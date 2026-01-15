Naviera Maersk reanudará parte de su operación en el canal de Suez y mercado proyecta baja del precio de los fletes

Hace dos años, el conflicto en el Medio Oriente también tuvo repercusiones en el transporte marítimo. La ruta más rápida que une Europa y Asia se vio afectada por los ataques a barcos por parte de rebeldes hutíes y yemeníes en la zona del canal de Suez, que une artificialmente al mar Mediterráneo con el mar Rojo. Un escenario que podría volver a la normalidad.

Maersk informó que reanudará sus operaciones en la zona del mar Rojo y el canal de Suez para uno de sus servicios. Esto en el contexto de que los ataques a las embarcaciones se justificaron como una solidaridad con los palestinos en Gaza, zona que hoy vive un alto al fuego durante los últimos meses.

“Hoy, tras los exitosos tránsitos trans-Suez del Maersk Sebarok y el Maersk Denver, AP Moller - Maersk (Maersk) ha decidido implementar el primer cambio estructural de un servicio para regresar a la ruta trans-Suez”, dijo en un comunicado tras las pruebas de la seguridad de la ruta de este lunes y diciembre pasado.

En detalle, el servicio en cuestión es el MECl, operado solo por la naviera danesa y que conecta a Medio Oriente e India con la costa este de Estados Unidos.

Sobre la importancia de la ruta, la firma destacó que “el canal de Suez es un corredor marítimo vital entre Oriente y Occidente y un factor clave para la eficiencia de las cadenas de suministro globales. La ruta a través de Suez, el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb es la forma más rápida, sostenible y eficiente de prestar servicios de transporte entre Asia y Europa”.

El canal de Suez es la ruta más rápida que une Europa y Asia y, hasta los ataques hutíes, representaba alrededor del 10% del comercio marítimo mundial, según Clarksons Research.

Ante este contexto, la naviera europea resaltó los trabajos para empezar este plan de reanudación.

“La alianza estratégica entre Maersk y la autoridad del canal de Suez ha sido clave en la planificación del regreso. La colaboración con la autoridad del canal de Suez y otros socios estratégicos de la región sigue siendo crucial para garantizar que el cambio estructural del servicio MECL y los próximos pasos en el regreso gradual a través del canal de Suez se realicen de forma que se garantice la seguridad de las operaciones y se garantice la previsibilidad y la estabilidad para los clientes”, explicó.

En detalle, la primera navegación oficial desde Estados Unidos comenzó su ruta el 10 de enero pasado y la primera desde Emiratos Árabes Unidos fue este jueves.

“Maersk seguirá monitoreando de cerca la situación de seguridad en la región de Oriente Medio, y cualquier modificación del servicio MECL dependerá de la estabilidad en la zona del Mar Rojo y de que no se produzca una escalada de conflictos en la región”, matizó sobre el futuro de la reanudación de las operaciones en la zona.

De esta forma, en caso de volver a registrar ataques en la ruta, la naviera informó que “cuenta con planes de contingencia en caso de que la situación de seguridad se deteriore, lo que podría requerir la reversión de algunos viajes de MECL o la reorganización estructural del servicio MECL”.

Actualmente, para evitar la zona del canal de Suez, las embarcaciones rodean todo el continente de África y atraviesan vía la ruta del Cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica).

Ante este contexto, el mercado reaccionó con menor optimismo sobre los resultados de la naviera.

Según resaltó Reuters, el precio de las acciones del grupo naviero danés cayó más de un 7% tras la noticia, lo que refleja la probabilidad de tarifas de flete más bajas a medida que los buques regresan gradualmente a la ruta más corta de Suez.

Mientras que la gigante Hapag-Lloyd, donde Quiñenco, del grupo Luksic, es parte del grupo controlador de la firma vía la Compañía Sud Americana de Vapores (Csav), informó que todavía no ajustará sus operaciones en el mar Rojo, pero que la decisión de Maersk cambió el escenario de su operación en la zona, según dijo un portavoz a Reuters.