el seguro contra accidentes del trabajo y el seguro del sistema de cotizaciones.

El monotributo no es una política pública desconocida. Experiencias como la de Brasil o Uruguay nos muestran que este tipo de regímenes tributarios simplificados pueden ser una puerta de entrada efectiva a la formalidad para quienes históricamente han estado excluidos.

No obstante, también representa un mecanismo de integración a la comunidad política, toda vez que las personas contribuyen al desarrollo del país y hacen exigibles todos los beneficios de la seguridad social. Dada la creciente informalidad y los nuevos estándares de medición de la pobreza, es clave diseñar un instrumento que dialogue con la realidad, para avanzar en un desarrollo equitativo.

04 Agosto 2024 Comercio Ambulante, empleo informal, calle sector la Vega. Foto: Andres Perez Andres Perez

La informalidad no es solo un dato económico: es una condición que perpetúa la desigualdad, limita el acceso a derechos y mantiene a muchas personas —en especial mujeres cuidadoras, migrantes y jefas de hogar— en una situación de vulnerabilidad estructural. Formalizar con justicia y gradualidad es avanzar en inclusión. Y en esa tarea, el monotributo es una herramienta social, una oportunidad para que más personas puedan salir adelante con dignidad y autonomía.

En definitiva, si queremos superar la pobreza, debemos ser capaces de innovar en las formas de inclusión. El monotributo es una de esas innovaciones. Desde el Estado estamos preparados para que esta nueva herramienta sea un impulso para miles de personas en todo Chile y que, además, permita llevar el crecimiento y el desarrollo económico a más familias.

Más sobre:Mercado laboralTrabajoEmpleo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

OPA por Cementos Bío Bío se declara exitosa y el gigante belga casi logra el 100% de las acciones

Más baratos y “a la puerta”: la propuesta de Matthei para mejorar el acceso a medicamentos

La U gana en la cancha y Colo Colo en las finanzas: radiografía a los resultados de los tres grandes del fútbol chileno

Greystar entrará al mercado de multifamily en Ciudad Empresarial con proyecto de US$55 millones

Los reparos de Conadi al nuevo mall de Cencosud en Vitacura por eventual afectación a comunidades indígenas

Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

3.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

4.
Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

5.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Más baratos y “a la puerta”: la propuesta de Matthei para mejorar el acceso a medicamentos
Chile

Más baratos y “a la puerta”: la propuesta de Matthei para mejorar el acceso a medicamentos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Incautan dispositivos de funcionaria del municipio de Mostazal indagada por malversación

OPA por Cementos Bío Bío se declara exitosa y el gigante belga casi logra el 100% de las acciones
Negocios

OPA por Cementos Bío Bío se declara exitosa y el gigante belga casi logra el 100% de las acciones

La U gana en la cancha y Colo Colo en las finanzas: radiografía a los resultados de los tres grandes del fútbol chileno

Greystar entrará al mercado de multifamily en Ciudad Empresarial con proyecto de US$55 millones

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy
Tendencias

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Un cierre de película: revisa el final fotográfico del maratón en el Mundial de Atletismo
El Deportivo

Un cierre de película: revisa el final fotográfico del maratón en el Mundial de Atletismo

Potencias mundiales y posibles rivales: el camino que le espera a Chile para la Copa Davis del próximo año

El particular análisis de Pablo Milad por la Supercopa entre Colo Colo y la U: “Yo creo que gana el fútbol”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025
Cultura y entretención

Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago

Emmy 2025: Adolescencia y El Estudio hacen historia, y The Pitt da el batatazo

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros
Mundo

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras reunión en Madrid

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté