Osvaldo Macías y su cuarto período como superintendente de Pensiones: “La institución tiene un desafío gigantesco y pienso que puedo ayudar en eso”

Este martes el Presidente Gabriel Boric, nombró al ingeniero comercial Osvaldo Macías como superintendente de Pensiones por los próximos tres años, tras llevarse a cabo el respectivo concurso bajo el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), por lo que este jueves iniciará su cuarto período consecutivo al mando de la institución.

Tras un seminario organizado por la Escuela de Administración UC, Macías se refirió a su nuevo nombramiento y los desafíos que tendrá en este nuevo periodo a cargo de la Superintendencia.

“Me llamaron ayer como a las 13 horas aproximadamente para informarme de que había ganado el concurso. Yo realmente no sabía quién era el ganador. Yo postulé porque creo que la Superintendencia de Pensiones tiene un desafío gigantesco y pienso que puedo ayudar en eso. Si no, no habría postulado. Y además es una institución en la que he estado muchos años y en la que realmente soy feliz. Entonces, si uno es feliz en algún lugar y además cree que puede aportar, tiene que postular”, comentó tras ser consultado por este nombramiento.

“Pero si no lo hubiera hecho, si hubiera quedado fuera, también lo habría entendido, porque hay otras personas capacitadas que perfectamente podrían haber asumido el cargo sin ninguna duda”, agregó.

Consultado respecto de si este será el periodo más difícil que le tocará enfrentar, debido a toda la implementación que tendrá que hacer de la reforma previsional, respondió que “todos los periodos que me ha tocado estar en la Superintendencia han sido complejos para mí. Y creo que este, en términos aislados, es el más complejo, pero estoy con más experiencia que antes. Tengo más años y sé más que antes. Por lo tanto, creo que toda esta mayor complejidad se equipara con todo el aprendizaje que he tenido a través del tiempo”.

Agregó que también “el equipo de la Superintendencia es un equipo que ha madurado y que ha aprendido mucho. Por lo tanto, claro que sí, es mucho más complejo el desafío que tenemos, pero creo que estamos mejor preparados que antes”.

Los principales desafíos

Sobre los principales retos que deberá enfrentar, dijo que “sin duda, el desafío fundamental es ayudar a construir un mejor sistema de pensiones. Nuestro sistema, lamentablemente, no tiene una valoración ciudadana y creemos que esta es una tremenda oportunidad para que se instale en las personas como un sistema que le va a entregar realmente buenas jubilaciones cuando vayan a retirarse del mercado laboral”.

En esa línea, aseguró que “están ahora dadas las condiciones para eso, para subir las pensiones, para mejorar la calidad de servicio que le estamos dando a la gente, para bajar las comisiones que pagan, es una oportunidad inmejorable. Y claro, el elemento fundamental para eso es la reforma, que es un desafío tremendo. La Superintendencia y toda la industria y todos los actores que están acá se están jugando todo su prestigio en esto”.

Al respecto, recordó que “en los próximos tres años y medio esta reforma tiene que salir bien. Y creo que es una de las últimas posibilidades que tenemos de hacerlo, y creo que están dadas las condiciones para esto. Entonces, hay bastante optimismo en eso. Pero además la Superintendencia no puede dejar de regular, fiscalizar e informar a la gente todos los días, porque todos los días están sucediendo cosas y nuestro deber es proteger a las personas. Y está evolucionando todo el mundo, la tecnología, tenemos que modernizar la Superintendencia también. Y yo creo que tenemos que a futuro, no demasiado tarde, también mejorar el gobierno corporativo de la Superintendencia”.

Consultado sobre esto último, dijo que “es importante mejorar el gobierno corporativo de la Superintendencia. Hay decisiones demasiado importantes que recaen en una sola persona y yo creo que eso no es el mejor esquema. Sin embargo, yo creo que lo que sería un error es fusionar a la Superintendencia, por ejemplo, con la CMF. Yo creo que sería un grave error. Es importante mantener el giro único. El giro único de la Superintendencia es velar por el interés de los afiliados al sistema de pensiones y el seguro de cesantía. Y debe mantenerse así. Ese es el objetivo fundamental”.

En esa línea, explicó que “si la Superintendencia se integra a otra institución, ese giro único se pierde y probablemente va a ser uno más de los temas que hay en la institución, que son todos muy valiosos, y no debe ser uno más. Pensiones no deben ser uno más. Debe ser el tema. Por lo tanto, yo creo que hay que mejorar el gobierno corporativo. Yo no tengo la receta para eso. Pero no debe perder el giro único”.

Sobre la implementación de la reforma de pensiones, dijo que “el riesgo fundamental acá es que son muchas reformas en una sola. Entonces, cada reforma en sí misma ya era compleja de implementar. Y sumar todas en una, con tan poco tiempo para hacerlo, es el principal riesgo que hay hoy día, porque estas cosas hay que hacerlas cuidadosamente, y interactúan muchos, muchos actores. Acá están las administradoras, están las compañías de seguro de vida, está el IPS, el Administrador de Fondos de Cesantía, Capredena, Dipreca, y multiplíquenlo por el número de actores que tiene cada una de esas entidades”.

Entonces, “coordinar a tantos actores en tan poco tiempo es difícil. El riesgo más próximo que enfrentamos es el pago. Las personas lo que quieren es que le paguen, y que le paguen oportunamente y lo que le corresponde. En septiembre va a ser un primer test cuando haya que pagar la PGU. El segundo test grande va a ser en enero, más grande porque va a haber que pagar los nuevos beneficios del Seguro Social. Nada puede fallar ahí”.

Agregó que “cualquier falla que tengamos en septiembre o en enero va a ser un aspecto difícil de revertir. Yo creo que ese es el riesgo de cara a la ciudadanía que tenemos. Pero los riesgos técnicos es la complejidad de la reforma en sí misma y yo creo que lo más complejo en la reforma son los cambios a las inversiones”.