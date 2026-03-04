Paz Corp cerró 2025 con alza en sus ganancias y ve positivas perspectivas para el mercado inmobiliario.

La constructora e inmobiliaria Paz Corp registró ganancias por $5.559 el cuarto trimestre, cifra menor en 40,6% a la anotada en igual periodo del 2024, pero, en el conjunto del año, la empresa sumó utilidades por $16.705 millones con un alza de 20,4% en comparación con 2024.

Los ingresos bajaron 31,4% en el cuarto trimestre a $42.738 millones. En su reporte de resultados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la empresa señaló que “el menor nivel de ingresos del trimestre se explica principalmente por la base comparativa. En el cuarto trimestre de 2024 se escrituró un proyecto multifamily, registrando el 100% de sus ingresos en ese mismo trimestre y se inició la escrituración de 2 proyectos retail (uno en Chile y otro en Perú), con una venta potencial neta conjunta de MUF 1.630″.

Añadió que en comparación, durante el trimestre actual no se registró escrituración de proyectos multifamily y solo se inició la escrituración de un proyecto en Perú, con una venta potencial neta de IGV de MUF 561.

En el acumulado de 2025 los ingresos subieron 34,3% a $197.047 millones, explicado por un mayor volumen de escrituración en Chile y un incremento de proyectos escriturados en Perú.

Al respecto el gerente general de Paz Corp, Ariel Magendzo, señaló que “2025, pese a ser un año muy desafiante, terminó siendo un buen año para la compañía. En Chile, el mercado inmobiliario mostró señales de reactivación a partir del segundo semestre, apoyada por la baja gradual de las tasas hipotecarias y el subsidio a la tasa, lo que impulsó la venta de proyectos con entrega inmediata. En paralelo, Perú registró un sólido desempeño, respaldado por un atractivo portafolio de proyectos, reforzando nuestra estrategia de diversificación”.

Perspectivas

A diciembre 2025, las escrituraciones alcanzaron MUF 6.949, un crecimiento interanual de 14%. En tanto, las promesas alcanzaron MUF 5.831, un alza de 14,4% respecto del año anterior. Por su parte, el leverage financiero de la compañía al cierre del año fue de 1,4 veces, inferior al 1,8 presentado a diciembre de 2024.

Esta mejora se explica por una reducción de 17,6% de los pasivos financieros, principalmente por la amortización de deuda de proyectos en escrituración, reflejando mayor solidez financiera, dijo la empresa.

“Cerramos el año con una posición financiera saludable y resultados positivos en los dos mercados donde operamos, lo que confirma la adecuada ejecución de nuestro plan de negocios. La solidez de nuestros fundamentos, unido a las señales de una recuperación gradual del mercado en Chile, nos permite enfrentar 2026 con mayor optimismo”, planteó Magendzo.

A diciembre de 2025, Paz Corp contaba con un portafolio conformado por 35 proyectos: 21 en Chile y 14 en Perú.