Pardow responde críticas de Evelyn Matthei: “La falla (de energía) no se produjo por falta de inversión, sino más bien por problemas de gestión”

Los efectos colaterales que está teniendo el apagón generalizado que sufrió el país este martes siguen presentes. Uno de ellos es si este corte del sistema interconectado central se debió a una falta de inversión en el sector. Esa interrogante la abrió temprano en la mañana de este miércoles la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

A través de su cuenta X, la exalcaldesa afirmó: “Quienes hoy son gobierno y sus funcionarios han bloqueado las inversiones en el ámbito eléctrico por la permisología, el fundamentalismo ambiental y una hostilidad permanente en contra de los privados”. Y agregó que “de seguro ahora, tras la supuesta indignación, vendrán las amenazas del Presidente con caducar permisos o concesiones, sin tener un mínimo de mea culpa por reducir e impedir las inversiones necesarias en infraestructura que se requieren con urgencia en nuestra matriz energética”.

Dada esta crítica en un punto de prensa encabezado por el ministro de Economía, Nicolás Grau, junto al ministro de Energía, Diego Pardow, y la directora nacional (S) del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Carolina González, el Ejecutivo le respondió a la candidata de la oposición y la llamó a “no instrumentalizar electoralmente la emergencia”.

“Esas declaraciones no se condicen con la evidencia que muestran los fallos. Los fallos del día de ayer (martes) a la luz de los antecedentes que hoy tenemos, corresponden a fallos de gestión. Y quiero citar simplemente una declaración de un estudio que acaba de surgir de la Asociación de Clientes Libres, que agrupa a las grandes mineras y a los grandes industriales de nuestro país que se vieron afectados por el suministro, Este escrito dice textualmente que la falla de no se produjo por falta de inversión, sino más bien por problemas de gestión”, enfatizó Pardow.

Enseguida, el ministro de la cartera aclaró que esta asociación no es parte del gobierno, sino que responde a intereses gremiales. En función de esto, señaló que “no es solamente el gobierno quien está pensando esto, sino que básicamente todas las personas que estamos pensando en cómo esta situación institucional canalizarla de la mejor manera posible, sin instrumentalizar lo que hoy en día ha estado afectando a millones de familias en Chile”.

El estudio al que se refirió el ministro de Energía corresponde a un archivo de dos páginas elaborado por la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor) titulado “Antecedentes de Blackout del 25 de febrero”.

En una primera parte, el documento expone los antecedentes de la falla eléctrica y la cadena de eventos que se está estudiando para determinar responsabilidades. Luego menciona que en lo concreto “un colapso así no tiene una causa única, y una falla así no se debió haber producido, no solo por lo que haya ocurrido en la línea de transmisión de ISA, sino también porque hay un plan de defensa ante contingencias extremas que no operó como correspondía. Al respecto también va a ser necesario investigar cómo operó el Coordinador y si hay responsabilidades al respecto”, se expone en el informe.

Hacia el final de su análisis sostiene que “aquí no parece ser un problema la falta de infraestructura ni el retraso en las líneas de transmisión nuevas. No es que la demanda esté sobrepasando la oferta dado que con el recurso hídrico disponible en los embalses el sistema no está dependiendo de la generación del norte para el abastecimiento del centro-sur. Para eso falta información sobre las razones de la falla”, resume Acenor en el comunicado.

25 Febrero 2025 Gente caminando por Corte de Luz general en el pais. Paradero Escuela Militar Foto: Andres Perez

El llamado del ministro Grau

Durante el encuentro en las dependencias del Sernac, el ministro de Economía, Nicolás Grau, también entregó datos acerca de las declaraciones de Evelyn Matthei.

Las cifras compartidos por el ministro en el punto de prensa fueron publicados más temprano en su cuenta de X. La infografía mostrada por Grau refleja que los montos de inversión en proyectos de energía aprobados por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), durante los primeros tres años de gobierno, supera en un 33% al mismo periodo de la administración anterior, pasando de US$17.515 millones a US$23.335 millones.

En este contexto, el ministro aseguró que “la candidata desvía la información, confunde a la ciudadanía y, además, lo hace centrándose en una información que es incorrecta”.

También, el jefe de la cartera se refirió al cuestionado tema de la permisología. “Nosotros como gobierno compartimos que los permisos en Chile para una inversión están tomando mucho tiempo y eso no corresponde y es por eso que estamos tramitando en el Congreso las reformas más ambiciosas que se han hecho en esta materia”, declaró.

En ese contexto, subrayó que “si queremos realmente ayudar a poder desarrollar la inversión con más fuerza, el llamado que le haría a la candidata es que apoye nuestro proyecto y no le pase como le pasó en el contexto de la reforma previsional, que llegó tarde, no apoyó el proyecto e hizo un conjunto de opiniones que no contribuyeron en nada a solucionar los temas relevantes que tiene el país”, concluyó Grau.