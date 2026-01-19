Muere Valentino, ícono de la alta costura italiana y figura clave de la moda del siglo XX

Valentino, uno de los principales diseñadores de moda de Italia, falleció este lunes en su residencia en Roma, según informó su fundación. Tenía 93 años.

“Valentino Garavani falleció hoy en su residencia en Roma, rodeado de sus seres queridos”, escribió la fundación en su perfil, donde también comunicaron que el velatorio se celebrará en la romana Piazza Mignanell el miércoles 21 de enero y el jueves 22 de enero.

El funeral tendrá lugar este viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, en Piazza della Repubblica 8, en Roma, a las 11:00 horas.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

Considerado una de las últimas grandes figuras de una generación previa a la plena comercialización de la industria de la moda, Valentino compartió estatus con nombres como Karl Lagerfeld (2019) y Giorgio Armani, este último fallecido el año pasado.

Fue el primer italiano en desfilar en las exclusivas pasarelas de alta costura de París, consolidando una carrera que lo situó en la cúspide del diseño internacional.

“Maestro indiscutible del estilo y la elegancia, y símbolo eterno de la alta costura italiana. Hoy Italia pierde una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones”, publicó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en X.

Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana.

Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto. pic.twitter.com/hN5afQFSnp — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 19, 2026

Durante su larga carrera, el diseñador nacido en Voghera (Lombardía) destacó por haber vestido a mujeres como Jackie Kennedy, Liz Taylor, Sophia Loren, Sharon Stone, la reina Rania de Jordania, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow o Anne Hathaway, entre otras, reporta EuropaPress.

La empresa Valentino fue adquirida en 2012 por el fondo catarí Mayhoola por 700 millones de euros. En 2023, el grupo francés Kering compró una participación del 30%, con el compromiso de adquirir el control total a partir de 2026, plazo que luego se postergó hasta 2028 como fecha mínima.