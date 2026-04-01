Nuevo registro de deuda consolidada debutó este miércoles y más que triplica entidades reportantes

Cuando un banco entrega un crédito, tiene la información disponible de todos los préstamos que mantiene esa persona en otra entidad fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), es decir, principalmente de todos los bancos y cooperativas bajo supervisión del regulador.

Y dependiendo de la carga financiera y el perfil de cumplimiento de cada deudor, la entidad financiera decide otorgar o no un préstamo en base a la información disponible.

Sin embargo, siempre había existido un punto ciego en este asunto, dado que hay empresas que entregan créditos y que no debían reportarlo en ninguna parte. Eso ha hecho que incluso algunas entidades de este tipo, como mutuarias o compañías que dan créditos automotrices, promocionen sus marcas informando que al tomar un préstamo con ellos, los usuarios no quedarán en el registro de deuda del sistema financiero.

La necesidad de terminar con las asimetrías de información es un tema que el propio Banco Central había pedido legislar durante prácticamente dos décadas.

Pero ello acaba de terminar, dado que en junio de 2024 el Congreso aprobó una ley que creó un Registro de Deuda Consolidada (Redec), que entró en vigencia este miércoles junto con el inicio del mes de abril, y que promete mejorar la información de deuda en el país. “La materia da fin a una extensa labor legislativa que se extendió por más de una década”, reconoció la misma CMF en su informe de endeudamiento de 2024.

Esta ley extiende a otras industrias la información de endeudamiento de las personas, tales como compañías de seguros, mutuarias, cooperativas no supervisadas por la CMF, cajas de compensación, securitizadoras, empresas reguladas por la Ley Fintech, así como otras entidades que realicen operaciones de crédito en dinero que superen las 100.000 UF, o las mil operaciones en el último año calendario.

En ese sentido, la CMF es el administrador, regulador y supervisor del registro. “Emitimos la norma, creamos ya el registro, y pronto vamos a recibir la primera información de las entidades. En abril es cuando ya los usuarios pueden ir y solicitar su informe de deuda, pero que ahora va a venir alimentado por el Redec y no por los antiguos archivos normativos que teníamos de acuerdo al artículo 14. Estamos en ese proceso y está avanzando de acuerdo al cronograma”, comentó hace algunos meses la comisionada de la CMF, Bernardita Piedrabuena, sobre esta materia.

Héctor Tapia, gerente senior de riesgo financiero y asuntos regulatorios de Deloitte, comenta que el Redec “y su puesta en marcha son un hito estructural para el sistema financiero chileno, al pasar de cerca de 40 a más de 150 entidades reportantes. Gracias a este avance, el sistema amplía la cobertura estimada del mercado de deuda de personas y pymes a niveles por sobre el 85% actual que ya se informa, modernizando la infraestructura de información crediticia y alineándola con estándares internacionales”.

Tapia explica que el Redec “permite avanzar hacia evaluaciones de riesgo más justas, inclusivas y transparentes. La mayor profundidad y granularidad de la información —basada en reportabilidad por operación y actualización frecuente— podría reducir entre un 20% y 25% los ‘no scores’ o evaluaciones insuficientes, facilitando el acceso al crédito de miles de personas y pymes que hoy enfrentan barreras por información incompleta”.

Al consolidar información de bancos y actores no bancarios, el ejecutivo detalla que el “Redec también reducirá asimetrías relevantes del mercado. La experiencia comparada muestra que sistemas de información crediticia ampliados pueden disminuir entre un 10% y 30% las tasas de rechazo en segmentos sub bancarizados, generando mayor competencia en precios y mejores condiciones de financiamiento”.

Desde la perspectiva de la industria, añade que “el acceso a una visión unificada de la carga financiera total permitirá corregir sesgos de subestimación que hoy alcanzan niveles relevantes. Con información más precisa, se estima que los desvíos en la estimación de deuda podrían reducirse entre un 15% y 20%, y que la probabilidad de incumplimiento en ciertos portafolios retail podría disminuir entre un 5% y 10%. Finalmente, la experiencia en otros países de la región que implementaron información positiva indica un aumento del crédito a raíz de esta iniciativa”.

El Banco Central, en una presentación que hizo ante el Congreso antes de que se aprobara este tema, también mencionó que “contar con un registro de deuda consolidada en Chile es una herramienta muy importante para preservar la estabilidad financiera”, lo que “generaría efectos positivos para el funcionamiento del mercado del crédito, tanto para las personas que acceden a financiamiento como para las instituciones financieras”.

Allí aseguraba que “más y mejor información crediticia genera efectos positivos para la ciudadanía”, dado que “mejoran las condiciones crediticias para los buenos pagadores, lo cual incentiva el buen comportamiento de pago; fortalece la gestión de riesgo en las instituciones financieras; se reducen las posibilidades y estímulos al sobreendeudamiento; mejora las herramientas de supervisión financiera; fomenta competencia en el mercado de crédito, facilitando la movilidad entre oferentes de crédito”, entre otros.