Palacios por situación del comercio tras cierre de mall chino: “Yo no estoy por más restricciones, sino por mayor educación”

El gobierno abordó esta mañana la controversia generada ayer por las aglomeraciones registradas en las afueras de un mall chino del centro de Santiago, lo que obligó a la autoridad a clausurar su funcionamiento e iniciar un sumario sanitario.

En medio de la atención que genera el desconfinamiento de la capital, y ad portas de la apertura del Costanera Center, el ministro de Economía, Lucas Palacios, dijo que él no está por mayores restricciones, aunque dijo que la situación de ayer “fue un mal ejemplo” y por ello agregó que “si hay que cerrar porque no se aplican bien los protocolos, se debe cerrar”.

“Estamos en pandemia y las aglomeraciones hay que evitarlas en el paso 1, 2 ,3 ,4 y 5. Yo no estoy por más restricciones, sino que estoy por mayor educación”, dijo el secretario de Estado.

Sobre la situación particular de ayer, Palacios dijo que también es el reflejo de la delicada condición de la economía chilena (PIB sufrió contracción récord) ya que muchos llegaron hasta ese establecimiento para comprar y generar comercio. “El daño en la economía es muy profundo”, dijo.

En el marco de una actividad de su cartera, el secretario de Estado fue consultado también si es que había conversado o están conversando con dirigentes gremiales y/o representantes del comercio sobre esta situación

“Siempre se conversa, pero yo repito: yo pienso que el camino no está por una mayor restricción si no por mayor educación y aquel local comercial, centro comercial o cualquier negocio que no cumple con los protocolos entonces hay que cerrar y eso fue lo que sucedió ayer”, sostuvo.