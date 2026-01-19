SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Muere Valentino, ícono de la alta costura italiana y figura clave de la moda del siglo XX

    Fue el primer italiano en desfilar en las exclusivas pasarelas de alta costura de París, consolidando una carrera que lo situó en la cúspide del diseño internacional.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Muere Valentino. Foto: Europa Press. Europa Press Reportajes / Europa Press

    Valentino, uno de los principales diseñadores de moda de Italia, falleció este lunes en su residencia en Roma, según informó su fundación. Tenía 93 años.

    “Valentino Garavani falleció hoy en su residencia en Roma, rodeado de sus seres queridos”, escribió la fundación en su perfil, donde también comunicaron que el velatorio se celebrará en la romana Piazza Mignanell el miércoles 21 de enero y el jueves 22 de enero.

    El funeral tendrá lugar este viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, en Piazza della Repubblica 8, en Roma, a las 11:00 horas.

    Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

    Considerado una de las últimas grandes figuras de una generación previa a la plena comercialización de la industria de la moda, Valentino compartió estatus con nombres como Karl Lagerfeld (2019) y Giorgio Armani, este último fallecido el año pasado.

    Fue el primer italiano en desfilar en las exclusivas pasarelas de alta costura de París, consolidando una carrera que lo situó en la cúspide del diseño internacional.

    “Maestro indiscutible del estilo y la elegancia, y símbolo eterno de la alta costura italiana. Hoy Italia pierde una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones”, publicó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en X.

    Durante su larga carrera, el diseñador nacido en Voghera (Lombardía) destacó por haber vestido a mujeres como Jackie Kennedy, Liz Taylor, Sophia Loren, Sharon Stone, la reina Rania de Jordania, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow o Anne Hathaway, entre otras, reporta EuropaPress.

    La empresa Valentino fue adquirida en 2012 por el fondo catarí Mayhoola por 700 millones de euros. En 2023, el grupo francés Kering compró una participación del 30%, con el compromiso de adquirir el control total a partir de 2026, plazo que luego se postergó hasta 2028 como fecha mínima.

    Más sobre:Valentino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    Reformas políticas sufren nuevo aplazamiento por cambio de prioridades legislativas

    Primer cara a cara de Vivanco: exministra rompe el silencio y declarará ante fiscal judicial por sumario contra Yáber

    Líder de la banda que estafó a Amparo Noguera estaba terminando una lujosa casa en La Ligua con dineros obtenidos del fraude

    CDE no suelta a Cathy Barriga e ingresa demanda de indemnización de perjuicios por casi $33 mil millones

    Pese a rebelión PS y PPD, Vallejo apuesta por participación de todos partidos oficialistas en próximo comité político ampliado

    Lo más leído

    1.
    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    Incendios: Senador Macaya estima que reconstrucción tendrá costo similar al reajuste al sector público y condiciona su voto

    2.
    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    3.
    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    4.
    Europa analiza millonarias represalias comerciales contra EE.UU. por la disputa de Groenlandia

    Europa analiza millonarias represalias comerciales contra EE.UU. por la disputa de Groenlandia

    5.
    CMF otorga autorización de funcionamiento a Tenpo Bank Chile

    CMF otorga autorización de funcionamiento a Tenpo Bank Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Incendios forestales: Claro extiende medidas de conectividad gratuita a nuevas comunas afectadas

    Incendios forestales: Claro extiende medidas de conectividad gratuita a nuevas comunas afectadas

    Reformas políticas sufren nuevo aplazamiento por cambio de prioridades legislativas
    Chile

    Reformas políticas sufren nuevo aplazamiento por cambio de prioridades legislativas

    Primer cara a cara de Vivanco: exministra rompe el silencio y declarará ante fiscal judicial por sumario contra Yáber

    Líder de la banda que estafó a Amparo Noguera estaba terminando una lujosa casa en La Ligua con dineros obtenidos del fraude

    Muere Valentino, ícono de la alta costura italiana y figura clave de la moda del siglo XX
    Negocios

    Muere Valentino, ícono de la alta costura italiana y figura clave de la moda del siglo XX

    CMF otorga autorización de funcionamiento a Tenpo Bank Chile

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales
    Tendencias

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    No sigue con Horacio Matta: Alejandro Tabilo se queda sin entrenador en medio de un convulsionado inicio de temporada
    El Deportivo

    No sigue con Horacio Matta: Alejandro Tabilo se queda sin entrenador en medio de un convulsionado inicio de temporada

    “Duelen algunas cosas”: Diego Buonanotte responde a las críticas de Marcelo Salas en Deportes Temuco

    Celebra la ANFP: Mega vence a Canal 13 y Chilevisión y se adjudica los derechos de TV de la Roja para el Mundial 2030

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China
    Cultura y entretención

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania
    Mundo

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”